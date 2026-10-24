Si tienes un trámite migratorio pendiente en Estados Unidos, presta atención al calendario: desde el 23 de octubre de 2026, USCIS aplica nuevas reglas que cambian cuándo es posible presentar una solicitud el siguiente día hábil si la fecha límite cae en sábado, domingo o feriado. Como este ajuste no alcanza a todos los casos, es importante conocer las condiciones que corresponden al tuyo antes de entregar la documentación. En esta nota te contamos qué solicitudes pierden ese margen adicional y qué debes revisar para evitar una presentación fuera de plazo.

Las solicitudes en papel y las presentaciones electrónicas no tienen las mismas condiciones cuando vence un plazo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

USCIS CAMBIA LAS REGLAS DESDE EL 23 DE OCTUBRE

Desde el 23 de octubre de 2026, USCIS aplica una política que cambia cuándo puede trasladarse una fecha límite al siguiente día hábil: las solicitudes en papel con plazos calculados en una cantidad de días conservan esa posibilidad, pero las fechas vinculadas a requisitos de elegibilidad no se prorrogan automáticamente por caer en fin de semana o feriado. Las presentaciones electrónicas tampoco reciben esa extensión, precisa Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Cabe precisar que la actualización no establece un plazo único para todos los trámites ni elimina todas las prórrogas, sino cambia la forma de determinar si ciertas presentaciones llegaron a tiempo. No te confundas.

¿EN QUÉ CONSISTE?

La actualización fue anunciada mediante la alerta de política PA-2026-15, publicada el 23 de septiembre de 2026, y se aplica a las solicitudes en papel que USCIS recibe a partir del 23 de octubre de 2026.

Para entenderla, debes tener en cuenta dos situaciones específicas:

Un plazo procesal contado en días: por ejemplo, disponer de 30 días para presentar una moción.

Un requisito de elegibilidad: por ejemplo, que USCIS reciba una petición mientras el solicitante todavía es menor de 21 años.

En el primer caso, puede existir extensión al siguiente día hábil para una presentación en papel. En el segundo, el cierre de las oficinas no prolonga el requisito de edad.

LOS PLAZOS ESPECÍFICOS

Aunque no se impone nuevos períodos generales de 30, 60 o 90 días a todas las solicitudes, el plazo concreto sigue dependiendo de la ley, el reglamento, las instrucciones del formulario y la notificación correspondiente. El Manual de Políticas de USCIS, Capítulo 6 - Presentación de solicitudes, da ciertos ejemplos, los cuales no deben interpretarse como plazos universales para cualquier apelación, moción o respuesta.

Situación Plazo o condición ¿Qué pasa si el vencimiento cae en fin de semana o feriado? Respuesta a una Notificación de Intención de Denegación —NOID— El reglamento establece un máximo de 30 días para responder; debe revisarse el plazo indicado en la notificación. Para una presentación en papel sujeta a esta regla, se permite la recepción hasta el siguiente día hábil. Moción mediante el formulario I-290B tras una denegación del I-485 notificada personalmente 30 días, en el ejemplo del manual. Si el último día es sábado, domingo o feriado federal, la presentación en papel puede recibirse el siguiente día hábil. La misma moción cuando la denegación se notifica por correo 33 días, en el ejemplo del manual. Se aplica la misma extensión para el papel si el último día es inhábil. Petición de clasificación como joven inmigrante especial —SIJ— Debe presentarse cuando la persona todavía es menor de 21 años. No se extiende hasta el siguiente día hábil si el cumpleaños cae en fin de semana o feriado. Solicitud electrónica El plazo aplicable al trámite. No hay extensión automática al siguiente día hábil por fin de semana o feriado.

¿SE CUENTAN LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS?

Sí. Cuando el plazo está expresado en días, el cómputo incluye sábados, domingos y feriados federales. La excepción se refiere al último día: si cae en una fecha en la que USCIS no acepta presentaciones en papel, una presentación cubierta por esta disposición puede llegar hasta el final del siguiente día hábil.

En otras palabras: cuando USCIS calcula un plazo expresado en días, cuenta también los sábados, domingos y feriados federales; es decir, utiliza días calendario. Sin embargo, si el vencimiento coincide con uno de esos días, una presentación en papel cubierta por esta regla se considera realizada a tiempo si la agencia la recibe, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil. En ese caso, la fecha de recepción puede ser posterior al vencimiento original sin que el trámite se considere fuera de plazo. Esta extensión no se aplica a las presentaciones electrónicas ni a los límites vinculados a requisitos de elegibilidad, como presentar una petición antes de cumplir 21 años

Por ejemplo, si el último día es domingo y el lunes es feriado federal, la recepción en papel puede trasladarse al martes. No significa que deban excluirse todos los fines de semana del conteo.

OJO. Para cumplir los plazos legales o reglamentarios, lo determinante es la recepción en la oficina o instalación de USCIS designada para ese trámite, no la fecha en que se deposita la documentación en el correo. Esa fecha aparece normalmente como “Received Date” en el aviso de recepción I-797. Por lo tanto, mandar los documentos antes del vencimiento no garantiza una presentación oportuna si llegan tarde.

ESTAS SON LAS REGLAS PARA PRESENTAR POR INTERNET

USCIS considera recibida una solicitud electrónica cuando se completa y se envía correctamente a través del sistema. Estas presentaciones pueden recibirse en fines de semana y feriados, es decir, no se trasladan automáticamente al siguiente día hábil.

Para completar una presentación electrónica, el solicitante debe:

1. Completar el formulario.

2. Proporcionar una firma electrónica válida.

3. Pagar la tarifa correspondiente, si corresponde, o presentar una solicitud de exención cuando esa opción esté disponible para el trámite y la modalidad utilizada.

4. Finalizar el envío; el sistema identifica el caso como aceptado y asigna un número de recibo.