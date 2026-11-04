Cumplir ocho años no será suficiente para que un niño deje de utilizar el asiento infantil en California: el ajuste del cinturón y la postura durante el recorrido también serán determinantes. Desde el 1 de enero de 2027, una prueba de cinco pasos establecerá si puede viajar directamente con ese dispositivo o necesita todavía un sistema de retención adecuado. Para las familias que se movilizan en carro por Los Ángeles, San Diego y otras ciudades del estado, la revisión deberá ir más allá de abrochar la hebilla antes de salir. Ya sea rumbo a clases, de visita a los abuelos o camino a una reunión familiar, lo importante será comprobar cómo quedan las correas sobre el cuerpo del menor y si logra mantenerse correctamente sentado hasta llegar a su destino.

El gobernador Gavin Newsom firmó la Assembly Bill 435, conocida como AB 435, el 7 de octubre de 2025. Registrada como Chapter 434, esta legislación modifica varias disposiciones del Código de Vehículos e incorpora nuevos criterios para comprobar que los ocupantes viajen correctamente sujetos.

Conviene aclarar un punto: las sanciones por incumplir las obligaciones de seguridad infantil ya existen. La reforma no crea una multa específica, sino que cambia los requisitos cuyo incumplimiento puede constituir una infracción.

En California se adoptarán nuevas y más exigentes medidas sobre el uso de cinturón de seguridad en menores de edad (Foto: Magnific)

¿QUÉ CAMBIARÁ CON LA LEY DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EN CALIFORNIA?

La AB 435 incorpora el llamado 5-Step Test, o prueba de cinco pasos. Esta evaluación permite comprobar si el pasajero permanece sentado de forma que ambas correas se ajusten a su cuerpo durante todo el trayecto.

Para los niños de 8 a 15 años, habrá dos opciones: utilizar un sistema de retención infantil adecuado que cumpla los estándares federales o viajar con el cinturón del automóvil cuando satisfagan las cinco condiciones. Cumplir ocho años, por sí solo, no significará estar preparado para dejar el asiento elevador.

La modificación también alcanza a menores de esa edad que, por su estatura, pueden acogerse a la excepción prevista en la normativa. Además, actualiza la definición general de uso correcto aplicable a conductores y pasajeros de 16 años o más.

LOS CINCO REQUISITOS PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE EL CINTURÓN

No se trata de un examen que deba tramitarse ante el Departamento de Vehículos Motorizados, conocido como DMV. La comprobación consiste en verificar simultáneamente estas condiciones:

Espalda completamente apoyada en el respaldo. El pasajero debe sentarse hasta el fondo, sin deslizar el cuerpo hacia adelante. Rodillas dobladas sobre el borde del asiento. Esa postura debe alcanzarse naturalmente, sin perder el apoyo de la espalda. Correa diagonal sobre el pecho y el hombro. La banda debe cruzar ajustadamente por el centro, sin pasar sobre el cuello. Cinta inferior baja y en contacto con los muslos. Su posición debe quedar lo más abajo posible, no sobre el abdomen. Capacidad para conservar esa posición durante todo el recorrido. Acomodarse correctamente al salir no será suficiente si después resulta imposible mantener la postura.

La última condición importa tanto al llevar a los hijos a clases como durante una visita de fin de semana a los abuelos. La comprobación no termina cuando se escucha el clic de la hebilla: debe mantenerse el ajuste durante todo el viaje.

¿A QUÉ EDADES SE APLICARÁN LAS REGLAS?

La reforma no sustituye todas las disposiciones sobre protección infantil. Siguen siendo relevantes la edad, la estatura y las excepciones contempladas en el Código de Vehículos.

Edad o condición Regla general y cambio aplicable Menores de 2 años Deben viajar en un sistema infantil orientado hacia atrás, salvo que pesen 40 libras o más, o midan al menos 40 pulgadas. También deben respetarse los límites del fabricante. Menores de 8 años Deben ocupar el asiento trasero con un dispositivo de retención adecuado, salvo las excepciones legales. Menores de 8 años con una estatura mínima de 4 pies y 9 pulgadas —aproximadamente 1.45 metros— Pueden utilizar el cinturón en lugar del sistema infantil. Desde el 1 de enero de 2027 deberán cumplir la prueba de cinco pasos. De 8 a 15 años Deben emplear un dispositivo de retención adecuado o superar los cinco requisitos para usar directamente el cinturón. Conductores y pasajeros de 16 años o más Quedan comprendidos en la nueva definición general de sujeción correcta de la sección 27315.

Estas disposiciones no obligan a todos los menores de 16 años a utilizar un asiento elevador, conocido en inglés como booster seat. Para quienes tienen entre 8 y 15, la posibilidad de prescindir de ese dispositivo dependerá de cumplir los cinco criterios establecidos.

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS MULTAS POR INCUMPLIR LA PROTECCIÓN INFANTIL?

La sección 27360.6 contempla sanciones por infringir las obligaciones recogidas en los apartados 27360 y 27360.5. Las cantidades previstas son las siguientes:

Infracción Multa establecida en la ley Primera $100 Segunda o posteriores $250

Estos importes no deben confundirse con el costo final de una citación, pues pueden sumarse cargos adicionales. Bajo determinadas condiciones de dificultad económica, la normativa también permite reducir o eximir el pago y remitir a la persona a un programa educativo sobre seguridad infantil.

Por tanto, no se trata de una nueva multa de $100 creada por Newsom. La AB 435 modifica los criterios de ajuste, mientras que las sanciones relacionadas con estas obligaciones ya estaban previstas en el código estatal.

¿LA RESPONSABILIDAD SIEMPRE CORRESPONDE A QUIEN MANEJA?

No necesariamente. Para los menores de 8 a 15 años, la sección 27360.5 excluye de esa obligación al conductor cuando el padre, la madre o el tutor legal está presente como pasajero.

Una excepción equivalente aparece en el apartado 27360 para quienes todavía no cumplen ocho años. Por eso, durante un traslado compartido con familiares, no debe asumirse que toda infracción recaerá automáticamente en la persona al volante.

¿TAMBIÉN HABRÁ CAMBIOS EN LOS AUTOBUSES?

Sí. La AB 435 modifica la sección 27318, que regula el uso del cinturón en autobuses equipados con estos dispositivos. Desde el 1 de enero de 2027, la definición de sujeción correcta incorporará los cinco pasos.

Existe una disposición particular para quienes tienen menos de ocho años y miden por debajo de 4 pies y 9 pulgadas: si su tamaño impide un ajuste adecuado, deberán utilizar un sistema de retención infantil.

En las circunstancias específicas previstas por ese apartado, los menores de dos años podrán viajar sostenidos por un adulto autorizado. Esta excepción corresponde a los autobuses regulados allí, no a los carros particulares.

Las sanciones contempladas para incumplir las obligaciones de los pasajeros son:

Primera infracción: hasta $20.

Faltas posteriores: hasta $50.

Estas disposiciones no abarcan los autobuses escolares ni aquellos destinados a actividades estudiantiles contemplados en las secciones 27316 y 27316.5, sujetos a su propia regulación.

¿DESDE CUÁNDO SE APLICARÁ LA PRUEBA DE CINCO PASOS?

Los nuevos requisitos comenzarán a operar el 1 de enero de 2027. Esa fecha debe distinguirse tanto de la firma del gobernador como de la entrada en vigor formal de la legislación.

Fecha Qué ocurrió o qué cambia 7 de octubre de 2025 Newsom firmó la AB 435, registrada como Chapter 434. 1 de enero de 2026 La legislación entró en vigor formalmente, con disposiciones que mantienen las reglas anteriores durante la transición. 1 de enero de 2027 Comienzan a aplicarse las nuevas definiciones y los requisitos de la prueba de cinco pasos.

Gavin Newsom firmó la ley el 7 de octubre del 2025 y las nuevas normativas sobre el uso del cinturón de seguridad recién entrarás en vigor el 1 de enero de 2027 (Foto: AFP)

Para las familias, la revisión puede empezar por tres detalles concretos: dónde quedan las correas, cómo se doblan las rodillas y si el niño conserva una postura adecuada durante todo el trayecto. Esos elementos permitirán comprobar si está preparado para viajar únicamente con el cinturón o necesita todavía un sistema de retención infantil.