El presidente Donald Trump anunció un nuevo beneficio económico para algunos estadounidenses que adquirieron seguros médicos mediante los mercados de Obamacare. Según la propuesta publicada en la página web oficial de la Casa Blanca, cerca de 1 millón de personas en 30 estados recibirían un cheque de US$500 como reembolso por lo que, según la administración, fueron cobros excesivos.

El anuncio fue realizado mediante un video publicado el jueves en las redes sociales de la Casa Blanca, como parte de la promoción del denominado “Great Healthcare Plan”. Trump afirmó que los pagos llegarían directamente a los hogares de los beneficiarios y que comenzarían a enviarse dentro de pocas semanas.

¿Quiénes recibirían el cheque de US$500?

La propuesta contempla a personas que compraron cobertura médica en los mercados de Obamacare sin recibir subsidios federales para las primas. El beneficio estaría disponible en 30 estados, entre ellos Florida, Texas, Arizona, Michigan, Ohio, Carolina del Norte y Wisconsin.

Los estados incluidos son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

Trump sostuvo que su gobierno detectó que los consumidores habían pagado de más por estos seguros.

“Nuestra administración está haciendo lo correcto y devolviendo el dinero a las personas que fueron injustamente estafadas. Casi 1 millón de estadounidenses trabajadores en 30 estados pronto recibirán reembolsos de US$500 cada uno, con un cheque enviado a su domicilio”, declaró.

Los pagos estarían dirigidos a personas de 30 estados que adquirieron cobertura sin subsidios federales. (Foto referencial: Freepik)

¿De dónde saldría el dinero?

De acuerdo con la información proporcionada por la administración, los recursos procederían de aproximadamente US$500 millones que permanecen en cuentas federales. Ese dinero fue recaudado durante la presidencia de Joe Biden mediante las denominadas “user fees” asociadas a Obamacare.

La Casa Blanca sostiene que esos cobros terminaron trasladándose a los consumidores a través de primas más elevadas.

Trump cuestionó directamente el manejo de esos fondos durante el gobierno anterior. “Nuestra administración ha descubierto que bajo Sleepy Joe Biden, los hogares estadounidenses que compraban seguros médicos a través del mercado de Obamacare, que es un desastre, y healthcare.gov fueron cobrados de más masivamente”, afirmó.

Los recursos habían permanecido sin utilizar debido a una disputa sobre la manera en que debían ser destinados. Durante la administración Biden se planteó utilizarlos para ofrecer anticonceptivos sin costo a personas cuyos planes de Obamacare no los cubrieran, pero los republicanos en el Congreso se opusieron y esa propuesta terminó siendo retirada.

¿Cuándo llegarían los cheques?

Trump indicó que los pagos serían enviados “en solo unas pocas semanas”, por lo que algunos beneficiarios podrían recibirlos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre; sin embargo, no se ha explicado si el desembolso necesita la aprobación del Congreso.

La propuesta llega mientras los costos de atención médica siguen siendo una preocupación importante para los estadounidenses. Según una encuesta de la Kaiser Family Foundation citada por el New York Post, el 64% de los adultos manifestó preocupación por su capacidad para pagar la atención médica, una proporción similar a la preocupación por los gastos de gasolina y transporte.

El mandatario aseguró que los cheques serían enviados en las próximas semanas, aunque todavía no está claro si el Congreso debe aprobar el desembolso. (Foto: EFE).

Actualmente, alrededor de 19 millones de personas cuentan con seguros mediante el mercado de Obamacare.

El plan de Trump también contempla otras medidas relacionadas con el sistema de salud, como mayores controles sobre las aseguradoras, hacer permanentes precios más bajos de medicamentos recetados y terminar con la facturación médica sorpresa.