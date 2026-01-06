Para este 2026, la cadena Target ha puesto en marcha una estrategia de renovación que abarcará su tiendas físicas y plataformas digitales, con el objetivo de elevar el estándar de servicio para sus clientes en Estados Unidos. La transformación pretende optimizar la experiencia de compra mediante mejoras tecnológicas y logísticas que prometen un acceso más ágil y satisfactorio. A continuación, te detallaré qué novedades se implementarán.

La nueva apuesta corporativa se pondrá en marcha a partir de febrero del 2026, coincidiendo con un cambio de mando en la dirección de la empresa minorista. En dicha fecha, Michael Fiddelke tomará el cargo de director ejecutivo, relevando a Brian Cornell.

La llegada de Michael Fiddelke traerá consigo nuevos cambios para la empresa minorista. (Crédito: AFP)

Desde el próximo mes, la compañía Target aplicará el siguiente innovador plan de de negocio para consolidar la lealtad de sus clientes:

Expansión de su marca interna

La compañía incrementará la visibilidad de sus etiquetas exclusivas, apoyándose en marcas consolidadas como Good & Gather y Threshold. La renovación del catálogo no se enfocará en productos tradicionales, sino que también apostará por tendencias actuales de salud y alimentación de origen vegetal.

Fin de colaboración con Ulta Beauty

Los productos de esta cadena minorista de belleza estaban presentes en más de 600 tiendas Target. Con los nuevos cambios que implementará la nueva dirección ejecutiva, el acuerdo llegará a su fin en agosto del 2026.

Nueva imagen

Tanto sus tiendas físicas como su plataforma en línea tendrán remodelaciones. Se pretende que los clientes perciban un ambiente acogedor al ingresar una tienda Target; mientras que en su sitio web, se pretende que la entrega de productos sea en menor tiempo.

Estos nuevos cambios pactados para febrero del 2026 pretender mejorar la experiencia de compra del cliente. (Crédito: AFP)

Aumentar la variedad en sus productos

Se reforzará el inventario para garantizar una mayor disponibilidad de productos y expandir su catálogo en secciones clave. Entre las categorías que recibirán un mayor impulso destacan electrodomésticos, artículos deportivos, tecnología y consolas de videojuego.

Inversión en tecnología

Ante la creciente demanda en su plataforma online, Target implementará la inteligencia artificial para optimizar el diseño y la distribución de sus productos. Asimismo, invertirá en sistemas orientados a reducir el tiempo de espera y agilizar el proceso de pago.