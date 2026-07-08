Cuando una familia hispana de Jackson Heights, Washington Heights, el Bronx o Corona inscriba a su hijo en kínder en una escuela pública de Nueva York, ya no será solo el clásico primer día de escuela con fotos y nervios: detrás habrá un respaldo económico concreto, porque la ciudad abrirá de forma automática una cuenta de ahorro universitario con US$1.000 a nombre del niño, sin exigir formularios complicados, pruebas de ingresos ni dominio del inglés. Este aporte está incluido en el presupuesto del año fiscal 2027, que asciende a US$125.800 millones, y posiciona a Nueva York como la sede del mayor programa universal de ahorro educativo del país, con un impacto especialmente significativo para comunidades latinas que históricamente han tenido menos acceso a la universidad y a asesoría financiera especializada.

El depósito se hará a través del programa NYC Kids RISE, y llegará tanto a estudiantes de escuelas públicas como a la mayoría de escuelas chárter participantes, lo que significa que miles de niños en vecindarios con alta población hispana podrán empezar a construir un fondo para la universidad, CUNY, colegios comunitarios o formación técnica desde sus primeros años de vida escolar.

¿EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO PROGRAMA DE US$1.000 PARA NIÑOS DE KÍNDER?

La ciudad de Nueva York aprobó un aumento histórico del aporte inicial del programa NYC Kids RISE: se pasa de los US$100 tradicionales a US$1.000 por cada niño que ingrese a kínder en las escuelas públicas y en la mayoría de chárter que participan en la iniciativa. Gracias a un acuerdo presupuestario alcanzado entre el alcalde Zohran Mamdani y la presidenta del consejo municipal, Julie Menin, la ciudad está invirtiendo la considerable cantidad de 53 millones de dólares en el programa para elevar esa cifra a 1000 dólares por estudiante.

El objetivo oficial es reducir las brechas económicas desde la infancia y facilitar que más jóvenes puedan acceder a estudios universitarios, comunitarios o de formación profesional al terminar la escuela secundaria, algo especialmente relevante para familias migrantes que suelen ser primera generación universitaria. Para muchas familias hispanas de Nueva York, que combinan varios trabajos y aún así se preocupan por el futuro educativo de sus hijos, este fondo puede convertirse en el primer paso concreto hacia la universidad, un certificado técnico o programas de CUNY como Hostos, BMCC o LaGuardia Community College.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA RECIBIR EL DINERO?

Uno de los puntos más favorables para las familias de la ciudad es que el programa prácticamente elimina los requisitos tradicionales: no pide demostrar ingresos, estatus migratorio ni llenar formularios complicados. El criterio clave es la matrícula: si el niño está inscrito en kínder en una escuela pública de Nueva York (y en la mayoría de chárter participantes) y la familia no rechaza el beneficio, la cuenta se crea automáticamente.

Aspecto Información Beneficiarios Todos los estudiantes de kínder matriculados en escuelas públicas de NYC y en la mayoría de escuelas chárter participantes. Requisito de ingresos No existe requisito de ingresos: todas las familias califican. Inscripción Automática; no es necesario completar formularios.

En otras palabras, si el estudiante cumple con los requisitos de matrícula y la familia no renuncia al programa, la cuenta se abrirá automáticamente y el dinero se depositará sin que los padres tengan que “pelearse” con el papeleo, algo que suele desalentar a muchas familias migrantes. Esta automatización busca evitar que quienes trabajan largas jornadas o tienen barreras de idioma queden fuera del beneficio por trámites burocráticos.

¿DÓNDE SE DEPOSITAN LOS US$1.000 Y CÓMO FUNCIONA EL AHORRO?

El dinero no se entrega en efectivo ni mediante cheque: la ciudad lo deposita en un plan de ahorro universitario tipo 529, un instrumento de inversión con ventajas fiscales pensado específicamente para cubrir gastos educativos en el futuro. Como la inversión comienza cuando el niño apenas inicia la escuela, esos US$1.000 tienen más de una década para crecer antes de que llegue el momento de utilizarlos, dependiendo de cómo se comporte el mercado y de si la familia añade aportes adicionales.

Los padres que activen la cuenta podrán ver el saldo y, si lo desean, sumar depósitos desde su propia cuenta bancaria, incluso montos pequeños de US$10 o US$20 cuando haya un poco de margen en el presupuesto familiar. Para muchas familias latinas que envían remesas y se organizan para apoyar económicamente a parientes en otros países, este tipo de ahorro formal ofrece una herramienta para canalizar parte de ese esfuerzo hacia la educación de los hijos en Nueva York.

¿QUÉ PASA CON LOS ESTUDIANTES QUE YA PASARON EL KÍNDER?

El anuncio no deja fuera a los niños que ya están en la escuela primaria. Actualmente, todos los estudiantes de primero a cuarto grado en escuelas públicas de Nueva York son elegibles para NYC Kids RISE, siempre y cuando no hayan optado por salir del programa. Sin embargo, existe una diferencia clave: estos estudiantes comenzaron con el depósito original de US$100 y no recibirán automáticamente el nuevo aporte de US$1.000 reservado para quienes entren a kínder bajo esta expansión del programa.

Aunque no haya aumento retroactivo, sigue siendo importante que las familias activen la cuenta, porque pueden acceder a beneficios adicionales que se suman al ahorro inicial. Entre esos beneficios se encuentran:

Bonificaciones conocidas como “Building Blocks”, que agregan dinero a la cuenta al completar acciones específicas, como asistir a talleres o activar la cuenta.

Becas comunitarias financiadas por empresas, organizaciones vecinales y donantes, muchas veces enfocadas en escuelas de barrios con alta población inmigrante, como partes de Queens y el Bronx.

Posibilidad de realizar aportes familiares para aumentar el ahorro y conectarlo con la cuenta 529 del estado de Nueva York.

¿CÓMO SABER SI UN ESTUDIANTE TIENE UNA CUENTA CREADA?

Para verificar si el niño ya tiene una cuenta de NYC Kids RISE, los padres deben utilizar el número OSIS, que es el identificador escolar de nueve dígitos de cada estudiante en el sistema público de la ciudad. Con ese número se puede ingresar al portal oficial de activación de NYC Kids RISE, crear un usuario, activar la cuenta y revisar el saldo disponible.

El proceso se realiza en línea desde el portal de NYC Kids RISE y desde allí se puede también abrir y conectar una cuenta 529 del NY 529 Direct Plan para que ambos saldos se vean en un mismo panel (“Savings Tracker”). Si las familias tienen dudas o encuentran barreras con el idioma, pueden comunicarse con NYC Kids RISE por teléfono o correo electrónico, donde hay apoyo para navegar el trámite.

Los niños de Nueva York van a recibir el apoyo económico que será destinado para sus estudios superiores (Foto: NYC Kids Rise)

¿PARA QUÉ PODRÁ UTILIZARSE ESE DINERO?

El ahorro no está limitado exclusivamente a universidades tradicionales de cuatro años. Los planes 529 permiten cubrir una variedad de gastos educativos, lo que incluye matrícula, algunos costos de vivienda y otros cargos permitidos según la normativa del programa.

En el caso de NYC Kids RISE, entre los destinos permitidos se encuentran:

Se puede utilizar para Universidades de cuatro años. Colegios comunitarios, incluidos los de CUNY. Escuelas técnicas. Programas de formación profesional (career training). Otros gastos educativos autorizados por los planes 529.

Además, el saldo no tiene por qué quedarse en US$1.000: las familias pueden seguir aportando de forma voluntaria y aprovechar las becas comunitarias que se asignen a determinadas escuelas, distritos escolares o grupos de estudiantes. De este modo, un niño que comienza con US$1.000 en kínder podría llegar a la adolescencia con un fondo mayor si la comunidad, la familia y los rendimientos de la inversión acompañan.

EL CONTEXTO DEL PRESUPUESTO: OTRAS MEDIDAS QUE IMPACTAN A LAS FAMILIAS DE NYC

El presupuesto del año fiscal 2027 aprobado por el Concejo Municipal y la administración de la ciudad incluye varios programas pensados para aliviar el bolsillo de los neoyorquinos, incluyendo a la comunidad hispana que depende del metro, las bibliotecas y los parques públicos para su vida diaria. Entre las principales medidas se encuentran:

US$54 millones adicionales para Fair Fares, ampliando el acceso a tarifas reducidas del metro y autobús para aproximadamente 340.000 neoyorquinos más, crucial para quienes viajan desde vecindarios como Sunset Park, Elmhurst o el sur del Bronx hacia sus trabajos.

Restablecimiento del financiamiento para mantener abiertas las bibliotecas públicas los siete días de la semana, lo que beneficia a estudiantes que usan estos espacios para estudiar, imprimir tareas o acceder a internet en zonas con alta densidad de familias inmigrantes.

Nuevos recursos destinados al mantenimiento de parques, huertos comunitarios e instituciones culturales, espacios que son punto de encuentro para comunidades latinas que organizan festivales, eventos culturales y actividades comunitarias.

Con este conjunto de medidas, la administración municipal busca reforzar tanto el acceso a la educación como otros servicios públicos esenciales para las familias de la ciudad de Nueva York, especialmente aquellas que dependen del transporte público, las escuelas públicas y las redes comunitarias para sostener su día a día.