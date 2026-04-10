Los alumnos de educación inicial, primaria y secundaria tendrán unos días de descanso con la llegada de las vacaciones de Spring Break, por lo que numerosas escuelas en Estados Unidos permanecerán cerradas del lunes 13 al viernes 17 de abril. En ese periodo se suspenden las clases y la mayoría de las actividades escolares, lo que también permite a los distritos programar trabajos internos y a las familias organizar viajes o tiempo libre. A continuación, te contamos qué estados contarán con receso en esas fechas.

Varias escuelas tendrán una semana de vacaciones de primavera (Crédito: Imagen referencial generada por Gemini AI)

¿QUÉ ESTADOS TIENEN VACACIONES DE SPRING BREAK?

Aunque no hay una lista nacional por estados con un rango exacto de vacaciones en esta época, sí se sabe de algunos distritos concretos que tendrán Spring Break del lunes 13 al viernes 17 de abril de 2026. Según calendarios ya publicados:

El distrito Seattle Public Schools (Estado de Washington) fija su receso de primavera del 13 al 17 de abril de 2026.

Algunas guías de vacaciones escolares marcan que “Seattle Public Schools tienen su spring break del 13 al 17 de abril de 2026”, como ejemplo de distritos que se van a la parte más tardía de la temporada.

También está Issaquah School District, Enumclaw School District, Snoqualmie Valley School District (referido a través de centros que siguen su calendario).

Aunque el calendario varía entre distritos, ya está confirmado que varias jurisdicciones suspenderán por completo las clases entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril, lo que en la práctica creará un receso extendido: los alumnos dejarán las aulas al terminar la jornada del viernes 10 y recién volverán el lunes 20, disfrutando así de más de una semana seguida sin actividades.

Más allá de eso, la mayoría de los distritos del país concentran el Spring Break entre inicios de marzo y la primera semana de abril, por lo que la semana del 13 al 17 de abril es minoritaria y se limita a ciertos sistemas escolares, como el de Seattle, y casos puntuales similares.

El cierre total de planteles durante esos días permitirá a las familias organizar viajes o simplemente tomarse un respiro de la rutina escolar (Crédito: Imagen referencial generada por Gemini AI)

EN SÍNTESIS

De acuerdo con lo establecido en los calendarios oficiales, las vacaciones durarán más de una semana:

Último día de clases: viernes 10 de abril

viernes 10 de abril Inicio de vacaciones de Spring Break: lunes 13 de abril

lunes 13 de abril Fin de vacaciones de Spring Break: viernes 17 de abril

viernes 17 de abril Regreso a clases: lunes 20 de abril

EL MOTIVO POR EL QUE NO TODAS LAS ESCUELAS SALIERON DE VACACIONES LAS MISMAS FECHAS

Las fechas de Spring Break varían porque no hay un calendario nacional único; por tanto, cada distrito y cada universidad arma su propio cronograma académico en función de sus necesidades y regulaciones locales.

Para determinar cuándo serán las vacaciones influyen varios factores: