La 68.ª edición de los Premios Grammy 2026 concluyó como una cita histórica para la industria musical, destacando por su apuesta por la diversidad sonora y la excelencia artística. La gala se convirtió en un escenario donde artistas consolidados y talentos emergentes compartieron protagonismo, dejando para el recuerdo actuaciones memorables. Para que no pierdas detalle de lo ocurrido, te comparto a continuación el listado completo de los triunfadores del evento, abarcando desde las categorías principales hasta los galardones técnicos.

El Crypto.com Arena de Los Ángeles fue el escenario elegido este domingo 8 de febrero para que se desarrolle una nueva edición de estos premios musicales. Contó con la presencia de algunos músicos influyentes de la actualidad, tales como Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Kendrick Lamar, entre otros.

Es importante resaltar que los artistas galardonados con un gramófono dorado fueron determinados por los Miembros Votantes de la Academia de la Grabación, un grupo selecto de creadores musicales, tales como artistas, compositores, productores, ingenieros, entre otros.

Bad Bunny ha sido el artista latino con más nominaciones en la reciente edición de los Premios Gramnys. (Crédito: AFP)

Lista completa de ganadores de los Premios Grammys 2026

ÁLBUM DEL AÑO

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny (GANADOR)

SWAG - Justin Bieber

Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

MUTT - Leon Thomas

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

GRABACIÓN DEL AÑO

DtMF . Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

WILDFLOWER - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

luther - Kendrick Lamar y SZA (GANADOR)

The Subway - Chappell Roan

APT. - ROSÉ, Bruno Mars

CANCIÓN DEL AÑO

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

APT - ROSÉ, Bruno Mars

DtMF - Bad Bunny

Golden - KPop Demon Hunters

Luther - Kendrick Lamar y SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

WILDFLOWER - Billie Eilish (GANADORA)

Billie Eilish es ganadora de la categoría 'Mejor canción del año' de los Grammys 2026. (Crédito: @grammys / Instagram)

MEJOR ARTISTA NUEVO

Olivia Dean (GANADORA)

KATSEYE

Las Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

PRODUCTOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Dan Auerbach

Cirkut (GANADOR)

Dijon

Blake Mills

Soundwave

COMPOSITOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Amy Allen (GANADORA)

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

MEJOR INTERPRETACIÓN SOLISTA POP

DAISIES - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young (GANADORA)

MEJOR INTERPRETACIÓN POP DE DÚO/GRUPO

Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande (GANADOR)

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Gabriela - KATSEYE

APT. - ROSÉ, Bruno Mars

30 For 30 - SZA Featuring Kendrick Lamar

MEJOR ÁLBUM VOCAL DE POP

SWAG -Justin Bieber

Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter

Something Beautiful - Miley Cyrus

MAYHEM - Lady Gaga ( GANADOR )

I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2 - Teddy Swims

MEJOR GRABACIÓN DE DANCE POP

Bluest Flame - Selena Gomez & benny blanco

Abracadabra - Lady Gaga (GANADOR)

Midnight Sun - Zara Larsson

Just Keep Watching (From F1® The Movie) - Tate McRae

Illegal - PinkPantheress

MEJOR ÁLBUM DANCE/ELECTRÓNICO

EUSEXUA - FKA twigs (GANADOR)

Ten Days - Fred again..

Fancy That - PinkPantheress

Inhale / Exhale - RÜFÜS DU SOL

F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3 - Skrillex

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ROCK

U Should Not Be Doing That - Amyl and The Sniffers

The Emptiness Machine - Linkin Park

NEVER ENOUGH - Turnstile

Mirtazapine - Hayley Williams

Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning - YUNGBLUD feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II (GANADOR)

MEJOR INTERPRETACIÓN DE METAL

Night Terror - Dream Theater

Lachryma - Ghost

Emergence - Sleep Token

Soft Spine - Spiritbox

BIRDS - Turnstile (GANADOR)

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

As Alive As You Need Me To Be - Nine Inch Nails (GANADOR)

Caramel - Sleep Token

Glum - Hayley Williams

NEVER ENOUGH - Turnstile

Zombie - YUNGBLUD

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

private music - Deftones

I quit - HAIM

From Zero - Linkin Park

NEVER ENOUGH - Turnstile (GANADOR)

Idols - YUNGBLUD

MEJOR INTERPRETACIÓN DE R&B

YUKON - Justin Bieber

It Depends - Chris Brown feat. Bryson Tiller

Folded - Kehlani (GANADOR)

MUTT — Live From NPR’s Tiny Desk - Leon Thomas

Heart Of A Woman - Summer Walker

MEJOR INTERPRETACIÓN DE R&B TRADICIONAL

Here We Are - Durand Bernarr

UPTOWN - Lalah Hathaway

LOVE YOU TOO - Ledisi

Crybaby - SZA

VIBES DON’T LIE - Leon Thomas (GANADOR)

MEJOR CANCIÓN DE R&B

Folded - Kehlani (GANADOR)

Heart Of A Woman - Summer Walker

It Depends - Chris Brown feat. Bryson Tiller

Overqualified - Durand Bernarr

YES IT IS - Leon Thomas

MEJOR ÁLBUM DE R&B

BELOVED - GIVĒON

Why Not More - Coco Jones

The Crown - Ledisi

Escape Room - Teyana Taylor

MUTT - Leon Thomas (GANADOR)

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP

Outside - Cardi B

Chains & Whips - Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams (GANADOR)

Anxiety - Doechii

tv off - Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

Darling, I - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP MELÓDICO

Proud Of Me - Fridayy Featuring Meek Mill

Wholeheartedly - JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack

luther - Kendrick Lamar With SZA (GANADOR)

WeMaj - Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody

SOMEBODY LOVES ME - PARTYNEXTDOOR & Drake

MEJOR CANCIÓN DE RAP

Anxiety - Doechii

The Birds Don’t Sing - Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire

Sticky - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

TGIF - GloRilla

tv off - Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay (GANADOR)

MEJOR ÁLBUM DE RAP

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

GLORIOUS - GloRilla

God Does Like Ugly - JID

GNX - Kendrick Lamar ( GANADOR )

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

Kendrick Lamar ganó la categoría 'Mejor álbum de rap' y se convierte en el rapero con más premios Grammy de la historia. (Crédito: @grammys / Instagram)

MEJOR INTERPRETACIÓN DE JAZZ

Noble Rise - Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield

Windows - Live - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade (GANADOR)

Peace Of Mind / Dreams Come True - Samara Joy

Four - Michael Mayo

Michael Mayo All Stars Lead To You – Live - Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

- Rauw Alejandro BOGOTÁ DELUXE - Andrés Cepeda

Tropicoqueta - KAROL G

Cancionera - Natalia Lafourcade (GANADOR)

Y ahora qué - Alejandro Sanz

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

DeBÍ TiRAR MÁS FOTOS - Bad Bunny (GANADOR)

Mixteip - J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado - Feid

NAIKI - Nicki Nicole

EUB DELUXE - Trueno

SINFÓNICO — En Vivo - Yandel