La corona de Miss Universe Cuba 2026 se disputa esta noche en Miami. Diecinueve candidatas llegan al escenario del Dennis C. Moss Cultural Arts Center con un mismo objetivo: convertirse en la nueva representante de Cuba y tomar el relevo de Lina Luaces. La gala comenzó con la alfombra roja y tendrá su momento decisivo cuando se anuncie el nombre de la mujer que llevará la corona durante el próximo año.

La competencia llega a su última etapa después de un proceso que comenzó en abril con más de 100 aspirantes y que terminó reduciéndose a 19 candidatas. El resultado de Miss Universe Cuba 2026 se actualizará durante la gala, conforme sean anunciadas la ganadora y las posiciones finales.

¿Quién ganó el Miss Universe Cuba 2026?

El resultado de Miss Universe Cuba 2026 se actualizará en tiempo real durante la ceremonia, una vez que la organización anuncie oficialmente a la nueva reina cubana.

La candidata que obtenga el primer lugar será coronada como Miss Universe Cuba 2026 y asumirá la representación de Cuba en la 75.ª edición de Miss Universe.

La nueva reina recibirá la corona de Lina Luaces, quien fue elegida Miss Universe Cuba 2025 y posteriormente representó a la isla en el certamen internacional celebrado en Tailandia.

Resultado de Miss Universe Cuba 2026

Puesto Nombre Representación Ganadora Por anunciar Por anunciar Primera finalista Por anunciar Por anunciar Segunda finalista Por anunciar Por anunciar Tercera finalista Por anunciar Por anunciar

Este cuadro se actualizará en tiempo real durante la ceremonia de coronación.

¿Quiénes son las candidatas que llegan como favoritas?

La competencia llega a la noche decisiva con varias candidatas que han conseguido destacar durante las diferentes etapas del concurso.

Entre ellas aparece Daniela Reyes, representante de Pinar del Río, quien consiguió uno de los reconocimientos oficiales entregados durante el certamen: el People’s Choice Award, obtenido a través de la votación popular en la competencia Feather Fantasy.

Reyes también llamó la atención durante la gala preliminar del martes 18 de agosto. La página especializada Miss Cuba Update & News la escogió como “Best in Swimsuit”, aunque esta distinción corresponde a ese medio y no ha sido anunciada como un premio oficial por Miss Universe Cuba.

Otro de los nombres que ganó protagonismo después de la preliminar fue Lorena Suárez, representante de la Región Central. Ambas candidatas quedaron entre las concursantes que más comentarios generaron en la recta final del concurso.

Sin embargo, los pronósticos previos no determinan el resultado. La corona se define esta noche sobre el escenario de Miami.

¿Quiénes participan en Miss Universe Cuba 2026?

Un total de 19 candidatas llegaron a la gran final después de un proceso de selección que comenzó en abril con más de 100 aspirantes y pasó por distintas etapas antes de establecer el grupo definitivo.

Esta es la lista completa de participantes:

Candidata Representación Estefany Rodríguez Villa Clara Regla Díaz Santiago de Cuba Isabella Bernal Sancti Spíritus Giselle Pérez Región Oriente Ana Cabrera Región Occidente Lorena Suárez Región Central Daniela Reyes Pinar del Río Yramsi Bárcena Mayabeque Deborah Varona Matanzas Lizlauren Mosquera La Habana Mia Dio Isla de la Juventud Angélica Herrera Holguín Eneisy Rodríguez Hialeah Angelina Andreoli Guantánamo Dayana Leyva Granma Claudia Olisa Cienfuegos Daniela Espinosa Ciego de Ávila Stephany Granado Camagüey Gabriella Davis Artemisa

¿Cómo es la gala de Miss Universe Cuba 2026?

La gran final se celebra este jueves 20 de agosto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay, al sur de Miami.

La edición de 2026 incorporó por primera vez una gala preliminar independiente, una novedad que acercó el certamen cubano al formato utilizado por Miss Universe. Las candidatas participaron el martes 18 de agosto en una jornada en la que fueron evaluadas en aspectos como presencia escénica, pasarela, traje de baño y vestido de gala.

Ahora, la última noche concentra las decisiones que determinarán quién se queda con la corona.

La alfombra roja está programada para las 6:00 p. m. ET, mientras que el certamen comienza a las 7:00 p. m. ET.

¿Quién será la nueva Miss Universe Cuba 2026?

La respuesta se conocerá durante la ceremonia de coronación en Miami.

La ganadora tomará el relevo de Lina Luaces y se convertirá en la nueva representante de Cuba ante el certamen internacional.

El resultado se actualizará en esta misma sección durante la gala, incluyendo el nombre de la ganadora y las posiciones de las principales finalistas una vez que sean anunciadas oficialmente.

¿Dónde ver Miss Universe Cuba 2026 EN VIVO?

La gran final puede seguirse EN VIVO desde las 7:00 p. m. ET de este jueves 20 de agosto.

En Estados Unidos, la transmisión está anunciada por Mega TV. También existe una alternativa online a través del canal oficial de Miss Universe Cuba en YouTube.

Zona de Estados Unidos Hora Miami / Nueva York — ET 7:00 p. m. Dallas — CT 6:00 p. m. Denver — MT 5:00 p. m. Los Ángeles — PT 4:00 p. m.

La transmisión por YouTube permite seguir la ceremonia desde una computadora, teléfono móvil, tablet o Smart TV.

¿Qué busca la nueva Miss Universe Cuba 2026?

La ganadora no solo recibirá la corona nacional. Su siguiente desafío será representar a Cuba en la 75.ª edición de Miss Universe, prevista para noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La nueva reina tendrá varios meses para preparar su participación en el certamen internacional, donde competirá con representantes de diferentes países y territorios.

Para Lina Luaces, la coronación de esta noche marcará el final de su reinado nacional y el comienzo de una nueva etapa para la representante que resulte elegida.

¿Cuándo se conocerá el resultado de Miss Universe Cuba 2026?

La ganadora será anunciada durante la gran final de este jueves 20 de agosto.

El certamen comienza a las 7:00 p. m. ET, después de la alfombra roja prevista para las 6:00 p. m.

Esta nota será actualizada en tiempo real durante la gala con la ganadora de Miss Universe Cuba 2026, las finalistas y las posiciones definitivas.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Miss Universe Cuba 2026

¿Quién ganó Miss Universe Cuba 2026?

El resultado será actualizado durante la gala de coronación, una vez que Miss Universe Cuba anuncie oficialmente a la nueva reina.

¿Dónde se realiza Miss Universe Cuba 2026?

La final se celebra en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center de Cutler Bay, Miami, Florida.

¿A qué hora empieza Miss Universe Cuba 2026?

La gala comienza a las 7:00 p. m. ET de este jueves 20 de agosto. La alfombra roja está prevista para las 6:00 p. m.

¿Qué canal transmite Miss Universe Cuba 2026?

La final se transmite por Mega TV en Estados Unidos y también puede seguirse mediante el canal oficial de Miss Universe Cuba en YouTube.

¿Cuántas candidatas compiten por la corona?

Son 19 candidatas las que llegan a la gran final de Miss Universe Cuba 2026.

¿Quién es la actual Miss Universe Cuba?

Lina Luaces es la actual Miss Universe Cuba. Fue coronada en 2025 y entregará la corona a su sucesora durante la gala.

¿Dónde será el Miss Universe 2026?

La 75.ª edición de Miss Universe está prevista para noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.