Un nuevo choque entre la administración Trump y el estado de California estalló el 24 de junio de 2026, después de que el Departamento de Justicia (DOJ) le advirtiera al gobernador Gavin Newsom que podría ser objeto de una demanda federal por una ley que veta la venta de armas tipo Glock en el estado. Se trata de la AB 1127, aprobada por la Legislatura y prevista para comenzar a aplicarse el 1 de julio. ¿Qué dispone exactamente esta ley y qué ocurrirá con quienes ya tienen este tipo de pistolas semiautomáticas? Las respuestas llegan en los siguientes párrafos.

La AB 1127, que entra en vigor el 1 de julio, prohíbe vender nuevos modelos de Glock y similares en California (Foto: Pixabay)

¿QUÉ DICE LA AB 1127 SOBRE LAS ARMAS TIPO GLOCK?

La AB 1127 es una ley de California que prohíbe, a partir del 1 de julio de 2026, la venta de ciertos modelos de pistolas semiautomáticas tipo Glock (y similares) que puedan convertirse con facilidad en armas automáticas.

Estos son los alcances principales de la AB 1127:

La norma prohíbe que los comercios autorizados vendan, ofrezcan, entreguen, intercambien o transfieran pistolas semiautomáticas que tengan un diseño que permita convertirlas fácilmente en ametralladoras mediante piezas como los llamados “Glock switches” o “pistol converters”.

La ley no menciona directamente a la marca Glock, pero define como criterio técnicas como tener una “barra de gatillo cruciforme”, algo presente en muchos modelos Glock y plataformas similares, por lo que en la práctica los afecta.

Fecha de entrada en vigor y qué pasa con las Glock existentes

La prohibición de venta entra en vigor el 1 de julio de 2026; por lo tanto, hasta desde esa fecha los comercios ya no podrán seguir vendiendo los modelos alcanzados por la definición, salvo otras restricciones vigentes.

Como la ley no es retroactiva, quienes ya poseen estas pistolas podrán seguir teniéndolas, ya que la restricción se enfoca en la comercialización de nuevos ejemplares y en impedir que se fabriquen o vendan armas fácilmente convertibles en automáticas.

La norma apunta a pistolas semiautomáticas cuyo diseño permite instalar dispositivos ilegales que multiplican los disparos con una sola presión del gatillo (Foto: AFP / Pixabay)

DEMANDARÍAN A NEWSOM POR LEY

La fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon envió una carta al gobernador de California para señalarle que la AB 1127 vulnera los derechos protegidos por la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense: “Los californianos tienen el derecho constitucional de adquirir y utilizar pistolas de última generación para protegerse”, al tiempo de mencionar que los ciudadanos no deben depender de modelos de armas antiguas para defensa personal.

“Hoy [24 de junio], notifiqué a @CAGovernor y @AGRobBonta que retiren las restricciones inconstitucionales sobre los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley para comprar armas de fuego legales antes de que la prohibición entre en vigor, o demandaremos. ¡Manténganse atentos!”, escribió en su cuenta de X.

Aunque el DOJ elaboró una demanda ante un tribunal federal de distrito, dejó abierta la posibilidad de posponerla si aceptan una “resolución voluntaria”; es decir, que suspendan la ley inmediatamente y reconozcan su presunta inconstitucionalidad. Para ello, les dio como plazo hasta el martes 30 de junio, a las 5:00 p.m.

LAS RAZONES QUE LLEVARON A IMPULSAR LA AB 1127

La ley AB 1127 nació a partir de la preocupación de legisladores estatales por el aumento en el uso de dispositivos que convierten pistolas semiautomáticas en armas capaces de disparar múltiples rondas con una sola presión continua del gatillo. La norma alcanza a las pistolas Glock y a otros modelos con mecanismos similares que utilizan una barra de gatillo cruciforme, ya que. De acuerdo con sus impulsores, ese diseño facilita la instalación de accesorios ilegales que transforman el arma en una especie de ametralladora casera.

Quienes respaldan la ley señalan que los fabricantes conocen desde hace años la posibilidad de estas modificaciones, pero no hicieron la suficiente para evitarlas. Por eso, defienden que limitar las nuevas ventas es una medida preventiva para reducir la circulación de armas que pueden ser alteradas con relativa facilidad.