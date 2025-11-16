Más de 8 millones de neoyorquinos ya están recibiendo los cheques automáticamente (Foto: AFP)
Más de 8 millones de neoyorquinos ya están recibiendo los cheques automáticamente (Foto: AFP)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

Desde octubre del 2025, el estado de Nueva York ha comenzado a distribuir los ... como parte de una iniciativa de US$2.5 mil millones para proporcionar un alivio financiero a millones de residentes afectados por el aumento del costo de vida. Así, más de 8.2 millones de neoyorquinos son elegibles para recibir estos pagos únicos, que varían entre US$150 y US$400, dependiendo de los ingresos y el estado civil de los contribuyentes al momento de declarar impuestos.

Cabe resaltar que la gobernadora Kathy Hochul presentó esta iniciativa como un alivio dirigido a las familias que han pagado impuestos más altos debido a la inflación, aprovechando que las recaudaciones fiscales estatales aumentaron un 15% después de la pandemia de la COVID-19.

¿QUIÉNES RECIBEN LOS MAYORES REEMBOLSOS?

Los montos más altos del reembolso—US$400 por hogar—están destinados a parejas casadas que presentaron su declaración conjunta con un ingreso bruto ajustado de US$150,000 o menos en el año fiscal 2023.​

Es decir, los beneficiarios que reciben los pagos máximos son:​

Parejas casadas (declaración conjunta)

  • US$400: ingresos de US$150,000 o menos
  • US$300: ingresos entre US$150,001 y US$300,000

LA LISTA CON LOS OTROS BENEFICIARIOS

La lista la completan los siguientes beneficiarios:

Declarantes solteros y casados por separado

  • US$200: ingresos de US$75,000 o menos
  • US$150: ingresos entre US$75,001 y US$150,000

Jefes de hogar

  • US$200: ingresos de US$75,000 o menos
  • US$150: ingresos entre US$75,001 y US$150,000

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR EL REEMBOLSO?

Para ser elegible, los residentes deben cumplir con tres requisitos básicos:​

  • Haber presentado una declaración de impuestos estatales de residente para el año 2023 (Formulario IT-201).
  • No haber sido declarado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.
  • Tener un ingreso bruto ajustado dentro de los límites establecidos según el estado civil.

SI QUIERO RECIBIR EL REEMBOLSO, ¿DEBO APLICAR O REGISTRARME?

La respuesta corta es NO. Los cheques se envían automáticamente sin necesidad de aplicar o registrarse.

El Departamento de Tributación y Finanzas de Nueva York ya comenzó a enviarlos por correo y continuará hasta finales de noviembre del 2025.​​

Vale precisar que los destinatarios pueden recibirlos en diferentes momentos, ya que la distribución no se organiza por código postal o región.

¿QUÉ HACER SI TODAVÍA NO HE RECIBIDO MI REEMBOLSO?

Si aún no has recibido tu cheque, el Departamento de Tributación recomienda:​

  • Actualizar tu dirección a través de tu cuenta de Servicios en Línea Individuales (Individual Online Services Account) vía
  • Recordar que los cheques se envían a la dirección más reciente registrada, no necesariamente la del año fiscal 2023.
  • Tener en cuenta que si el cheque se pierde, destruye o no llega, las reemisiones comenzarán en diciembre del 2025​.
El estado distribuye US$2.5 mil millones entre 8.2 millones de residentes (Foto: AFP)
El estado distribuye US$2.5 mil millones entre 8.2 millones de residentes (Foto: AFP)
SOBRE EL AUTOR

Espacio de información con notas utilitarias, de tendencias y personas. Además, con información práctica sobre managment y empleo.

TAGS