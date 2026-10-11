El huracán Simón y la tormenta tropical Rachel amenazan distintas zonas de México y Estados Unidos con lluvias intensas, inundaciones y vientos fuertes. Mientras Simón concentra el mayor peligro en la costa centro-occidental de México, Rachel podría afectar el norte de Baja California y el sur de California. Si vives en estas regiones o tienes previsto viajar, en esta nota te explicamos qué lugares enfrentan mayor riesgo, cuáles son las amenazas y qué precauciones tomar.

Alto oleaje, el 10 de octubre de 2026, en una zona de Puerto Vallarta, Jalisco (México). Desde la suspensión de actividades no esenciales, el oeste de México está en alerta ante el avance del huracán Simón, categoría 4 (Foto: Arturo Montero/EFE)

LAS ZONAS DE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO QUE ENFRENTAN MAYOR RIESGO POR RACHEL Y SIMÓN

En Estados Unidos, Rachel representa la amenaza más directa, ya que podría llevar lluvias fuertes, ráfagas de viento e inundaciones repentinas al sur de California y otras áreas del suroeste desde este fin de semana. Simón, en cambio, amenaza principalmente la costa de México, aunque su humedad podría llegar después al suroeste estadounidense y a las llanuras del sur.

Cabe precisar que hasta el sábado 10 de octubre, Simón es un huracán de categoría 4, mientras que Rachel está clasificada como tormenta tropical.

RACHEL: LLUVIAS Y RIESGO DE INUNDACIONES

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Rachel tenía vientos sostenidos de 65 mph —unos 100 km/h— en el aviso de las 5:00 p.m., hora del Pacífico, del sábado. Esta tormenta tropical se mueve hacia el norte-noreste a unos 30 mph (48 km/h) y se espera que mantenga ese rumbo hasta el domingo.

El pronóstico contempla que avance sobre Baja California y el suroeste de Estados Unidos el domingo 11 de octubre. Aunque se espera que se debilite rápidamente y se convierta en un sistema postropical el domingo por la mañana, su humedad puede seguir produciendo efectos importantes.

Rachel y la humedad asociada al sistema dejarán entre 1 y 3 pulgadas de lluvia en partes del suroeste de Estados Unidos durante este fin de semana, con acumulados máximos locales de hasta 5 pulgadas. Las precipitaciones abarcarán una zona más extensa y podrían provocar inundaciones repentinas y urbanas de consideración.

El oleaje generado por Rachel seguirá aumentando a lo largo de las costas del sur de California y del norte de Baja California este sábado 10 de octubre. Al combinarse con otro oleaje procedente del sur y de largo período, podría generar olas y corrientes de resaca que pongan en peligro la vida.

Se espera que las inundaciones y la erosión costeras empeoren entre la noche del sábado y la mañana del domingo 11 de octubre, cuando las olas más altas coincidan con las mareas altas. Además, los niveles del agua ya se encuentran muy por encima de lo previsto. Se pronostican inundaciones costeras de moderadas a importantes, y las condiciones peligrosas podrían continuar hasta comienzos de la próxima semana.

Los principales riesgos previstos son:

Lluvias fuertes en el sur de California y otras zonas del suroeste, desde este fin de semana hasta comienzos de la próxima semana.

Inundaciones repentinas donde los aguaceros sean intensos.

Deslizamientos de lodo en terrenos susceptibles.

Ráfagas de viento y condiciones que podrían dificultar los desplazamientos.

La lluvia podría extenderse bastante más allá del centro de Rachel debido a su interacción con una vaguada en la corriente en chorro. Por eso, que el sistema pierda fuerza no significa que desaparezca el peligro de inundaciones, publicó Accuweather.

¿Qué partes de California recibirán más lluvias?

Las mayores lluvias asociadas con Rachel se esperan en el sur de California, especialmente en las montañas de los condados de San Diego, Riverside y San Bernardino. También destacan las estribaciones de San Diego y las montañas de San Gabriel, en el condado de Los Ángeles. El periodo más activo se concentra entre la noche del sábado 10 y el domingo 11 de octubre, precisa National Weather Service.

Zonas con mayores acumulados previstos

Los pronósticos locales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) muestran diferencias importantes entre las montañas, los valles y la costa:

Zona Lluvia prevista ¿Qué significa? Montañas del área de pronóstico del NWS San Diego, que incluye sectores de San Diego, Riverside y San Bernardino Un escenario contempla alrededor de 2 a 3 pulgadas —51 a 76 mm—; uno más lluvioso elevaría el total a 3–4 pulgadas —76 a 102 mm— Es donde podrían concentrarse los mayores acumulados, con episodios de lluvia intensa durante el domingo. Montañas de San Gabriel, condado de Los Ángeles 1.5 a 2.5 pulgadas —38 a 64 mm—, con hasta 3 pulgadas —76 mm— en puntos aislados Recibirían bastante más lluvia que las zonas bajas del condado. San Diego, al oeste de las montañas 0.75 a 1.5 pulgadas —19 a 38 mm—, con alrededor de 2 pulgadas —51 mm— en las estribaciones La lluvia podría aumentar hacia las áreas próximas a las montañas. Inland Empire, en sectores de Riverside y San Bernardino Aproximadamente 0.75 a 2 pulgadas —19 a 51 mm— en uno de los escenarios Se prevé un aumento de la lluvia de oeste a este. Zonas bajas del condado de Los Ángeles Generalmente 0.25 a 1 pulgada —6 a 25 mm— Los acumulados serían menores que en San Gabriel. Condado de Ventura Generalmente 0.10 a 0.50 pulgadas —3 a 13 mm—, con cantidades mayores localizadas en las montañas Se esperan totales inferiores a los de las zonas más expuestas del sur de California.

¿Dónde hay mayor preocupación ante el riesgo de inundaciones?

El NWS emitió una vigilancia de inundaciones para todo el condado de San Diego y las montañas y desiertos de Riverside y San Bernardino. Esto señala condiciones favorables para inundaciones, no que todas esas localidades necesariamente se inundarán, según el aviso de inundación del NWS.

En las montañas, el pronóstico contempla intensidades de aproximadamente 0.5 a 1 pulgada por hora —13 a 25 mm por hora—. Además del total acumulado, esa rapidez de caída puede favorecer crecidas repentinas.

Unos residentes permanecen en el muelle después de que el oleaje rompiera a lo largo de la Península en Long Beach, California, el 9 de octubre de 2026, mientras un fuerte oleaje asociado a la tormenta tropical Rachel se combina con las mareas altas, provocando inundaciones costeras y daños en propiedades frente al mar (Foto: EFE/EPA/Chris Torres)

SIMÓN: IMPACTO PRINCIPAL EN MÉXICO Y HUMEDAD HACIA EE.UU.

Simón tenía vientos sostenidos de 150 mph —aproximadamente 240 km/h— en el aviso del sábado. El NHC prevé que se acerque a la costa centro-occidental de México como huracán mayor durante la noche del sábado o la madrugada del domingo. Las amenazas de viento destructivo y marejada se concentran allí, no en la costa estadounidense.

Para Estados Unidos, el posible efecto sería principalmente indirecto:

La humedad tropical podría favorecer lluvias en sectores del suroeste.

Según AccuWeather, esa humedad avanzaría hacia las llanuras del sur para la noche del martes 13 de octubre.

Ese pronóstico contempla acumulados de 1 a 2 pulgadas —aproximadamente 25 a 50 mm— en una extensa franja que llega desde México hasta partes del suroeste estadounidense; no significa que todas las localidades recibirán esa cantidad.

¿Dónde se espera la lluvia más extrema por Simón?

El NHC prevé entre 10 y 20 pulgadas de lluvia —aproximadamente 254 a 508 mm— en partes del suroeste mexicano, con máximos aislados de hasta 30 pulgadas —762 mm— en sectores de Michoacán, Colima y Jalisco hasta el domingo 11 de octubre. Son cantidades para zonas específicas, no para la totalidad de esos estados, de acuerdo con la actualización de NHC.

La costa cercana al punto de entrada enfrentaría el mayor peligro por viento y marejada, mientras que las zonas montañosas pueden sufrir consecuencias graves por inundaciones y deslaves incluso lejos de la playa.

Trabajadores de negocios y restaurantes alistan barricadas ante el paso del huracán Simón el viernes 9 de octubre de 2026 en Puerto Vallarta (México) (Foto: Arturo Montero/EFE)

LAS ZONAS DE MAYOR RIESGO POR SIMÓN Y RACHEL

Las zonas con mayor riesgo son la costa centro-occidental de México y sus áreas montañosas por Simón.