El histórico pueblo de Rutland, en Massachusetts, tomó la decisión de cancelar la mayor parte de las actividades previstas para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos. La medida afecta directamente a los eventos más emblemáticos del calendario local, incluyendo el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, el desfile festivo y el concierto organizado por la comunidad.

Las autoridades locales explicaron que la decisión se tomó debido a la falta de personal en los departamentos de policía y bomberos, situación que generó preocupaciones relacionadas con la seguridad pública.

“Entendemos cuánto significa esta tradición para nuestra comunidad y lo decepcionante que es esta noticia para muchas familias”, indicaron funcionarios del pueblo en un comunicado oficial.

La medida ocurrió después de que los residentes rechazaran una propuesta para aumentar el presupuesto de seguridad pública (Foto referencial: Freepik)

Falta de personal complica la seguridad del evento

Aunque el comité organizador había conseguido recaudar fondos suficientes para realizar las festividades, las autoridades señalaron que no había suficientes agentes y bomberos disponibles para cubrir el evento y atender emergencias al mismo tiempo.

“Debido a las limitaciones previstas de personal, nuestros jefes de Policía y Bomberos han determinado que no pueden respaldar de manera segura tanto el evento como los servicios rutinarios de emergencia al mismo tiempo. Continuar bajo estas condiciones pondría en riesgo tanto a los asistentes como a la comunidad en general”, señaló el comunicado.

La escasez de personal comenzó después de que los residentes rechazaran una propuesta presupuestaria que buscaba financiar cuatro policías y cinco bomberos de tiempo completo.

Tras conocerse la cancelación, varios habitantes expresaron su molestia en redes sociales y acusaron a las autoridades de perjudicar a la comunidad por el resultado de la votación.

Las autoridades aseguraron que no era posible garantizar la seguridad durante los eventos masivos y atender emergencias al mismo tiempo. (Foto referencial: Freepik)

Qué pasará con las donaciones para el evento

El pueblo también confirmó que las personas que donaron dinero para las celebraciones no recibirán reembolsos. Según explicaron las autoridades, parte de los fondos ya fue utilizada en depósitos, impresión de materiales y otros gastos relacionados con la organización de las actividades.

“Después de consultar con el asesor legal del pueblo, se determinó que las donaciones no deben ser reembolsadas. Parte de los fondos ya se utilizó para gastos relacionados con el evento, incluidos impresión, depósitos y costos de recaudación de fondos, y todas las donaciones se mantienen en una cuenta municipal destinada exclusivamente a apoyar las celebraciones del 4 de Julio de Rutland”, indicaron las autoridades.

“Debido a que los fondos se agrupan y se gastan colectivamente, no es posible determinar ni devolver contribuciones individuales. En cambio, todos los fondos restantes se conservarán para apoyar futuras celebraciones del 4 de Julio”, agregaron.

Las autoridades confirmaron que las donaciones recaudadas para la festividad no serán reembolsadas. (Foto referencial: Freepik)

Un pueblo con fuerte historia en Estados Unidos

Rutland tiene una importante conexión histórica con la Revolución estadounidense. El New York Post señala que, durante la guerra, el pueblo albergó prisioneros británicos y también fue hogar de Rufus Putnam, uno de los ingenieros militares más importantes de George Washington. Su vivienda en la localidad actualmente es considerada un monumento histórico nacional.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado cuándo volverán las celebraciones completas del Día de la Independencia ni si habrá fuegos artificiales en 2027.

Mientras tanto, el debate continúa entre los residentes, algunos de los cuales consideran que la cancelación fue excesiva.

“¿Por qué parece que esto se hace por despecho y para darle una lección a la gente?”, escribió un residente en redes sociales.