Debido al impacto del clima y el elevado costo de vida en Estados Unidos, numerosas familias enfrentan dificultades para costear sus facturas de electricidad , ante lo cual el gobierno federal ha dispuesto un recurso alivio económico. En esta nota, te detallaré el procedimiento, los requisitos y la forma de presentar la solicitud para acceder a este beneficio destinado a quienes presentan dificultades para cubrir los gastos energéticos.

Se trata del programa federal LIHEAP que ofrece montos que superan los $500 para cada hogar que necesita pagar sus facturas de energía; eso sí, este subsidio dependerá según el estado y el nivel de ingreso que posee cada hogar.

La cantidad de dinero no solo está destinado para cancelar los servicios de electricidad; según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), también se puede pagar la calefacción o el aire acondicionado.

Esto representa una ayuda considerable para aquellas familias hispanas que radican en este país, ya que las facturas eléctricas suelen ser más elevadas en época de verano o invierno , donde se utiliza más la calefacción o el aire acondicionado.

Los que acceden al programa podrían recibir hasta más de $500 para cancelar sus facturas eléctricas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Quiénes califican para recibir este beneficio del programa federal de EE.UU.

Debes tener en cuenta que los requisitos dependerán de cada región; sin embargo, entre los más comunes son poseer ingresos dentro de los límites establecidos, ser ciudadano o residente el país y presentar documentación del hogar donde vives .

Es más, aquellos hogares con ingresos que no superen el 150% del nivel federal de pobreza son elegibles para este programa. Además, se otorga prioridad a los adultos mayores, personas con discapacidad y familias que posean menores de edad.

Cómo solicitar el programa LIHEAP

Si estás interesando en presentar esta solicitud, este es el proceso que debes seguir para que lo realices sin inconveniente alguno:

Busca una oficina local de LIHEAP.

Completa la solicitud; ya sea en línea o presencial.

Presenta documentos de ingresos y facturas.

Espera la evaluación del caso.

El gobierno federal señala que la documentación a presentar para acceder a este programa debe realizarse en agencias estatales o locales. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué me impediría acceder al programa LIHEAP de EE.UU.

Habitualmente, los procesos suelen demorar más de lo normal y ciertos solicitante no entregan correctamente la documentación requerida. También se puede añadir que los fondos son limitados, lo que obliga a actuar con rapidez.