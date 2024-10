Tomarse unas vacaciones es una de las mejores decisiones que podemos hacer por nuestro bienestar. Según estudios, las vacaciones no solo ofrecen un descanso necesario, sino que también aportan beneficios significativos tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, muchas personas no logran desconectar completamente del trabajo durante su tiempo libre.

En un entorno laboral cada vez más digitalizado, es fundamental establecer límites claros antes de irnos de vacaciones. A continuación, exploraremos cinco reglas firmes que debes fijar en el trabajo, basadas en la experiencia de Marlo Lyons, coach de carrera y ejecutiva, para que puedas disfrutar de tu tiempo libre al máximo.

1. Proporciona un plan detallado

Antes de que lleguen tus vacaciones, es esencial que informes a tu jefe y a tus compañeros sobre tu ausencia. Esto no significa que debas explicar cada detalle de tu viaje, pero sí es importante comunicar cómo tu tiempo libre beneficiará a la empresa a tu regreso.

Lyons recomienda preparar un documento donde indiques tu contacto de emergencia, quién cubrirá tus responsabilidades y cualquier detalle relevante que pueda ayudar a tu equipo. “Cuanto más colaborativos sean los preparativos, menos estrés experimentarán tus compañeros, lo que aumentará las probabilidades de que disfrutes de un descanso sin interrupciones”, enfatiza la experta.

2. Calendariza tus descansos y vacaciones

Una vez que tus vacaciones estén aprobadas, es vital que lo comuniques de manera formal. Enviar una invitación ‘para todo el día’ a tu equipo y a tu superior con tu ausencia ayudará a que todos estén al tanto.

Esta invitación debe indicar claramente que estarás “no disponible”. De esta forma, tus colegas podrán organizarse con antelación para tu ausencia y no habrá sorpresas de último minuto.

Programa tus días de descanso y vacaciones. Una vez que tengas la aprobación de tus vacaciones, es fundamental que lo notifiques de manera oficial. (Pexels)

3. Informa sobre tu ausencia en reuniones futuras

No te limites a cancelar reuniones una semana antes de tus vacaciones. En su lugar, envía correos electrónicos para notificar a quienes dirigen esas reuniones que no estarás presente. Esto demuestra tu responsabilidad y permite que tus compañeros sepan que no estarán solos en la toma de decisiones.

Además, Lyons sugiere que pidas a alguien de confianza que tome notas o grabe las reuniones que te perderás. Así, podrás mantenerte al tanto de cualquier información relevante a tu regreso.

4. Configura respuestas automáticas de ‘fuera de la oficina’

La creación de mensajes automáticos es crucial para establecer límites firmes. Estos mensajes deben ser claros y profesionales, indicando que no estarás disponible hasta tu regreso.

Incluye información sobre quién se encargará de tus responsabilidades durante tu ausencia. Si utilizas plataformas como Slack o Microsoft Teams, asegúrate de actualizar tu estado en esos canales también. Un mensaje bien redactado permitirá que tus contactos sepan cómo proceder en tu ausencia y disminuirá la necesidad de contactarte.

No revises correos electrónicos ni mensajes de texto relacionados con el trabajo; abrir esa puerta puede dificultar el regreso a un estado de descanso y desconexión. (Pexels)

5. Envía un recordatorio previo a tus vacaciones

Una semana antes de tu viaje, es recomendable enviar un correo de recordatorio a tu equipo y a tu superior. Este recordatorio debe resumir la información importante: cuándo estarás fuera, a quién pueden dirigirse y dónde encontrar información relevante.

Esta acción no solo muestra tu profesionalidad, sino que también ayuda a que tu equipo se prepare adecuadamente para tu ausencia. Como resultado, podrás regresar a un entorno más organizado y menos caótico.