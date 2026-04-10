Ante la proximidad de la fecha límite para declarar impuestos ante el IRS , es fundamental que los contribuyentes en Estados Unidos agilicen sus trámites, especialmente aquellos que aún no han cumplido con esta obligación. A pesar de las prisas, te recomiendo mantener la calma y que conozcas con exactitud la documentación requerida por la entidad, por lo que en esta nota te detallaré los formularios e informes necesarios para completar el proceso de manera correcta.

El IRS ya lanzó la advertencia: presentar una declaración sin los formularios necesarios solo ocasionaría retrasos en reembolsos, ajustes en tu declaración o, peor aún, puedes obtener costosas multas.

Los contribuyentes que residen en EE.UU. tienen hasta el 15 de abril para presentar la documentación requerida. (Crédito: MANDEL NGAN / AFP)

Qué documentos necesitas tener en mano antes de enviar tu declaración al IRS

La entidad fiscal sostiene que es necesario que cuentes con la documentación que evidencie los ingresos, deducciones y créditos fiscales que posees.

Para que garantices una declaración de impuestos precisa ante el IRS, debes contar con el Formulario W-2 de ingresos salariales, los Formularios 1099 (si eres trabajador independiente), los números de Seguro Social (si eres trabajador dependiente) y los estados de cuenta bancarios para depósitos directos.

También es importante que añadas recibos médicos y gastos deducibles, intereses hipotecarios mediante el Formulario 1098, gastos educativos o de cuidado infantil y donaciones a organizaciones calificadas, que serían como un respaldo para cualquier deducción o crédito fiscal.

Si presentas la documentación requerida, tu declaración de impuestos será aceptada por el IRS. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

La presentación de esta carpeta de documentos permitirá que las autoridades correspondientes verifiquen tus ingresos y agilicen el proceso administrativo antes que realicen la declaración oficial.

Uno de los errores más comunes por parte de los contribuyentes es omitir los ingresos reportados en formularios como el 1099. Necesitas saber que el IRS cuenta con sistemas automatizados que permiten detectar cualquier irregularidad en cuestión de segundos.