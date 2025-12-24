Desde enero, el gobierno de Trump reanudará los embargos de salario, lo que podría reducir el cheque de pago de muchos hispanos en Estados Unidos, especialmente de quienes tienen préstamos estudiantiles. Esta situación genera preocupación entre familias latinas que ya enfrentan altos costos de renta, envío de remesas y el elevado costo de vida en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston y Chicago.

Si eres latino y tienes préstamos estudiantiles federales, es muy probable que esta medida te toque de cerca, porque los prestatarios hispanos tienen tasas de mora y default más altas que los blancos y enfrentan más inestabilidad laboral e ingresos más bajos. Eso hace que cualquier recorte en el paycheck, por pequeño que parezca, se sienta fuerte en el presupuesto del mes.

Durante la pandemia hubo una pausa en los cobros, pero eso ya se acabó: el Departamento de Educación confirmó que, desde enero, volverá a cobrar por la vía dura, incluyendo el embargo de salario para quienes están en default.

Millones de personas tienen préstamos estudiantiles pendientes con el gobierno de Estados Unidos (Foto: AFP)

¿A QUIÉNES LES PUEDEN EMBARGAR EL SALARIO?

Desde la semana del 7 de enero, el Departamento de Educación empezará a mandar notificaciones de embargo administrativo de salario a unas 1,000 personas en mora, y cada mes se irá sumando más gente. Entre los afectados habrá muchos trabajadores latinos que reciben su pago por nómina tradicional (W‑2) y que han dejado de pagar por varios meses.

La medida se enfoca en quienes:

Están en default o mora seria con sus préstamos.

No están inscritos en programas de ayuda o planes de pago basados en ingresos.

Han ignorado correos, cartas o avisos del gobierno.

Además de embargar salario, el gobierno puede retener reembolsos de impuestos y, en algunos casos, tocar beneficios de Seguro Social, algo que puede impactar a padres o abuelos hispanos que avalaron o tomaron préstamos Parent PLUS.

¿CUÁNTO TE PUEDEN QUITAR DE TU CHEQUE?

La ley permite que el gobierno embargue hasta el 15 % de tu salario después de impuestos para cobrar préstamos estudiantiles federales en default. Aun así, deben dejarte como mínimo el equivalente a 30 veces el salario mínimo federal por hora, es decir, unos US$217,50 a la semana, para gastos básicos.

Eso significa que, si trabajas full time en construcción, limpieza, restaurantes, bodegas, entregas o en un warehouse y estás en planilla, tu cheque podría bajar de un día para otro sin que tu jefe pueda hacer mucho, porque la orden viene directo del gobierno. A muchos latinos esto los agarra de sorpresa, porque no siempre entienden bien las cartas en inglés o las dejan para después.

¿POR QUÉ LA COMUNIDAD LATINA ES ESPECIALMENTE VULNERABLE?

En Estados Unidos hay más de 42 millones de personas con préstamos estudiantiles y la deuda total supera los 1.6 billones de dólares. Dentro de ese grupo, estudios muestran que alrededor del 40 % de los prestatarios hispanos o latinos ha caído en default alguna vez, una proporción más alta que la de prestatarios blancos.

Muchos latinos con préstamos:

Ganan menos de US$50,000 al año y tienen periodos sin trabajo más frecuentes.

Viven en estados o ciudades con costo de vida alto, como California, Nueva York, Florida o Texas.

Tienen menos ahorro y dependen de cada cheque para pagar renta, comida y mandar dinero a la familia.

Por eso, un embargo puede significar atrasarse con la renta, dejar de mandar remesas o tener que usar la tarjeta de crédito para cubrir lo básico.

¿CÓMO TRATAR DE EVITAR EL EMBARGO?

Si eres hispano, vives en EE. UU. y sientes que esto te aplica, hay pasos concretos que puedes tomar antes de que te toquen el paycheck.

Llama al grupo de resolución de incumplimiento del Departamento de Educación. Pregunta por opciones para salir del default, como la “rehabilitación” del préstamo o la consolidación.

Pregunta por planes de pago basados en ingresos. Estos planes ajustan la cuota a lo que ganas, lo que es clave si trabajas por horas o tienes varios trabajos.

No ignores cartas o correos. Aunque vengan en inglés, búscate a alguien de confianza que te ayude a traducir, o llama a las líneas de ayuda donde muchas veces hay atención en español.

Organiza tu presupuesto. Revisa renta, servicios, comida, remesas y deuda; si sabes que viene un embargo, ajusta antes de que llegue para evitar un choque más fuerte.

¿QUÉ HACER SI YA TE LLEGÓ LA CARTA DE EMBARGO?

Si ya recibiste una notificación diciendo que te van a embargar el salario, el peor error es dejarla guardada en el cajón. Aunque estés ocupado trabajando, manejando Uber, haciendo horas extra o cuidando a la familia, necesitas reaccionar rápido.

Pasos clave:

Verifica cuánto debes y desde cuándo estás en default.

Comunícate con el Departamento de Educación y pregunta si puedes detener el embargo entrando a un plan de pago o rehabilitación.

Considera buscar ayuda con organizaciones sin fines de lucro que trabajan con la comunidad latina en temas de deuda estudiantil y asesoría financiera.

En muchas ciudades con alta población hispana hay clínicas legales, organizaciones comunitarias y asesoría gratuita o de bajo costo que puede ayudarte a entender tus derechos y opciones antes de que el gobierno empiece a quitarte parte de tu sueldo cada quincena.

Desde enero, el gobierno de Donald Trump embargará salarios a personas con créditos estudiantiles pendientes (Foto: AFP)

