Como cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA) realizará el pago de beneficios a un grupo de jubilados este miércoles 24 de junio. Dado que millones de personas dependen de este dinero para cubrir gastos del hogar, saldar deudas, comprar alimentos y medicinas, entre otras necesidades básicas, te contamos a quiénes les corresponde recibir hasta US$5,181. Así podrán organizar mejor su presupuesto, evitar atrasos y planificar con mayor precisión el uso de esos recursos.

el Seguro Social envía cheques de hasta US$5,181 este 24 de junio; revisa si eres elegible (Foto: Freepik)

¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE COBRAR HASTA US$5,181 DEL SEGURO SOCIAL?

El miércoles 24 de junio de 2026 le corresponde cobrar hasta US$5,181 de Seguro Social a quienes nacieron del 21 al 31 de cualquier mes, pero solamente alcanzarán a recibir esa cifra los que se jubilaron a los 70 años.

Para que entiendas mejor, te comentamos que el monto que reciben los beneficiarios de la Administración del Seguro Social depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. Aquí una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

A los 62 años: hasta US$2,969

hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación): hasta US$4,152

hasta US$4,152 A los 70 años: hasta US$5,181

Pero ¿cómo se llega al cheque máximo de US$5,181?

El monto de 5,181 dólares es el beneficio máximo para 2026, pero solo lo alcanza quien cumple los siguientes requisitos:

Historial laboral.

Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)

Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.

En conclusión, el monto mensual de la jubilación varía en función de tres factores: tu historial laboral, cuánto ganaste a lo largo de tu vida y la edad a la que empiezas a cobrar el beneficio; por lo tanto, puedes solicitarlo desde los 62 años, aunque eso reduce la cantidad que recibes. Ten en cuenta que, por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

La cantidad que se deposita cada mes depende de tres factores clave: los años trabajados, los ingresos acumulados y la edad en la que se empieza a cobrar el Seguro Social (Foto: Freepik)

ASÍ FUNCIONA NORMALMENTE EL CALENDARIO

Los pagos del Seguro Social para la mayoría de los beneficiarios se hacen los miércoles, según el día en que naciste.

Segundo miércoles: nacidos del 1 al 10.

nacidos del 1 al 10. Tercer miércoles: nacidos del 11 al 20.

nacidos del 11 al 20. Cuarto miércoles: nacidos del 21 al 31.

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO