El proceso de una entrevista de trabajo puede ser una experiencia desafiante y, a menudo, determinante para conseguir el puesto deseado. Las entrevistas no solo son una oportunidad para que el reclutador evalúe a los candidatos, sino también para que los candidatos demuestren su interés, preparación y habilidades. Sin embargo, existen errores comunes que muchos cometen y que pueden afectar negativamente su desempeño. Jenn Bouchard, ex jefa global de talento en Meta y ahora directora de personal en Figure8, ha compartido algunos de los fallos más recurrentes que observa en las entrevistas laborales.

1. No tener preguntas al final de la entrevista

Uno de los errores más frecuentes y críticos, según Bouchard, es llegar al final de la entrevista y no tener ninguna pregunta para el reclutador. Esto puede ser una señal de alarma para quien te está evaluando, ya que demuestra falta de interés o de compromiso con la oportunidad laboral.

Bouchard comenta que cuando un candidato responde con frases como: “Ya han respondido a todas mis preguntas” o simplemente no tiene inquietudes adicionales, se proyecta una imagen de desinterés, lo cual puede perjudicar tu candidatura. Es esencial recordar que una entrevista no es solo una evaluación del candidato, sino una oportunidad bidireccional. El candidato también debe aprovechar el momento para obtener más información sobre la empresa, su cultura y el equipo con el que potencialmente trabajará.

¿Qué deberías hacer?

Para evitar este error, prepara de antemano algunas preguntas específicas sobre la empresa, el equipo o el puesto. Estas pueden incluir temas sobre la cultura organizacional, los desafíos que enfrenta el equipo o las expectativas del rol. Mostrar curiosidad e interés genuino no solo mejorará tu imagen ante el reclutador, sino que también te ayudará a determinar si el puesto es realmente adecuado para ti.

2. No enviar un correo de seguimiento después de la entrevista

Otro error subestimado por muchos candidatos es no enviar un correo de agradecimiento tras la entrevista. Según Bouchard, este gesto sencillo demuestra que el candidato ha estado presente y comprometido durante todo el proceso.

Enviar un correo de seguimiento después de la entrevista no solo es una forma educada de agradecer el tiempo del entrevistador, sino también una manera de reforzar tu interés en la posición. Este pequeño detalle puede marcar la diferencia y hacer que tu candidatura se destaque entre las demás.

¿Qué deberías hacer?

Envía un correo breve pero personalizado al reclutador. En este, puedes agradecerle por la oportunidad, mencionar algún punto relevante que haya surgido durante la entrevista y reiterar tu entusiasmo por el puesto. Esto ayudará a consolidar una impresión positiva y a mantenerte presente en la mente del reclutador.

3. Preguntas genéricas o poco específicas

No todas las preguntas son bien recibidas en una entrevista. Mientras que no tener preguntas es un error, formular preguntas genéricas o que no demuestren investigación previa también puede ser un punto negativo. Nolan Church, antiguo reclutador de Google y DoorDash, menciona que los candidatos deben asegurarse de que sus preguntas sean específicas para la empresa y su misión.

Hacer preguntas vagas, como “¿Cómo es el ambiente de trabajo?” sin haber investigado sobre la empresa o el puesto, puede parecer un signo de falta de preparación. Las preguntas deben reflejar tu comprensión de la compañía y mostrar que has investigado previamente.

¿Qué deberías hacer?

Antes de la entrevista, investiga en profundidad sobre la empresa. Lee sobre su misión, valores, productos y servicios, y formula preguntas relacionadas con esos temas. Algunas buenas preguntas pueden ser:

“¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el equipo en este momento?”

“¿Cómo describiría el estilo de liderazgo en la empresa?”

Este tipo de preguntas demuestran un interés auténtico y un enfoque más estratégico en tu búsqueda de empleo.

4. No demostrar interés en la cultura de la empresa

Un punto clave que mencionan muchos reclutadores, incluida Bouchard, es la importancia de mostrar interés en la cultura organizacional. Las empresas, especialmente las grandes compañías tecnológicas como Meta, buscan candidatos que se adapten bien a su entorno y que estén alineados con sus valores y cultura.

Durante la entrevista, es fundamental que no solo demuestres tus habilidades y experiencia, sino también tu disposición para encajar en el equipo y contribuir al crecimiento de la empresa en su conjunto.

¿Qué deberías hacer?

Muestra interés en conocer cómo funciona la empresa desde dentro. Pregunta sobre la dinámica del equipo, el enfoque en la colaboración, o incluso sobre oportunidades de desarrollo profesional dentro de la organización. Esto no solo muestra que valoras el puesto, sino que también te importa el entorno en el que trabajarás.