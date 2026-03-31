Las recientes medidas migratorias anunciadas en Estados Unidos generaron preocupación en distintos países de América Latina, especialmente en México. El motivo es la posibilidad de que algunos viajeros deban pagar sumas elevadas de dinero como requisito adicional para ingresar al país a partir de abril de 2026. Estas decisiones forman parte de una estrategia más estricta para controlar la migración. En particular, afectan a quienes solicitan visas de turismo o negocios, ya que se han añadido nuevas condiciones para obtener estos permisos de ingreso temporal.

Como parte de estos cambios, el gobierno estadounidense amplió un programa que exige a ciudadanos de ciertos países dejar un depósito económico como garantía de que respetarán el tiempo permitido en su visa. Esta política comenzó a aplicarse en 2025 y ha ido extendiéndose progresivamente.

El 18 de marzo de 2026, el Departamento de Estado confirmó una nueva ampliación de esta medida, la cual entrará en vigor el 2 de abril. Con ello, se suman más países a la lista de naciones cuyos ciudadanos deberán cumplir con este requisito antes de viajar.

La medida busca garantizar que los viajeros no permanezcan de forma irregular tras el vencimiento de su permiso. (Foto referencial: AFP)

Actualmente, el programa alcanza a decenas de países en África, Asia y el Caribe, además de algunas naciones latinoamericanas. Entre los más recientemente incluidos destacan Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia y Túnez, cuyos ciudadanos deberán pagar esta garantía económica para tramitar sus visas.

El monto de esta fianza varía según cada caso y puede ir desde 5.000 hasta 15.000 dólares. Este dinero debe depositarse durante el proceso de solicitud de visa y será devuelto únicamente si el viajero cumple todas las condiciones establecidas, como salir del país dentro del plazo autorizado.

Es importante tener en cuenta que pagar esta cantidad no asegura que la visa sea aprobada. Además, quienes accedan a este programa deberán seguir reglas estrictas, como ingresar y salir solo por puntos autorizados. En caso de incumplimiento, el dinero puede perderse y el solicitante enfrentaría sanciones migratorias.

México no está afectado, por lo que sus ciudadanos pueden seguir realizando el trámite sin este requisito adicional. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

A pesar de la inquietud generada, México no forma parte de la lista de países afectados por esta medida. Por ahora, los ciudadanos mexicanos pueden seguir solicitando visas de turismo o negocios sin necesidad de pagar esta fianza adicional.

Esto significa que el proceso para los mexicanos no cambia en este aspecto. Quienes planean viajar a Estados Unidos por vacaciones, visitas familiares o reuniones laborales pueden continuar con los trámites habituales, sin enfrentar este nuevo requisito económico.

Países sujetos al requisito de fianza de visado

El Departamento de Estado estableció una lista de naciones cuyos ciudadanos podrían requerir la presentación de una fianza de visado como parte de sus trámites migratorios. Esta medida se aplica según fechas específicas de implementación, con el objetivo de garantizar el retorno de los visitantes a sus países de origen una vez concluido el tiempo autorizado.

Implementaciones pasadas (2025 - Marzo 2026)

Malaui (20 de agosto de 2025)

(20 de agosto de 2025) Zambia (20 de agosto de 2025)

(20 de agosto de 2025) Gambia (11 de octubre de 2025)

(11 de octubre de 2025) Mauritania (23 de octubre de 2025)

(23 de octubre de 2025) Santo Tomé y Príncipe (23 de octubre de 2025)

(23 de octubre de 2025) Tanzania (23 de octubre de 2025)

(23 de octubre de 2025) Bután (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Botsuana (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) República Centroafricana (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Guinea (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Guinea-Bissau (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Namibia (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Turkmenistán (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Kirguistán, Nepal, Nigeria, Senegal, Tayikistán, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zimbabue (21 de enero de 2026)

Próximas implementaciones (Abril 2026)