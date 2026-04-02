Antes de pensar en maletas, taxis o en quién te va a recoger, hoy viajar a un aeropuerto de Estados Unidos implica enfrentarse a controles mucho más estrictos de lo que muchos hispanos imaginan. Para quienes venimos de Latinoamérica y hablamos español, el proceso ya no se reduce a mostrar el pasaporte, contestar un par de preguntas rápidas y caminar directo a la cinta de equipaje: en aeropuertos como Miami, Nueva York, Houston, Los Ángeles o Chicago, la revisión puede ir desde lo que llevas en la maleta hasta lo que guardas en tu teléfono. Eso sorprende a muchos viajeros sin antecedentes penales que solo vienen de visita, a estudiar o a ver a su familia. Por eso, entender con claridad qué pueden revisar exactamente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha vuelto esencial para evitar sustos innecesarios y llegar mejor preparado a ese primer encuentro con las autoridades migratorias en suelo estadounidense.

Hoy en día, las autoridades como CBP e ICE no solo revisan documentos, sino también distintos tipos de pertenencias, tanto físicas como digitales. Y aquí es donde muchos viajeros se sorprenden: el control ya no es solo lo que llevas en la mano o en la maleta, también puede ser lo que guardas en tu celular, en tu laptop o en una memoria USB.

Los agentes de ICE representan un temor para aquellos inmigrantes que necesiten realizar un viaje desde EE.UU. en estos días. (Crédito: RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

¿QUÉ PERTENENCIAS SÍ PUEDEN REVISAR LAS AUTORIDADES?

Si estás por viajar en Estados Unidos o simplemente quieres entender mejor cómo funcionan estos controles en los aeropuertos, especialmente si eres parte de la comunidad hispana que entra con visa de turista, de estudiante, de trabajo o con residencia, aquí te explico de manera clara qué cosas sí pueden ser inspeccionadas al llegar a territorio estadounidense.

Dispositivos electrónicos: el foco principal

Este es, sin duda, el punto que más dudas genera entre los viajeros latinos.

Los agentes pueden revisar dispositivos como:

Teléfonos celulares

Computadoras portátiles (laptops)

Tabletas

Discos duros externos

Memorias USB

No se trata de una revisión automática en todos los casos, pero sí es legal que lo hagan dentro del contexto fronterizo en Estados Unidos. El argumento principal suele estar relacionado con la seguridad nacional, la prevención de delitos, el control del contrabando y el cumplimiento de las leyes migratorias (por ejemplo, detectar a alguien que en realidad viene a trabajar sin autorización).

¿Qué pueden mirar dentro de estos dispositivos? En una inspección, los oficiales pueden revisar:

Mensajes de texto o chats

Correos electrónicos

Fotografías y videos

Documentos almacenados

Historial de navegación o aplicaciones instaladas (en ciertas revisiones avanzadas)

En algunos casos, incluso, el contenido puede influir en la decisión de permitir o no el ingreso al país. Por ejemplo, para un viajero hispano que llega con visa de turista, conversaciones donde se hable claramente de “trabajar” en Estados Unidos sin permiso o mensajes donde se ofrecen servicios laborales pueden levantar sospechas y derivar en más preguntas o en una posible negación de entrada.

Equipaje físico: lo más tradicional, pero igual de importante

Aunque ahora se habla mucho del control digital, el equipaje físico sigue siendo clave en los aeropuertos estadounidenses.

Los oficiales pueden inspeccionar:

Maletas

Mochilas

Bolsos de mano

Objetos personales

Y aquí hay un punto importante para cualquier persona que viaja desde Latinoamérica: estas revisiones pueden realizarse sin orden judicial, ya que se trata de controles en frontera.

Dentro del equipaje pueden buscar:

Tipo de objeto Motivo de revisión Alimentos Cumplimiento de normas sanitarias Líquidos Restricciones de seguridad Productos agrícolas Prevención de plagas Mercancía Posible contrabando, valor no declarado

Este tipo de controles afecta por igual a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y personas con visa. No es algo dirigido exclusivamente a los hispanos, pero nuestra comunidad suele verse más afectada cuando desconoce qué cosas están permitidas y cuáles pueden generar problemas.

Contenido digital y sus consecuencias

Algo que muchas personas no tienen en cuenta es que no solo importa lo que llevas, sino lo que “dice” lo que llevas.

Por ejemplo, si en un teléfono o laptop aparecen mensajes que sugieren que alguien planea:

Trabajar sin autorización

Quedarse más tiempo del permitido por la visa

Realizar actividades no declaradas al oficial (como estudiar o hacer negocios sin el visado correcto)

esto puede generar:

Entrevistas adicionales

Retención temporal en una sala de inspección secundaria

Revisión más exhaustiva del equipaje y los dispositivos

Incluso la negación de entrada al país

No es lo común, pero tampoco es imposible. Para muchos viajeros hispanos, especialmente quienes vienen a visitar familiares, este tipo de situación puede resultar muy estresante, sobre todo cuando se sienten en desventaja por el idioma o por no conocer bien las reglas.

Un agente del ICE entrega la identificación a un viajero en un control de seguridad de la TSA en el aeropuerto LaGuardia, el 28 de marzo de 2026 en Nueva York (Foto: Ryan Murphy/Getty Images/AFP)

¿CON QUÉ FRECUENCIA OCURREN ESTAS REVISIONES?

Aquí vale la pena poner las cosas en contexto, para no generar alarma innecesaria.

La mayoría de los viajeros pasa sin revisiones profundas.

Las inspecciones a dispositivos electrónicos son relativamente poco frecuentes.

Sin embargo, cuando ocurren, pueden tener un impacto importante en la entrada al país.

En otras palabras, no es algo que le vaya a pasar a todo el mundo, pero sí es una posibilidad real que conviene conocer, sobre todo si formas parte de la comunidad hispana que cruza con frecuencia entre Estados Unidos y Latinoamérica por motivos familiares, laborales o de estudio.

LO QUE DEBES TENER CLARO ANTES DE VIAJAR

Para cerrar, te lo digo como se lo diría a un amigo o a un familiar que viene a visitarme a Estados Unidos: viajar a este país implica aceptar ciertas reglas del juego en los aeropuertos y en la frontera.

Puntos clave que conviene recordar:

Las autoridades pueden revisar tanto objetos físicos como digitales.

No necesitan orden judicial en el contexto fronterizo.

El contenido de tus dispositivos puede ser relevante para la decisión del oficial.

Las revisiones no son masivas, pero sí posibles para cualquier viajero.

Esto aplica tanto a turistas como a residentes y ciudadanos que regresan al país.

Al final, el mensaje es bastante claro: en los aeropuertos de Estados Unidos, el control ya no se queda en la superficie. Hoy, lo físico y lo digital van de la mano bajo la supervisión de organismos como CBP e ICE. Para la comunidad hispana que vive, visita o tiene familiares en este país, entender cómo funcionan estos procesos puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno complicado, y te permite llegar mejor preparado a ese primer encuentro con el oficial en la ventanilla.