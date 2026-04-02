El precio de la gasolina sigue subiendo en Estados Unidos debido al conflicto con Irán y al cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo. Esta situación viene generando preocupación entre los conductores, ya que el costo del combustible continúa aumentando en varias ciudades del país. El martes, el precio promedio del galón de gasolina regular superó los $4 por primera vez desde 2022. En ciudades como Nueva York, los conductores están pagando más de un dólar adicional por galón en comparación con el mes pasado, lo que ha llevado a muchas personas a buscar formas de ahorrar al momento de llenar el tanque.

Para encontrar gasolina más barata, existen varias herramientas útiles. Por ejemplo, el buscador de precios de la AAA permite ver cuánto cuesta el combustible en estaciones cercanas con solo ingresar la ciudad o el código postal. Según datos del martes, en Nueva York los precios varían entre 3.64 y más de 5 dólares por galón, por lo que planificar bien puede significar un ahorro importante en cada recarga.

Si estás pensando en hacer un viaje por carretera en primavera o verano, la AAA también ofrece una calculadora de costos de combustible. Esta herramienta permite ingresar el punto de partida, el destino e incluso el modelo del vehículo para estimar cuánto se gastará en gasolina durante el trayecto.

El aumento está relacionado con el conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, clave para el suministro de petróleo. (Foto referencial: Freepik)

Otra opción es GasBuddy, que cuenta con funciones similares. Entre ellas, destaca una lista con las 10 estaciones más baratas basada en reportes de los usuarios, así como un mapa interactivo que muestra los precios actuales del combustible en distintas zonas del país.

En cuanto a Nueva York, actualmente los precios se encuentran ligeramente por debajo del promedio nacional; sin embargo, el costo promedio por galón de gasolina regular alcanza los 4.02 dólares, lo que representa un aumento de más de un dólar en comparación con el mes anterior, justo antes de que comenzara el conflicto con Irán.

Más consejos de expertos para reducir el gasto en combustible

Ante este escenario, especialistas cuyos consejos fueron recopilados por USA TODAY recomiendan algunas estrategias para reducir el gasto en combustible. Una de las más simples es evitar la gasolina premium si el vehículo no la necesita. Este tipo de combustible suele costar entre 20 y 40 centavos más por galón y, en la mayoría de los autos, no ofrece beneficios adicionales.

Otra opción es comparar precios antes de cargar combustible. Aplicaciones como GasBuddy, Waze o incluso los mapas de los teléfonos pueden mostrar cuánto cuesta la gasolina en estaciones cercanas, lo que ayuda a encontrar las opciones más baratas.

También se puede ahorrar utilizando programas de recompensas de supermercados o tarjetas de crédito que ofrecen descuentos o devolución de dinero en compras de combustible. Algunas estaciones incluso reducen el precio por galón cuando el pago se realiza en efectivo, ya que así evitan comisiones por el uso de tarjetas.

Muchos buscan herramientas y estrategias para encontrar combustible más barato. (Foto referencial: Freepik)

Además, elegir bien el momento para cargar combustible puede marcar la diferencia. Los datos de GasBuddy muestran que los precios suelen ser más bajos a comienzos de la semana y suben hacia el viernes y el fin de semana, cuando más conductores llenan el tanque.

Por último, los expertos sugieren reducir el consumo de combustible siempre que sea posible. Compartir el auto con compañeros de trabajo, planificar rutas más eficientes y agrupar varias diligencias en un solo viaje son pequeñas decisiones que pueden ayudar a gastar menos gasolina a lo largo del mes.