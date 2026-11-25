¿Te quedaste sin dinero para comprar comida? Puedes solicitar que evalúen tu caso para acceder al servicio acelerado del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como SNAP de emergencia. Esta vía permite que los hogares que cumplen los requisitos reciban beneficios para alimentos en un plazo máximo de siete días desde la presentación de la solicitud. Sin embargo, la aprobación no es automática y depende de la situación económica de cada hogar. A continuación, te contamos quiénes califican y cómo solicitar esta ayuda.

Si tienes poco o ningún dinero para alimentos, conoce cómo funciona el trámite acelerado y qué revisará la oficina de SNAP antes de aprobar tu caso (Foto: Pixabay)

¿EN QUÉ CONSISTE SNAP DE EMERGENCIA?

El servicio acelerado de SNAP, también conocido como SNAP de emergencia, permite que los hogares que cumplen los requisitos reciban ayuda para comprar alimentos en un plazo máximo de siete días desde que presentan su solicitud, precisa el sitio web oficial de la Mancomunidad de Massachusetts. Cabe señalar que no es un programa separado ni un bono adicional: lo que cambia es la rapidez para acceder a los beneficios si cumplen las condiciones.

Los beneficios se entregan mediante una tarjeta EBT para comprar alimentos en comercios autorizados; no se trata de un depósito de efectivo de libre uso.

¿QUIÉNES PUEDEN CALIFICAR PARA EXPEDITED SNAP?

Para que un hogar tenga derecho a la evaluación por la vía acelerada de expedited SNAP, debe cumplir una de estas condiciones:

Tener ingresos brutos mensuales inferiores a US$150 y recursos líquidos de hasta US$100.

Que la suma de los ingresos brutos mensuales y los recursos líquidos sea menor que los gastos mensuales de alquiler o hipoteca y servicios públicos.

Ser un hogar de trabajadores agrícolas migrantes o de temporada considerado sin recursos según las reglas del programa y disponer de hasta US$100 en recursos líquidos.

Los ingresos brutos son los que se reciben antes de aplicar deducciones. Los recursos líquidos incluyen dinero disponible, como efectivo y fondos en cuentas bancarias. Por eso, no basta con revisar cuánto dinero te queda en la billetera: la agencia analiza las finanzas del hogar.

ASÍ DEBES SOLICITARLO

1. Presenta una solicitud de SNAP en el estado donde vives. Puedes hacerlo mediante los canales habilitados por la agencia estatal, como su portal de internet o una oficina local. La solicitud no se presenta directamente al gobierno federal.

2. Desde el inicio debes explicar que necesitas alimentos con urgencia. Informa cuánto recibe tu hogar, cuánto dinero tiene disponible y cuánto paga por vivienda y servicios. Pide que revisen si calificas para expedited service. Las agencias deben examinar las solicitudes para identificar a los hogares que necesitan este servicio, menciona Cornell Law School.

3. No esperes a reunir todos los documentos para iniciar el trámite. Puedes presentar una solicitud inicial con nombre, dirección y firma para establecer la fecha de presentación, aunque después debas completar información. Conserva el comprobante del envío o de la recepción.

4. Completa la entrevista y colabora con las verificaciones. Ten a mano la información sobre identidad, ingresos, dinero disponible y gastos, y responde cuanto antes a las comunicaciones de la oficina.

5. Consulta cómo accederás a la tarjeta EBT y a los beneficios. Como el objetivo es que el hogar elegible pueda utilizar la ayuda, saber cómo acceder al monto es indispensable.