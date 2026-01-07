Gran preocupación en pediatras y expertos médicos generaron los cambios respecto a las vacunas infantiles en Estados Unidos, toda vez que las nuevas recomendaciones entraron en vigor de inmediato tras ser anunciadas por la Secretaría de Salud de EE.UU., el lunes 5 de enero de 2026. De acuerdo con las disposiciones, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendarán que todos los niños se vacunen contra 11 enfermedades cuando antes se sugería que fueran 18. Debido a que la medida se da en un momento en que las tasas de vacunación en el país norteamericano han ido disminuyendo y la proporción de niños con exenciones ha alcanzado un máximo histórico, de acuerdo con datos federales, te damos a conocer las modificaciones.

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE VACUNAS EN EE.UU.

El HHS explicó que la modificación del calendario de vacunas responde a la solicitud del presidente Donald Trump, quien en diciembre de 2025 pidió revisar cómo los países homólogos abordan las recomendaciones de vacunas para considerarlas en las directrices estadounidenses. Tras un comparativo con 20 naciones, se reveló que EE.UU. era un caso atípico tanto en el número de vacunaciones como en el número de dosis recomendadas para todos los niños, motivo por el que funcionarios de la agencia presentaron el cambio y recomendaron las vacunas más importantes para los menores.

“El presidente Trump nos ordenó examinar cómo otros países desarrollados protegen a sus niños y tomar medidas si lo hacen mejor. Tras una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de EE.UU. con el consenso internacional, a la vez que reforzamos la transparencia y el consentimiento informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, señaló el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, en un comunicado.

Una jeringa se llena con la primera dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 en una clínica móvil de vacunación durante un evento de regreso a clases que ofrece útiles escolares, vacunas contra la COVID-19, mascarillas y otros recursos para niños y sus familias en el YMCA Weingart East Los Angeles, el 7 de agosto de 2021. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS EN EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL?

A continuación, los cambios en el calendario de vacunación infantil que han generado alarma en expertos médicos porque consideran que creará mucha confusión.

Vacunas para niños con alto riesgo

El gobierno federal ahora recomienda la protección contra las siguientes enfermedades para niños con alto riesgo o cuando los médicos la recomiendan, esto se denomina “toma de decisiones compartida”.

Gripe

Hepatitis A

Hepatitis B

Enfermedad meningocócica

Rotavirus

VRS

COVID-19, un cambio implementado en 2025

Para todos los niños

Entre las vacunas recomendadas para todos los niños; es decir, se mantienen igual las recomendaciones federales son:

Sarampión, paperas y rubéola (MMR)

Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP)

Polio

Tétanos

Varicela

Virus del papiloma humano (VPH). OJO: Se reduce el número de dosis recomendadas de la vacuna de dos o tres inyecciones a solo una.

Se reduce el número de dosis recomendadas de la vacuna de dos o tres inyecciones a solo una. Hib, o Haemophilus influenzae tipo B (una bacteria que no está relacionada con la gripe, pese a su nombre).

PCV o vacuna antineumocócica conjugada

CRITICAN LAS NUEVAS RECOMENDACIONES SOBRE VACUNACIÓN INFANTIL

Los doctores Dave Margolius, médico internista y director de salud pública de la ciudad de Cleveland, y Demetre Daskalakis, exdirector del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, señalaron que el nuevo cronograma de vacunación no consideró adecuadamente las características únicas del sistema de salud estadounidense.

El Dr. Sean O’Leary, de la Academia Americana de Pediatría (AAP), afirmó que estos cambios podrían aumentar la morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades prevenibles.

Por su parte, el senador republicano Bill Cassidy cuestionó las recomendaciones porque carecen de fundamentos científicos; y aunque el calendario de vacunación no es obligatorio, afecta la percepción de seguridad en las vacunas.

Un niño de tres años recibe la vacuna contra la COVID-19 de Moderna en el Templo Beth Shalom en Needham, Massachusetts, el 21 de junio de 2022 (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

LA OPINIÓN DE LOS MÉDICOS Y LOS PEDIATRAS

La Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría, así como las principales asociaciones médicas del país, aseguraron que seguirán recomendando las vacunas que el gobierno de Trump relegó a un segundo plano, publica Telemundo 51 Miami.

Argumentaron que continuarán recomendando las 18 vacunas porque no hubo indicios de que al antiguo calendario de vacunación estadounidense perjudicara a los niños.

SI QUIERO SEGUIR APLICANDO TODAS LAS VACUNAS A MI HIJO, ¿LO CUBRIRÁ EL SEGURO?

Si formas parte de una de las familias que decide aplicar todas las vacunas a sus niños, haciendo caso omiso a las recomendaciones, el gobierno de Trump afirmó que la cobertura seguirá con total normalidad.