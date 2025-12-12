¿Ya tienes la lista de regalos, la cena de Nochebuena y los pasajes para visitar a la familia? Diciembre siempre se siente más pesado para el bolsillo, especialmente para las familias latinas que viven en Estados Unidos y tienen que cubrir renta, bills, compras de Navidad y de paso mandar algo de dinero a sus seres queridos en sus países. Por eso, varios estados están enviando este mes reembolsos, cheques extra y devoluciones especiales de impuestos que pueden convertirse en un respiro para muchos hogares, incluyendo a miles de hispanos que viven, trabajan y pagan taxes en distintas partes del país.

No se trata de los reembolsos tradicionales del impuesto federal sobre la renta, sino de programas estatales con reglas propias que dependen de excedentes presupuestarios, alivio por inflación o créditos fiscales específicos. Si vives en uno de estos estados, presentaste tu declaración de impuestos estatales y cumples ciertos requisitos de ingresos, podrías estar en la lista de quienes reciben un depósito directo o un cheque por correo antes de que acabe el año. A continuación, encontrarás un resumen estado por estado para que puedas ubicar rápido si te toca revisar tu cuenta bancaria o tu buzón.

Estas devoluciones podrían ayudarte a comprar los regalos de Navidad de tus seres queridos (Crédito: Freepik)

ESTADOS CON PAGOS PROGRAMADOS EN DICIEMBRE

1. California – Reembolso de Impuestos para la Clase Media

California está enviando una nueva ronda del llamado Middle Class Tax Refund, con pagos que pueden llegar hasta alrededor de US$1,050 para residentes que presentaron su declaración de 2023 y se mantienen dentro de los límites de ingresos fijados por el estado. Para muchas familias latinas que viven en áreas como Los Ángeles, el Valle Central o San Diego, este dinero extra puede ayudar a ponerse al día con la renta, la luz o las compras de Navidad. Si ya presentaste tus taxes estatales y calificas por ingresos, es probable que tu pago llegue en diciembre, ya sea por depósito directo o tarjeta de débito.

2. Alaska – Pago del Fondo Permanente (PFD)

Alaska continúa distribuyendo el dividendo del Permanent Fund, financiado con los ingresos petroleros del estado, con un pago estimado en torno a US$1,000 este año. Quienes tenían solicitudes pendientes o retrasadas pueden recibir la ronda final alrededor del 18 de diciembre, lo que representa un ingreso adicional importante para residentes que enfrentan altos costos de vida y energía durante el invierno. Si vives en Alaska y aplicaste al PFD, vale la pena revisar el estado de tu solicitud para confirmar si tu depósito viene en esta última tanda.

3. Colorado – Reembolsos TABOR

En Colorado siguen activos los pagos relacionados con TABOR (Taxpayer’s Bill of Rights), un programa que devuelve a los contribuyentes parte de los ingresos excedentes del estado. Los residentes de tiempo completo que presentaron su declaración de 2024 pueden recibir hasta aproximadamente US$1,500, uno de los montos más altos de todos los reembolsos de este mes. Para muchas familias trabajadoras en Denver, Aurora o Colorado Springs, estos cheques pueden ayudar a cubrir tarjetas de crédito o gastos médicos justo antes de comenzar el nuevo año.

4. Florida – Devolución del impuesto a la propiedad

Florida está entregando reembolsos de hasta cerca de US$1,200 a propietarios de vivienda en condados afectados por desastres naturales recientes, como huracanes y tormentas fuertes. Estos pagos buscan aliviar a quienes han tenido que enfrentar daños y reparaciones, y se dirigen a personas que cumplen con ciertos límites de ingresos y requisitos de elegibilidad. La emisión de estos reembolsos se está completando antes de que termine el año, por lo que los dueños de casa en ciudades como Miami, Orlando, Tampa o Fort Myers deben estar atentos a notificaciones del condado y del estado.

5. Georgia – Reembolso por ingresos estatales excedentes

Georgia está cerrando en diciembre la entrega de reembolsos de entre aproximadamente US$250 y US$500, destinados a contribuyentes con ingresos anuales por debajo de alrededor de US$75,000. Se trata de una redistribución de ingresos excedentes del estado que busca beneficiar a personas y familias con menor capacidad económica. Si vives en el área de Atlanta o en otras ciudades del estado y presentaste tu declaración de impuestos, este pago puede llegar directamente a tu cuenta o en forma de cheque.

6. Minnesota – Depósitos de alivio por inflación

Minnesota continúa distribuyendo pagos de alivio por inflación, con montos que van aproximadamente de US$200 a US$500, basados en declaraciones de impuestos de años anteriores. Muchos residentes ya han recibido confirmaciones de procesamiento durante diciembre, y todavía se están completando depósitos para quienes califican. Este apoyo está pensado para ayudar a enfrentar el aumento de precios en alimentos, renta y servicios básicos que ha afectado a hogares en todo el estado.

7. Nueva Jersey – Programa ANCHOR

Nueva Jersey está terminando de completar los pagos del programa ANCHOR, que otorga entre aproximadamente US$400 y US$1,500 a propietarios y arrendatarios que cumplen con ciertos niveles de ingresos y requisitos de residencia. Para familias hispanas que viven en áreas como Newark, Paterson o Elizabeth, estos montos pueden ayudar a compensar parte del costo de la vivienda, que en muchos casos sube cada año. Si aplicaste al programa, revisa tu correo y tus estados de cuenta para confirmar si el pago ya se procesó.

8. Nueva York – Reembolsos por inflación y crédito a la propiedad

Nueva York está finalizando dos programas clave: un reembolso por inflación y un crédito fiscal sobre la propiedad, con montos que van aproximadamente de US$75 a US$375 según la edad, el nivel de ingresos y la situación del contribuyente. Estos pagos benefician especialmente a residentes de barrios donde viven muchas familias hispanas, como el Bronx, Queens o Brooklyn, donde el costo de la vida ha subido con fuerza en los últimos años. Si eres propietario o calificas por ingresos, es posible que recibas uno de estos pagos antes de fin de año.

9. Oregon – Crédito fiscal “Kicker”

Oregon está devolviendo excedentes presupuestarios mediante el crédito fiscal conocido como “Kicker”, que se agrega automáticamente a las devoluciones procesadas en diciembre. La ventaja de este programa es que no requiere una solicitud aparte: si tu declaración estatal generó reembolso este mes, el crédito se suma al monto que ya ibas a recibir. Para quienes viven en ciudades como Portland o Salem, este plus puede ayudar a compensar parte de la carga de impuestos estatales.

10. Virginia – Reembolso único de impuestos

Virginia está completando la entrega de un reembolso único de impuestos de aproximadamente US$200 para contribuyentes individuales y alrededor de US$400 para quienes presentaron declaración conjunta. Este pago forma parte de una medida puntual del estado para devolver parte de los recursos a los residentes que cumplen con ciertos requisitos. Los envíos se están cerrando en diciembre, por lo que es importante verificar la información bancaria o la dirección registrada ante las autoridades fiscales del estado.

11. Illinois – Pagos de alivio familiar

Illinois está emitiendo pagos de entre cerca de US$100 y US$400 a hogares que presentaron su declaración de 2024 y cumplen criterios de tamaño de familia e ingresos. Este programa de alivio familiar busca apoyar a quienes han sentido con más fuerza el impacto del costo de la vida, sobre todo en áreas metropolitanas como Chicago y sus suburbios. Las familias elegibles pueden ver estos pagos depositados a lo largo del mes de diciembre.

12. Indiana – Reembolso de alivio individual

Indiana sigue entregando su Reembolso de Alivio Individual, con pagos de alrededor de US$125 por contribuyente, un monto que complementa otros apoyos estatales. Aunque la distribución comenzó en noviembre, todavía se están enviando cheques y depósitos durante diciembre para quienes califican. Este dinero adicional puede ayudar a cubrir gastos escolares, gasolina o compras de fin de año.

13. Maine – Reembolso de Exención de Vivienda Familiar

Maine ofrece uno de los montos más altos de la lista: reembolsos de hasta aproximadamente US$1,700 a través de su programa de Exención de Vivienda Familiar. El beneficio está dirigido a propietarios que presentaron su declaración de 2024 y cumplen con criterios específicos de propiedad e ingresos. Para quienes viven en este estado y han tenido que enfrentar incrementos en impuestos a la propiedad, este cheque puede representar un alivio significativo.

14. Massachusetts – Reembolsos del Capítulo 62F

Massachusetts está liberando los pagos finales del Capítulo 62F, un programa que devuelve parte de los excedentes fiscales cuando se supera cierto límite de recaudación. El monto que recibe cada contribuyente depende de un porcentaje de su obligación fiscal de 2021, por lo que varía de persona a persona. Si presentaste tus taxes estatales en ese año y sigues siendo residente, es buena idea revisar si ya se emitió tu reembolso.

15. Michigan – Crédito Fiscal para Familias Trabajadoras

Michigan continúa entregando un crédito fiscal ampliado para familias trabajadoras, con pagos que rondan los aproximadamente US$550 para contribuyentes elegibles. Este programa está pensado para apoyar a hogares de ingresos bajos y moderados que ya enfrentan gastos fuertes en vivienda, transporte y cuidado de niños. Los pagos se están distribuyendo a lo largo de diciembre, a menudo vía depósito directo para quienes ya tienen información bancaria registrada.

Estos pagos esperanzan a millones de ciudadanos en Estados Unidos (Foto: Pexels)

¿CÓMO SABER SI TE TOCA UN PAGO?

Si vives en alguno de estos estados, lo más importante es verificar tres puntos básicos: si presentaste tu declaración estatal en el año requerido, si cumples con los límites de ingresos del programa y si tu información de contacto (dirección y cuenta bancaria) está actualizada ante las autoridades fiscales. En la mayoría de los casos, los estados publican actualizaciones en sus sitios oficiales y permiten consultar el estado de los pagos en línea, lo que facilita saber si eres parte de quienes recibirán un reembolso o crédito especial en esta recta final del año.