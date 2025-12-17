En muchas comunidades latinas de estados como California, Texas, Florida, Nueva York y Nueva Jersey, los cheques del Seguro Social permiten a miles de familias cubrir gastos como la renta, los alimentos, las medicinas e incluso enviar dinero a sus seres queridos en América Latina. Una gran parte de los beneficiarios de este programa son hispanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Cada mes, millones de personas dependen del Seguro Social (Social Security) para cubrir sus necesidades básicas, ya sean jubilados, personas con alguna discapacidad u otros beneficiarios.

El sistema de la SSA (Social Security Administration) sigue un calendario riguroso para asegurar que estos depósitos o cheques lleguen puntualmente, algo especialmente importante para adultos mayores latinos que muchas veces viven con ingresos limitados. El miércoles 17 de diciembre de 2025 se realizará una nueva ronda de pagos, y es clave que los hispanos comprendan cuándo recibirán su cheque y cuánto pueden esperar para poder organizar sus finanzas.

Imagen referencial de una oficina de la SSA ubicada en el estado de Massachusetts (Foto: Google Maps)

¿QUIÉNES COBRAN EL MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE?

Este pago en particular corresponde a quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes, sin importar el estado donde vivan. Si tu fecha de nacimiento cae dentro de este rango, el miércoles 17 es el día que debes marcar en tu calendario, así que corre la voz a tus vecinos hispanos que también son beneficiarios activos de los pagos.

Para los casi 70.4 millones de estadounidenses que reciben beneficios del Seguro Social, este depósito es un evento crucial que garantiza cierta estabilidad financiera, y para muchos hogares hispanos llega como un alivio necesario justo en plena temporada de fiestas, cuando hay que comprar regalos, pagar viajes y organizar las cenas de Navidad y Año Nuevo.

CALENDARIO DE PAGOS DE DICIEMBRE 2025

La distribución de los pagos no es aleatoria; sigue un calendario establecido por la SSA basado en el día de nacimiento del beneficiario, lo que ayuda a organizar el proceso y evitar retrasos. En diciembre de 2025, los pagos se distribuirán así:

Miércoles 10 de diciembre: para los nacidos entre el 1 y el 10 de cada mes.

Miércoles 17 de diciembre: para los nacidos entre el 11 y el 20 de cada mes.

Miércoles 24 de diciembre: para los nacidos entre el 21 y el 31 de cada mes.

Por lo tanto, quienes nacieron del 11 al 20 recibirán su cheque o depósito directo el miércoles 17 de diciembre, incluyendo jubilados, personas con incapacidad y beneficiarios por sobrevivientes. En muchas comunidades hispanas esto significa tener el dinero a tiempo para cubrir la hipoteca, la renta, los servicios y hasta algunos gastos extra por las fiestas.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS EL 17 DE DICIEMBRE?

El monto del cheque del Seguro Social varía según el historial laboral y los ingresos de cada persona, por lo que no todos reciben la misma cantidad. Sin embargo, hay cifras promedio que sirven de referencia para los beneficiarios hispanos que ya están retirados o que dependen de este ingreso para complementar su salario.

Beneficio promedio: el trabajador jubilado promedio recibe un pago mensual de alrededor de US$2,013.32.

Beneficio máximo: el máximo que un jubilado puede recibir actualmente es de aproximadamente US$5,108 al mes.

El monto final depende de cuántos años se aportó al sistema y de los salarios declarados; quienes trabajaron muchos años con ingresos más altos, ya sea en construcción, servicios, fábricas, restaurantes u otros empleos típicos de la comunidad latina, tienden a recibir cheques más grandes. Es importante que cada beneficiario revise su carta de beneficios o su cuenta en línea de la SSA para saber exactamente cuánto cobrará.

Como parte de su calendario de pagos, la SSA se alista para un nuevo depósito este miércoles 17 de diciembre (Foto: Freepik / SSA)

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN EL MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE?

La distribución de pagos de este día está dirigida específicamente a beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cada mes. En este grupo se incluyen:

Jubilación: personas que han alcanzado la edad de jubilación y reciben su pensión del Seguro Social.

Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI): quienes no pueden trabajar por una incapacidad y dependen de este pago para gastos como renta, comida y medicinas.

Cheques de sobrevivientes: familiares que reciben beneficios por el fallecimiento de un cónyuge, padre o madre que había cotizado al sistema.

Este calendario fijo permite manejar pagos masivos en todo el país y en todas las comunidades, incluidas las de mayoría latina, asegurando que cada grupo reciba su dinero a tiempo. Aunque los pagos se reparten en tres miércoles durante diciembre, quienes nacieron entre el 11 y el 20 deben estar especialmente atentos a que su depósito llegue el miércoles 17.

¿QUÉ HACER SI NO RECIBES TU PAGO?

Si no aparece el depósito en la fecha esperada, el primer paso es revisar la cuenta bancaria o la tarjeta donde normalmente se recibe el pago. La mayoría de los beneficiarios, incluidos muchos hispanos que viven en Estados Unidos, reciben el dinero mediante depósito directo, así que el monto debería verse reflejado el mismo día de pago o pocas horas después.

Si, tras revisar tu “online banking” o tu estado de cuenta, todavía no ves el dinero, lo recomendable es contactar directamente a la SSA por teléfono o a través de tu cuenta en línea para aclarar la situación. A veces pueden ocurrir retrasos por problemas administrativos o por festivos, pero estos casos suelen ser poco frecuentes; por eso es importante no compartir tus datos personales con terceros y hacer los trámites directamente con la oficina oficial del Seguro Social.