Marcar la diferencia en el entorno laboral puede ser un desafío constante. Ya sea durante una entrevista de trabajo, en una presentación o simplemente al interactuar con nuestros compañeros, tener la capacidad de influir y persuadir a los demás es una habilidad invaluable. Según expertos en comunicación, la forma en que hablamos y las palabras que elegimos pueden potenciar nuestra capacidad de influencia.

Frases que te hacen más influyente en el trabajo

Hoy en Gestión Mix te revelaré 4 frases poderosas que pueden ayudarte a ser más influyente en el trabajo, respaldadas por investigaciones y conocimientos en el campo de la comunicación.

1. Utiliza “porque”

Una de las primeras palabras que debemos incorporar a nuestro vocabulario es “porque”. Un estudio realizado por la psicóloga Ellen Langer en 1977, conocido como el experimento de la fotocopiadora, reveló que las personas tienen más probabilidades de conceder un favor cuando se les ofrece una razón respaldada por esta palabra. En el experimento, se pidió a los participantes que le cedieran el turno a alguien que deseaba usar la fotocopiadora con tres variaciones de la misma pregunta:

¿Puedo usar la impresora?

¿Puedo usar la impresora porque necesito hacer copias?

necesito hacer copias? ¿Puedo usar la impresora porque tengo prisa?

Los resultados mostraron que las dos preguntas que incluían “porque” lograron una tasa de éxito mucho mayor. Esto se debe a que cuando explicamos nuestras razones utilizando “porque”, ayudamos a que la otra persona priorice nuestra petición, aumentando así nuestra influencia.

Ejemplo en el trabajo:

En una reunión, en lugar de simplemente pedir apoyo para un proyecto, podrías decir: “¿Podrías ayudarme con este proyecto porque creo que tu experiencia sería invaluable para su éxito?” De esta manera, estás proporcionando una razón que hace que tu solicitud sea más persuasiva.

La comunicación efectiva es clave para construir relaciones laborales sólidas y, en última instancia, alcanzar el éxito profesional. (Pexels)

2. Emplea “nosotros”

La forma en que nos dirigimos a los demás también juega un papel crucial en nuestra capacidad de influencia. En lugar de usar la segunda persona del singular, como “tú”, opta por la primera del plural, “nosotros”. Este cambio no solo sugiere un sentido de unidad, sino que también fomenta la colaboración.

Beneficios:

Utilizar “nosotros” en nuestras frases puede hacer que las personas se sientan más conectadas y compartan la responsabilidad. Por ejemplo, en lugar de decir “Tú deberías hacer esto”, podrías decir “Nosotros deberíamos considerar esta opción”. Esta pequeña modificación puede aumentar la receptividad de la otra persona y facilitar un diálogo más efectivo.

3. Sustituye “gustar” por “recomendar”

La elección de palabras también puede marcar una gran diferencia. Según los expertos, reemplazar la palabra “gustar” por “recomendar” puede hacer que nuestras sugerencias sean más persuasivas. Mientras que “gustar” implica una preferencia personal, “recomendar” sugiere que has considerado varias opciones y has llegado a una conclusión informada.

Ejemplo práctico:

En lugar de decir “Creo que te puede gustar este enfoque”, intenta con “Te recomiendo este enfoque porque he visto buenos resultados en situaciones similares”. Esta modificación no solo transmite confianza, sino que también demuestra que has realizado una investigación previa, lo que puede aumentar la credibilidad de tu sugerencia.

Cada interacción es una oportunidad para aplicar estas estrategias. (Pexels)

4. Di “necesito ayuda”

La última frase poderosa que debemos incorporar es “necesito ayuda”. Esta expresión puede parecer simple, pero tiene un impacto profundo en nuestras relaciones laborales. A la mayoría de las personas les gusta sentirse útiles y que sus contribuciones son valoradas. Al pedir ayuda, creamos una conexión emocional y fomentamos un sentido de pertenencia.

Estrategia de conexión:

Cuando necesitamos colaboración en un proyecto, en lugar de pedirlo de manera directa, podríamos decir: “Realmente necesito ayuda con esta parte del proyecto, y valoro tu experiencia”. Esta frase no solo solicita asistencia, sino que también reconoce la habilidad de la otra persona, lo que puede motivarla a colaborar.