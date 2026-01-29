PORTLAND, Maine.- La policía migratoria ha cesado sus operaciones a gran escala en Maine, anunció la senadora republicana de ese estado Susan Collins, quien hizo el anuncio después de decir que había tenido varias comunicaciones directas con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “No hay actualmente operaciones de ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) a gran escala en curso o planificadas aquí”, declaró Collins en un comunicado. “He estado instando a la secretaria Noem y a otros en la Administración a que ICE reconsidere su enfoque sobre la aplicación de la ley de inmigración en el estado”.

While the Department of Homeland Security does not confirm law enforcement operations, I can report that Secretary Noem has informed me that ICE has ended its enhanced activities in the State of Maine.



There are currently no ongoing or planned large-scale ICE operations here. I… https://t.co/kwWVYl7baV — Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) January 29, 2026

El anuncio se produjo después de que el presidente Donald Trump pareciera señalar una disposición a aliviar las tensiones en Minneapolis tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales de inmigración.

La senadora republicana por Maine Susan Collins en el Congreso en Washington el 24 de julio del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)

ICE continuará sus operaciones normales en Maine

Collins indicó que ICE la patrulla fronteriza “continuarán sus operaciones normales que han estado en curso aquí durante muchos años”.

Su anuncio se produjo más de una semana después de que la policía migratoria lanzara una operación denominada “Catch of the Day”. Los funcionarios federales dijeron que se realizaron alrededor de 50 arrestos el primer día y que aproximadamente 1.400 personas eran objetivos operativos en el estado mayormente rural de 1,4 millones de habitantes, de los cuales el 4% son nacidos en el extranjero.

A finales de la semana pasada, la subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin señaló que algunos de los más de 100 arrestos fueron de personas “condenadas por crímenes horribles, incluyendo asalto agravado, encarcelamiento falso y poner en peligro el bienestar de un niño”.

Una mujer sostiene un cartel que dice "¡Alto al terrorismo de ICE ya!" en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti en el sur de Minnápolis, Minnesota, EE.UU., el 25 de enero de 2026. Foto: EFE/ Craig Lassig

Collins busca la reelección al senado

La veterana senadora se enfrenta a la reelección este año y podría enfrentarse a la gobernadora demócrata Janet Mills, quien anunció su candidatura en octubre.

Mills ha desafiado a los funcionarios de inmigración a proporcionar órdenes judiciales, números de arrestos en tiempo real e información básica sobre quién está siendo detenido en Maine. También instó a Collins a actuar después de que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes derrotara los esfuerzos de los demócratas para reducir la financiación de ICE.

La oficina de Mills no ha respondido a un correo electrónico de Associated Press solicitando comentarios de la gobernadora sobre el anuncio de Collins.

Collins ha evitado criticar las tácticas de ICE, aparte de decir que las personas que están en el país legalmente no deberían ser el objetivo de las investigaciones de ICE. También dijo que las políticas que ha defendido, incluyendo proporcionar cámaras corporales y entrenamiento de desescalada para el personal de ICE, podrían ayudar a mejorar la responsabilidad y la confianza.