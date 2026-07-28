El huracán Genevieve sorprendió a los meteorólogos tras fortalecerse rápidamente hasta convertirse en un ciclón de categoría 5, el nivel más alto de la escala Saffir-Simpson. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), se trata del primer huracán de máxima intensidad registrado en el océano Pacífico desde Kristy, en 2024. Pese a su fuerza, el sistema permanece lejos del territorio estadounidense y, por ahora, no representa una amenaza directa para Estados Unidos.

En su boletín de la madrugada del 27 de julio de 2026, el NHC informó que Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora (260 km/h), con ráfagas aún más intensas. A las 2:00 a.m. (MST), el centro del ciclón se localizaba cerca de la latitud 15.5° norte y longitud 112.2° oeste, desplazándose hacia el noroeste a unas 13 mph (20 km/h).

Según Univision, los meteorólogos prevén que el huracán mantenga esa trayectoria durante los próximos dos días, aunque con una disminución gradual en su velocidad de desplazamiento.

El pronóstico también indica que podría experimentar algunos cambios en su intensidad este lunes, antes de iniciar un proceso de debilitamiento a partir del martes y durante el resto de la semana.

El sistema se desplaza hacia el noroeste y, según el NHC, comenzará a debilitarse a partir del martes. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

México mantiene vigilancia por oleaje y corrientes peligrosas

Aunque Genevieve no se dirige hacia tierra, sus efectos ya se sienten en parte del litoral mexicano. El NHC advirtió que las marejadas continúan afectando sectores de la costa suroeste de México y el sur de la península de Baja California, donde el fuerte oleaje y las corrientes de resaca representan un riesgo para quienes visitan las playas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que la circulación del huracán incrementará la probabilidad de chubascos en Baja California Sur.

El organismo precisó que el ciclón se encuentra aproximadamente a 855 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y continúa avanzando de manera paralela a la costa del Pacífico mexicano, alejándose gradualmente del país.

Aunque genera fuerte oleaje y corrientes peligrosas en la costa del Pacífico mexicano, no se espera que toque tierra. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿El huracán Genevieve afectará a Estados Unidos?

La evolución de Genevieve ocurre pocos días después del paso de la tormenta tropical Bertha, que dejó inundaciones en estados como Luisiana, Texas, Alabama y Florida; sin embargo, las autoridades meteorológicas insisten en que la situación de Genevieve es diferente.

Tanto el Centro Nacional de Huracanes como el Servicio Meteorológico Nacional de México coinciden en que no existe un pronóstico que indique impactos del huracán Genevieve sobre Estados Unidos. La trayectoria prevista mantiene al ciclón sobre aguas abiertas del Pacífico y lejos del territorio continental estadounidense.

Las autoridades de Estados Unidos y México coinciden en que Genevieve no representa una amenaza para territorio estadounidense. (Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Otro ciclón también avanza por el Pacífico

Mientras Genevieve concentra la atención por su intensidad, el huracán Fausto, de categoría 1, también continúa su recorrido en el Pacífico norte. De acuerdo con los pronósticos, el sistema avanza hacia el oeste en dirección al área general de las islas Hawái, aunque actualmente tampoco representa una amenaza directa para tierra.

Los especialistas recomiendan seguir únicamente la información emitida por el NHC y los servicios meteorológicos oficiales, ya que la intensidad y trayectoria de los ciclones tropicales pueden modificarse conforme evolucionan. Por ahora, Genevieve seguirá siendo vigilado de cerca, pero las previsiones indican que permanecerá lejos de Estados Unidos mientras comienza un debilitamiento gradual durante los próximos días.