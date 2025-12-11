Comprender el alcance de las sanciones financieras en Estados Unidos puede generar muchas dudas, sobre todo entre quienes manejan cuentas o viven en el país. Una de las preguntas más frecuentes es cuándo interviene la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de supervisar el cumplimiento de las regulaciones financieras. Esta inquietud es común entre inmigrantes que todavía se están adaptando al sistema estadounidense, el cual suele resultar complejo o desconocido durante los primeros meses de residencia.

La OFAC, que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es responsable de aplicar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos, entidades y personas involucradas en actividades consideradas riesgosas para la seguridad nacional o la política exterior del país. Y, como sus medidas pueden incluir el congelamiento de activos, es clave conocer los escenarios en los que esto puede ocurrir. Siempre es bueno estar informado para evitar que caer en errores o ser sorprendidos en el momento menos pensado.

El Gobierno de Estados Unidos puede congelar tu cuenta bancaria (Foto referencial: Freepik)

CASOS EN LOS QUE LA OFAC PUEDE CONGELAR UNA CUENTA

Según la normativa oficial, la OFAC puede ordenar el congelamiento de activos en Estados Unidos cuando identifica vínculos con actividades consideradas peligrosas o ilegales. Entre los motivos más relevantes se encuentran:

Terrorismo

Narcotráfico internacional

Proliferación de armas de destrucción masiva

También se contemplan acciones relacionadas con amenazas a la economía, la política exterior o la seguridad nacional. En la práctica, cualquier transacción o vínculo financiero que involucre a personas o entidades conectadas con estos riesgos puede activar una revisión y, eventualmente, la inmovilización de fondos, así que evita estar ligado a alguna de estas actividades.

¿QUÉ SANCIONES PUEDE APLICAR LA OFAC?

Aunque el congelamiento de cuentas es una de las medidas más conocidas, no es la única. La OFAC maneja varios tipos de sanciones dentro de sus programas:

Congelamiento de activos: capitales y bienes quedan bloqueados al entrar en la Specially Designated Nationals List (SDN).

Prohibición de transacciones: bancos y empresas deben detener operaciones con individuos o entidades sancionadas.

Restricciones de viaje e inadmisibilidad a EE.UU.

Prohibiciones de exportación, especialmente en sectores sensibles como tecnología o defensa.

Sanciones financieras para terceros que negocien con personas o entidades bajo sanción.

El congelamiento de una cuenta bancaria puede significar que no puedas acceder a tu dinero (Foto: Freepik)

EXENCIONES Y LICENCIAS

Los programas de sanciones de la OFAC incluyen mecanismos que permiten ciertas actividades a pesar de las restricciones. Por ejemplo:

Licencias generales: autorizan transacciones específicas sin necesidad de solicitud previa, como aquellas con fines humanitarios.

Licencias específicas: requieren aprobación directa de la OFAC y aplican a casos puntuales.

Exenciones: establecen desde un inicio qué operaciones no están prohibidas dentro del programa sancionador.

Entender estas diferencias ayuda a evitar confusiones, especialmente en situaciones que involucran transferencias internacionales.

PAÍSES CON RESTRICCIONES ACTIVAS DE LA OFAC

De acuerdo con la información publicada por la entidad, los siguientes países cuentan con programas de sanciones en vigor para operaciones:

Afganistán

Bielorrusia

Corea del Norte

Cuba

Etiopía

Irán

Irak

Líbano

Libia

Malí

Myanmar (Birmania)

Nicaragua

República Centroafricana

República Democrática del Congo

Rusia

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Ucrania

Venezuela

Yemen

A esto se suman sanciones específicas dirigidas a Hong Kong, empresas militares chinas y actividades criminales transnacionales no necesariamente vinculadas a un país determinado.

¿QUÉ HACER SI UNA CUENTA ES CONGELADA POR LA OFAC?

Si se activa un congelamiento, los pasos iniciales suelen incluir: