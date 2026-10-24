Por más de 150 años, los recorridos en carruajes tirados por caballos han formado parte de las experiencias más emblemáticas de Central Park. Sin embargo, esta tradición podría llegar a su fin después de que el Concejo de Nueva York votara, el 22 de octubre de 2026, a favor de prohibir estos paseos turísticos. La decisión se tomó tras la muerte de un turista indio de 18 años que, en junio, saltó de un carruaje cuyo caballo se había desbocado durante una salida familiar. ¿Cuándo comenzaría a regir la prohibición y qué pasos debe dar ahora el alcalde Zohran Mamdani?

Los paseos en carruajes tirados por caballos son una tradición en Nueva York (Foto: EFE)

¿CUÁNDO PONDRÁN FIN A LOS CARRUAJES CON CABALLOS EN CENTRAL PARK?

La prohibición de los carruajes tirados por caballos en Central Park está prevista para el 1 de junio de 2028. A partir de esa fecha entra en vigor la llamada Ley Romanch, que pondrá fin a esta actividad en toda la ciudad, no solo en el parque. De acuerdo con la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin, se garantizará un plan de transición para los conductores y los pequeños empresarios que dependen de este sector y el cuidado de los animales. Pero ¿de qué forma?

El proyecto de ley exige que la ciudad cree un programa para ayudar a los cocheros y a los demás trabajadores del sector a encontrar otro empleo. El apoyo incluirá orientación laboral, información sobre vacantes, ferias de empleo y opciones para estudiar o capacitarse. También se evaluará posibles compensaciones para los afectados, teniendo en cuenta el valor de sus negocios, licencias y equipos.

Para lograrlo, Menin creará un grupo de trabajo e invitó al gobierno municipal y a los sindicatos a participar con un representante cada uno, junto con otro de su oficina. Este equipo acompañará la transición y buscará mejorar las condiciones de los trabajadores.

La Ley Romanch también protegerá a los caballos retirados. La ciudad ayudará a los cocheros a encontrar lugares donde los animales reciban un trato adecuado. A más tardar el 1 de junio de 2027, los propietarios deberán certificar ante el Departamento de Salud e Higiene Mental que no venderán ni entregarán sus caballos para sacrificarlos, enviarlos al matadero, utilizarlos en negocios de taxis tirados por caballos o destinarlos a otros fines inhumanos. Los dueños también podrán quedarse con sus animales, publica el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York.

Gran cantidad de visitantes paseaban en carruajes tirados por caballos en Nueva York (Foto: EFE)

LO QUE DEBE HACER MAMDANI

Ahora, el alcalde tiene dos actuaciones principales pendientes: