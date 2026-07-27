Dos hombres fueron acusados de participar en un presunto esquema para vender más de 6 millones de estampillas postales falsificadas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), una operación que habría generado cerca de US$1,7 millones en ganancias ilegales. De acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Alabama, uno de los implicados ya se declaró culpable de un cargo relacionado con conspiración para lavar dinero, mientras que el otro compareció recientemente ante un tribunal federal.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), John Patrick Best, de 55 años y residente de Hoschton, Georgia, y Kevin Douglas Padgett, de 48 años y residente de Phenix City, Alabama, comenzaron el esquema alrededor de enero de 2024.

La acusación indica que ambos compraban estampillas falsificadas a un proveedor ubicado en China, donde los productos eran anunciados como simples “pegatinas patrióticas del Día de la Independencia de Estados Unidos” para evitar sospechas.

Posteriormente, los acusados habrían creado una empresa de suministros para envíos en Georgia y abierto cuentas bancarias a nombre de esa compañía. Las autoridades aseguran que desde allí revendían las estampillas como si fueran auténticas Forever Stamps con la bandera de Estados Unidos.

Además, Best presuntamente utilizó su trabajo en una empresa de medios para promocionar el negocio y vender los productos a través de un mercado en línea, mientras que Padgett se encargaba de empacar y enviar los pedidos desde distintos lugares, incluidos dos oficinas postales de Alabama.

Las autoridades estiman que el esquema generó alrededor de US$1,7 millones en ganancias ilícitas mediante ventas por internet. (Foto referencial: Magnific)

Más de 6 millones de estampillas falsas vendidas

La investigación federal sostiene que los dos hombres vendieron 6.483.700 estampillas falsificadas, obteniendo al menos US$1,7 millones. Durante la investigación también fueron incautadas 544.596 estampillas adicionales que aún no habían sido comercializadas.

Los fiscales afirman que los acusados intentaron ocultar el origen del dinero mediante múltiples transferencias entre diferentes cuentas bancarias.

Sobre el caso, Shameka Jackson, inspectora a cargo de la División de Houston del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, afirmó: “El Servicio Postal de Estados Unidos está comprometido con proteger a los consumidores y al correo estadounidense de actividades fraudulentas y no tiene tolerancia con las personas que crean, distribuyen o utilizan estampillas falsificadas. Estas prácticas socavan la confianza inherente en la marca USPS, y los inspectores postales seguirán trabajando con nuestros socios de las fuerzas del orden y los fiscales federales para desmantelar estos esquemas criminales y llevar ante la justicia a los responsables.”

Uno de los acusados ya se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, mientras el otro enfrenta el proceso judicial. (Foto referencial: Pixabay)

Las penas que podrían enfrentar

El Departamento de Justicia informó que Kevin Douglas Padgett se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar dinero el pasado 30 de junio y será sentenciado en octubre. Por su parte, John Patrick Best realizó su primera comparecencia ante un tribunal federal el 22 de julio.

Ambos enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión federal, además de importantes sanciones económicas y el pago de restitución, en caso de ser declarados culpables. En el sistema federal de Estados Unidos no existe la libertad condicional.

Asimismo, Demetrius Hardeman, agente especial a cargo de la oficina de Investigaciones Criminales del IRS en Atlanta, señaló: “Los acusados están acusados de mover aproximadamente US$1,7 millones en ganancias a través de múltiples cuentas bancarias en un intento por ocultar el origen y la propiedad de las ganancias ilícitas obtenidas mediante el esquema de estampillas falsificadas. Aunque algunas personas intenten ocultar ganancias ilegales mediante complejas maniobras financieras, los agentes especiales de Investigaciones Criminales del IRS destacan por desentrañar complejos movimientos de dinero y revelar el rastro oculto que dejan detrás.”

¿Cómo verificar si tus estampillas son auténticas?

Para evitar ser víctima de fraudes, el Servicio Postal de Estados Unidos recomienda comprar estampillas únicamente en sitios oficiales de USPS o en establecimientos minoristas autorizados.

Evita ofertas de “descuentos masivos” en tiendas virtuales, ya que suelen ser el principal canal para la distribución de sellos falsificados.