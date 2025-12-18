El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la Nación en un mensaje donde habló sobre sus logros en la política migratoria y anunció un “bono especial” para los militares.

Al abrir su discurso desde la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca, Trump sostuvo que Estados Unidos ha “ido de lo peor a lo mejor”, criticando a la gestión de Joe Biden, a quien acusó de haber “inundado” al país con inmigrantes en situación irregular.

“Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen”, declaró Trump. “En los últimos 11 meses hemos logrados más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de EE.UU.”, agregó el mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la Administración de Joe Biden, al señalar que desde que llegó a la Casa Blanca el país ha pasado "de lo peor a lo mejor". (Foto: EFE/EPA/Doug Mills / POOL)

De acuerdo con Trump, en los últimos siete meses no se ha registrado el ingreso de ningún inmigrante ilegal.

Respecto al ámbito económico, Trump indicó que “los sueldos están subiendo más rápido que la inflación”. Asimismo, señaló que los precios de los servicios y productos se han reducido.

“Bono especial” para militares

Durante su discurso, Trump también anunció que por el aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos, a celebrarse en 2026, se otorgará un bono especial para los militares.

Los militares en Estados Unidos recibirán un bono especial, de acuerdo con Donald Trump. (Foto: Serhej Calka/iStock)

Este monto será de US$ 1776, que coincide con el año el que se declaró la independencia del país.

“Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros de las Fuerzas Armadas recibirán un ‘dividendo de los guerreros’ especial antes de Navidad”, remarcó.