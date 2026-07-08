Tener una mascota en Nueva York puede salir caro, sobre todo para las familias que ven cómo sube el costo de vida. Entre la comida, las consultas veterinarias y los cuidados diarios, muchos han tenido que estirar el presupuesto para mantener a perros, gatos y otras mascotas en el hogar. En vecindarios como Washington Heights, Sunset Park y el South Bronx —donde las compras se hacen en la bodega de la esquina, los traslados se viven en el metro y los apartamentos son pequeños— esos gastos pesan más: comprar una bolsa de alimento para perro puede significar una porción notable del gasto semanal. Por eso la nueva partida en el presupuesto municipal podría cambiar la vida de hogares hispanos y de otras comunidades, evitando que familias se vean obligadas a entregar a sus animales al refugio o a recortar su atención básica.

Ahora hay una noticia que puede marcar una diferencia para miles de hogares. Como parte del nuevo presupuesto de la ciudad para el año fiscal 2027, el alcalde Zohran Mamdani y el Concejo Municipal de Nueva York aprobaron una inversión destinada por primera vez a financiar bancos de alimentos para mascotas y ampliar el acceso a servicios gratuitos o de bajo costo de esterilización, una medida que busca reducir el abandono de animales y aliviar la carga económica de los dueños.

Un gato en el transporte público de la ciudad de Nueva York (Foto: MTA)

NUEVA YORK DESTINARÁ FONDOS PARA AYUDAR A DUEÑOS DE MASCOTAS

El presupuesto municipal del año fiscal 2027, que asciende a US$125.800 millones, incluye una partida histórica de US$750.000 enfocada exclusivamente en el bienestar animal y el apoyo a propietarios de mascotas. Se trata de la primera ocasión en que la ciudad asigna recursos específicos para este tipo de programas, una iniciativa que responde al incremento de los costos asociados al cuidado de los animales de compañía.

¿QUÉ CONTEMPLA LA INVERSIÓN?

Programa ¿En qué consiste? Bancos de alimentos para mascotas Entrega de alimento para perros, gatos y otras mascotas a familias de bajos ingresos. Esterilización gratuita o de bajo costo Ampliación del acceso a cirugías de esterilización mediante clínicas móviles y vales para veterinarios participantes. Apoyo al bienestar animal Recursos dirigidos a reducir el abandono de mascotas y fortalecer programas comunitarios existentes.

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROGRAMA

De acuerdo con las autoridades municipales, esta inversión busca atender un problema que ha ido creciendo en los últimos años: familias que, debido a dificultades económicas, terminan entregando a sus mascotas en refugios. Entre las metas más importantes destacan:

Evitar que las familias tengan que abandonar a sus mascotas por falta de recursos.

Reducir la cantidad de animales que llegan a los refugios municipales.

Expandir los bancos de alimentos para mascotas en los cinco distritos de la ciudad.

Dar continuidad y ampliar un programa piloto de esterilización que comenzó el año pasado.

Promover la salud animal y disminuir la población de animales callejeros a largo plazo.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER A LA ALIMENTACIÓN GRATUITA PARA MASCOTAS?

Los bancos de alimentos funcionarán mediante una red de organizaciones comunitarias, refugios de animales y entidades sin fines de lucro distribuidas en los cinco distritos de Nueva York.

La ayuda alimentaria estará dirigida principalmente a residentes de bajos ingresos. En términos generales, los criterios de elegibilidad seguirán las pautas utilizadas por otros programas de asistencia pública de la ciudad.

Aunque todavía no se han publicado todas las sedes, la administración municipal informó que los puntos de distribución se anunciarán conforme avance la implementación del presupuesto.

ASÍ FUNCIONARÁ EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

Otro de los componentes más relevantes del programa será la expansión del acceso a la esterilización para mascotas. La ciudad utilizará dos mecanismos principales:

Modalidad Descripción Clínicas móviles Unidades veterinarias recorrerán comunidades con acceso limitado a servicios veterinarios. Programa de vales Los propietarios podrán utilizar cupones en veterinarios participantes para acceder a cirugías gratuitas o con tarifas reducidas.

Las autoridades consideran que esta estrategia permitirá controlar de manera preventiva el crecimiento de la población de animales sin hogar y mejorar la salud de perros y gatos en toda la ciudad.

Un perro viajando, de forma incorrecta, dentro del Metro de Nueva York (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES ESTOS BENEFICIOS?

La implementación comenzará de forma gradual conforme entre en vigor el presupuesto del año fiscal 2027. Por el momento, todavía no se han divulgado las fechas oficiales de inscripción ni el listado completo de organizaciones participantes. Esa información será publicada próximamente por la ciudad junto con los socios comunitarios encargados de operar los programas.

Si deseas conocer cuándo estarán disponibles en tu vecindario, las autoridades recomiendan consultar las actualizaciones que emitan la oficina de tu concejal local y el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (DOHMH), donde se anunciarán los centros de distribución de alimentos, las clínicas móviles y los veterinarios participantes conforme avance el despliegue del programa.

Con esta inversión, Nueva York incorpora por primera vez una política pública enfocada específicamente en ayudar a las familias a mantener a sus mascotas en casa. La medida no solo busca aliviar los gastos cotidianos de miles de residentes, sino también fortalecer el bienestar animal y disminuir la presión sobre los refugios municipales, convirtiéndose en una de las iniciativas más relevantes incluidas en el presupuesto aprobado por Zohran Mamdani y el Concejo Municipal de Nueva York.