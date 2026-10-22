Si te dedicas a la cocina y buscas empleo en Nueva York, podrías encontrar tu próxima oportunidad trabajando para el alcalde Zohran Mamdani. La vacante ofrece un salario de US$64,500 anuales y puede ser una alternativa para quienes desean dar un nuevo paso en su trayectoria profesional. Antes de enviar tu candidatura, es importante revisar las condiciones del puesto. ¿Qué perfil buscan y cómo puedes postular? A continuación, te explicamos los requisitos y el procedimiento para presentar tu solicitud.

Si tienes experiencia en cocina y buscas empleo en Nueva York, esta oferta podría interesarte (Foto: Spencer Platt / POOL / AFP)

REQUISITOS PARA TRABAJAR COMO COCINERO DE MAMDANI

El sitio web de la Oficina del Alcalde de Nueva York publicó tres requisitos mínimos que el postulante debe tener:

Diploma de bachillerato o equivalente.

Certificado de manipulador de alimentos de la ciudad de Nueva York.

Más de 3 años de experiencia profesional en cocina.

El puesto requiere experiencia en distintas tradiciones culinarias, especialmente en la gastronomía del sur de Asia y Medio Oriente. El cocinero deberá preparar las comidas siguiendo los menús, las recetas y las instrucciones establecidas, y mantener altos estándares de calidad, seguridad y presentación. Todas las preparaciones se realizarán bajo la supervisión de los responsables del área de cocina. Asimismo, se valorará el dominio del español, aunque no es un requisito indispensable.

Cabe precisar que los horarios de trabajo pueden cambiar con poca antelación según las necesidades operativas.

Otros requerimientos:

Poseer sólidas habilidades con el cuchillo, manejo seguro y confiable de equipos de cocina y experiencia comprobada en entornos culinarios de ritmo acelerado.

Permanecer de pie durante períodos prolongados y levantar hasta 50 libras de peso.

Adaptarse al horario que será totalmente flexible, pues incluye turno diurno y nocturno, así como fines de semana, días festivos y cambios con poco tiempo de anticipación.

Debe mantener estricta confidencialidad con respecto al alcalde, invitados y operaciones de la casa.

LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑARÁ EL COCINERO

El trabajador contratado debe tener la capacidad de seguir las instrucciones con profesionalismo, discreción y flexibilidad.

Cocinar y presentar los elementos del menú según las indicaciones.

Ejecutar mise en place y mantener la calidad y consistencia de los alimentos.

Cumplir con todas las normas de seguridad alimentaria, saneamiento e higiene.

Recibir, almacenar e inventariar alimentos y suministros.

Mantener la limpieza de las áreas de cocina, equipos, refrigeración, almacenamiento y los utensilios de cocina designados.

Colaborar en el servicio de catering, eventos y funciones especiales.

Realizar tareas de lavado de platos, limpieza y saneamiento de la cocina.

Seguir las instrucciones del chef ejecutivo senior y del sous chef ejecutivo.

Realizar otras tareas según se le asignen.

Reportar al chef ejecutivo senior.

Será responsable de preparar y servir diariamente la comida al acalde, a su familia y a sus invitados; asimismo, en eventos y presentaciones oficiales.

El puesto ofrece un salario de US$64,500 anuales y contempla preparar comidas para el alcalde, su familia y sus invitados (Foto: Magnific)

¿EN QUÉ LUGAR SE DESEMPEÑARÁ EL COCINERO?

El lugar donde trabajará el cocinero es Gracie Mansion, en Manhattan, ubicada en 88 East End Avenue.

Gracie Mansion también es conocida como la “Casa del Pueblo” de Nueva York. Ha servido como residencia oficial del alcalde de NYC desde 1942. Además de servir como residencia oficial del alcalde y su familia, este lugar también es sede de numerosos eventos y actividades del alcalde.

¿DE QUÉ FORMA POSTULAR?

Para postular al puesto de cocinero en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, debes buscar la vacante Cook, identificada con el número 789828, en el portal oficial de empleos de la ciudad de Nueva York y presentar tu currículum y una carta de presentación. La fecha límite para postular es el 4 de diciembre de 2026.

Pasos para enviar tu candidatura

1. Ingresa al portal oficial cityjobs.nyc.gov.

2. Busca la oferta por el título “Cook” o por el número de vacante 789828. Confirma que corresponda a la Oficina del Alcalde y al trabajo en Gracie Mansion.

3. Abre la convocatoria y revisa las instrucciones y condiciones del puesto.

4. Inicia sesión o crea una cuenta como postulante externo si no trabajas para la ciudad de Nueva York. Haz clic aquí.

5. Adjunta tu currículum y tu carta de presentación, y completa el envío de la solicitud siguiendo las indicaciones de la plataforma. Ambos documentos forman parte de lo solicitado para esta vacante.

LO QUE DEBE SABER QUIEN GANE EL PUESTO

“Por lo general, quienes sean contratados deberán establecer su residencia en la ciudad de Nueva York dentro de los 90 días posteriores al nombramiento. Sin embargo, los empleados municipales que ocupen determinados cargos y hayan trabajado para la ciudad durante dos años consecutivos podrían ser elegibles para residir en los condados de Nassau, Suffolk, Putnam, Westchester, Rockland u Orange”, precisa el sitio web del alcalde de NYC.

Para confirmar si el requisito de residencia se aplica a tu caso, consulta con el representante de la agencia durante la entrevista.

También es importante que sepas que los empleados de la Ciudad de Nueva York pueden ser elegibles para programas federales de condonación de préstamos y programas estatales de asistencia para el pago. Para obtener más información, visita la web del Departamento de Educación de los Estados Unidos en https://studentaid.gov/pslf/.