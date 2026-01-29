Si pensabas realizar un trámite bancario el lunes 16 de febrero en Estados Unidos, te adelantamos que ese día no habrá atención en ninguna agencia, por lo que no debería sorprenderte si encuentras sucursales cerradas o servicios presenciales limitados, lo que puede alterar pagos, depósitos o gestiones urgentes que tenían previstos. Por eso es importante que planifiques con anticipación tus operaciones financieras y tengas en cuenta que las agencias no estarán disponibles para atención al público. A continuación, te explicamos por qué y cuáles son los bancos que no abrirán sus puertas.

EL MOTIVO POR EL QUE LOS BANCOS NO ATENDERÁN AL PÚBLICO EL LUNES 16 DE FEBRERO

Los bancos permanecerán cerrados este lunes 16 de febrero porque es feriado federal por el Presidents’ Day o Día de los presidentes, que se celebra el tercer lunes de febrero.

En 1885 se creó este día feriado para conmemorar el natalicio del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, nacido el 22 de febrero de 1732. Pero desde el año 1971, durante este feriado se suele celebrar a todos los presidentes de EE.UU. Vale precisar que ese feriado aún conserva legalmente su nombre original, como Cumpleaños de Washington.

Como el público necesita realizar transacciones u operaciones el 16 de febrero, lo mejor es anticiparte por el cierre de bancos (Foto: Freepik / AFP)

LISTA DE BANCOS QUE CERRARÁN SUS PUERTAS ESTE 16 DE FEBRERO

Al ser un feriado federal, las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados. Entre las entidades bancarias que no atenderán por ningún motivo al público este lunes 16 de febrero se encuentran:

Bank of America

Wells Fargo

JPMorgan Chase

Citibank

Goldman Sachs

U.S. Bank

Morgan Stanley

Truist Bank

PNC Bank

Capital One

Citizens Bank

Santander Bank

Compass Bank

Chase Citibank

SunTrust Bank

Vale precisar que el cierre de estos bancos por el feriado aplica no solamente a sus sucursales, también a sus oficinas administrativas. Pero no te preocupes, pues aunque no abran, la banca en línea y los cajeros automáticos que no están dentro de las entidades financieras seguirán operando.

Por lo tanto, puedes hacerlo si necesitas transferir y/o pagar facturas programadas, aunque debes recordar que no siempre estas operaciones se procesan en tiempo real. Entonces, si vas a hacer algún movimiento importante, mejor ve días antes.