Ante las bajas temperaturas que nos obligan a buscar calor en casa, aparece un amenaza silenciosa: la intoxicación por monóxido de carbono. La invisibilidad de este gas lo hace extremadamente peligroso, especialmente cuando los equipos de calefacción no operan de forma óptima. Entender las señales de peligro es crucial para salvar vidas. Por esa razón, te detallaré cómo debes proteger a tu familia qué acciones inmediatas necesitas tomar en situaciones críticas.

Cada vez que se emite una alerta por sistema de tormenta en el país, no solo significa que los habitantes deben estar preparados para las duras condiciones climáticas que se esperan, también están expuestos al monóxido de carbono que aparece con simples acciones que realizas en el hogar.

Por ejemplo, cuando calientas tu automóvil, enciendes la calefacción para protegerte del frío o usas generadores, aumentas el riesgo de respirar monóxido de carbono. No podrás detectarlo con facilidad, ya que suele ser incoloro, a menos que cuentes con un detector de este gas tóxico.

“Es importante que las personas estén conscientes del mayor riesgo de exposición a la intoxicación por monóxido de carbono durante y después de las tormentas invernales. Cada invierno, el centro de intoxicaciones detecta un aumento en las llamadas por exposición y lesiones a una amplia gama de posibles venenos relacionados a condiciones climáticas peligrosas”, fueron las palabras de Bruce Ruck, director gerente del Centro de Control de Envenenamiento de Nueva Jersey de la Facultad de Medicina de Rutgers.

Encender la chimenea también suele ser causante de la aparición de monóxido de carbono en el hogar. (Crédito: freepik)

Cómo identificar la intoxicación por monóxido de carbono

Para corroborar que estás intoxicado con este gas peligroso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que los síntomas más comunes son dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, dolor en el pecho y cierta confusión.

El panorama puede ser mortal si la persona se encuentra dormida o haya estado ingiriendo bebidas alcohólicas, puesto que la falta de señales de alerta impide una detección rápida.

Ante este posible panorama, el doctor Thomas Waters aconseja que, de presentar estos síntomas, es necesario acudir a un centro de salud cercano a la brevedad posible, ya que el monóxido de carbono “afecta la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno”.

Uno de los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono es el dolor de cabeza. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué hacer ante una emergencia por monóxido de carbono

Si consideras que estás expuesto al peligro del monóxido de carbono, no dudes en escapar de la infraestructura; no pierdas tiempo abriendo puertas o ventanas, ya que esos segundos son clave para que sigas con vida.

En caso notes que un familiar u otra persona queda inconsciente a causa del gas tóxico, es importante que sea trasladado hacia el exterior de la vivienda y llamar rápidamente al 911 o comunicarse con el departamento de bomberos local.

Por ninguna razón intentes ingresar a tu hogar hasta que los servicios de emergencia aseguren que el espacio está libre de monóxido de carbono. Recuerda, la rápida decisión suele ser valiosa en estas situaciones.