Desde octubre del 2025, el estado de Nueva York ha comenzado a distribuir los cheques de reembolso por inflación... como parte de una iniciativa de US$2.5 mil millones para proporcionar un alivio financiero a millones de residentes afectados por el aumento del costo de vida. Así, más de 8.2 millones de neoyorquinos son elegibles para recibir estos pagos únicos, que varían entre US$150 y US$400, dependiendo de los ingresos y el estado civil de los contribuyentes al momento de declarar impuestos.

Cabe resaltar que la gobernadora Kathy Hochul presentó esta iniciativa como un alivio dirigido a las familias que han pagado impuestos más altos debido a la inflación, aprovechando que las recaudaciones fiscales estatales aumentaron un 15% después de la pandemia de la COVID-19.

¿QUIÉNES RECIBEN LOS MAYORES REEMBOLSOS?

Los montos más altos del reembolso—US$400 por hogar—están destinados a parejas casadas que presentaron su declaración conjunta con un ingreso bruto ajustado de US$150,000 o menos en el año fiscal 2023.​

Es decir, los beneficiarios que reciben los pagos máximos son:​

Parejas casadas (declaración conjunta)

US$400 : ingresos de US$150,000 o menos

: ingresos de US$150,000 o menos US$300: ingresos entre US$150,001 y US$300,000

LA LISTA CON LOS OTROS BENEFICIARIOS

La lista la completan los siguientes beneficiarios:

Declarantes solteros y casados por separado

US$200 : ingresos de US$75,000 o menos

: ingresos de US$75,000 o menos US$150: ingresos entre US$75,001 y US$150,000

Jefes de hogar

US$200 : ingresos de US$75,000 o menos

: ingresos de US$75,000 o menos US$150: ingresos entre US$75,001 y US$150,000

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR EL REEMBOLSO?

Para ser elegible, los residentes deben cumplir con tres requisitos básicos:​

Haber presentado una declaración de impuestos estatales de residente para el año 2023 (Formulario IT-201).

estatales de residente para el año 2023 (Formulario IT-201). No haber sido declarado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.

en la declaración de impuestos de otra persona. Tener un ingreso bruto ajustado dentro de los límites establecidos según el estado civil.

SI QUIERO RECIBIR EL REEMBOLSO, ¿DEBO APLICAR O REGISTRARME?

La respuesta corta es NO. Los cheques se envían automáticamente sin necesidad de aplicar o registrarse.

El Departamento de Tributación y Finanzas de Nueva York ya comenzó a enviarlos por correo y continuará hasta finales de noviembre del 2025.​​

Vale precisar que los destinatarios pueden recibirlos en diferentes momentos, ya que la distribución no se organiza por código postal o región.

¿QUÉ HACER SI TODAVÍA NO HE RECIBIDO MI REEMBOLSO?

Si aún no has recibido tu cheque, el Departamento de Tributación recomienda:​

Actualizar tu dirección a través de tu cuenta de Servicios en Línea Individuales (Individual Online Services Account) vía tax.ny.gov

Recordar que los cheques se envían a la dirección más reciente registrada , no necesariamente la del año fiscal 2023.

, no necesariamente la del año fiscal 2023. Tener en cuenta que si el cheque se pierde, destruye o no llega, las reemisiones comenzarán en diciembre del 2025​.

El estado distribuye US$2.5 mil millones entre 8.2 millones de residentes (Foto: AFP)