El gobernador de California, Gavin Newsom, puso en marcha una reforma que modifica las reglas aplicables a quienes enfrentan deudas de manutención infantil y tienen ingresos bajos. La medida busca evitar que determinadas sanciones relacionadas con estas obligaciones terminen afectando licencias necesarias para conducir o ejercer una actividad laboral. El cambio puede ser especialmente relevante para familias de Los Ángeles, el Valle de San Fernando y las comunidades agrícolas del Valle Central, donde el llamado child support forma parte de las obligaciones que deben cumplir miles de hogares. Para quienes dependen de su vehículo para acudir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o desplazarse entre distintos empleos, conservar la licencia puede ser fundamental para mantener su rutina y sus ingresos.

Se trata de la AB 2195, presentada por la asambleísta Celeste Rodriguez, representante de San Fernando, y firmada el 18 de septiembre de 2026. La medida modifica la Sección 17520.5 del Código de Familia estatal. Sus disposiciones comenzarán a operar el 1 de enero de 2027 o después, si la plataforma encargada de gestionar estos casos todavía necesita ajustes tecnológicos.

La norma no perdona los montos pendientes ni permite dejar de cumplir una orden judicial. Su alcance es específico: establece bajo qué condiciones económicas alguien puede recibir protección frente al uso de sus licencias como herramienta para exigir el pago.

Con esta ley, muchos conductores de California ya no perderían su licencia (Foto: Imagen creada por EL Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CAMBIA CON AB 2195 EN CALIFORNIA?

El estado ya contemplaba un resguardo vinculado a los ingresos para evitar que determinados responsables fueran incluidos en las listas enviadas al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). La reforma modifica el criterio económico utilizado y contempla un mecanismo adicional para otros permisos comprendidos en la normativa.

En el caso de la licencia de conducir no comercial, se considerarán los recursos anuales de la persona obligada a pagar manutención. Estos deberán ser iguales o inferiores al 70% del ingreso mediano correspondiente a un hogar de un integrante en el condado donde las autoridades consideran que reside.

Para realizar ese cálculo, se utilizarán los datos más recientes disponibles del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD). Quienes reúnan las condiciones previstas quedarán fuera de la relación remitida al DMV para negar, retener o suspender el documento.

Punto clave Qué establece AB 2195 Autora Asambleísta Celeste Rodriguez, representante de San Fernando Firma Gavin Newsom la suscribió el 18 de septiembre de 2026 Criterio económico Recursos anuales personales iguales o inferiores al 70% del ingreso mediano de un hogar de un integrante en el condado correspondiente Licencia de conducir no comercial Exclusión de la lista enviada al DMV para negar, retener o suspender el documento, cuando se cumplan los requisitos Otros permisos Alivio tras acreditar la situación económica ante la agencia local de manutención infantil Inicio operativo 1 de enero de 2027 o después, según la disponibilidad tecnológica del sistema estatal Montos pendientes La obligación de pago continúa

¿QUIÉNES PODRÁN BENEFICIARSE DE LA PROTECCIÓN?

El beneficio no alcanzará automáticamente a todos los conductores con pagos atrasados. Para quedar fuera de la lista enviada al DMV, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

Tener una obligación de manutención cuyo cumplimiento se gestione en un caso bajo el Título IV-D de la Ley federal del Seguro Social.

Encontrarse en incumplimiento de una sentencia u orden.

Contar con recursos anuales iguales o inferiores al límite económico establecido para el condado correspondiente.

Que la medida de negación, retención o suspensión afecte a una licencia de conducir no comercial.

La referencia al Título IV-D identifica el sistema público encargado de hacer cumplir estas responsabilidades familiares. Por eso, no basta con registrar una deuda: también importan la administración del caso y la situación económica del obligado.

¿CUÁL SERÁ EL LÍMITE DE INGRESOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO?

AB 2195 no fija una cantidad única en dólares para todo el territorio californiano. El umbral dependerá del condado aplicable y de las cifras oficiales más recientes. Así, un caso correspondiente a Los Ángeles podría tener una referencia distinta de otro gestionado en Fresno o San Diego.

También conviene aclarar una diferencia: el texto compara los recursos anuales del responsable con el ingreso mediano de un hogar de una sola persona. Esa fórmula no significa que únicamente puedan calificar quienes viven solos.

Duda frecuente Qué contempla la norma ¿Existe un límite único para todo California? No. La referencia económica depende del condado aplicable ¿Se considera la situación personal o la de todo el hogar? La redacción se refiere a los recursos anuales del obligado ¿Es necesario vivir solo? No se establece esa condición; el hogar de un integrante sirve como referencia para calcular el umbral ¿Qué datos se utilizarán? Los más recientes disponibles publicados por HCD ¿El beneficio cancela la deuda? No. La responsabilidad de pagar permanece

TAMBIÉN HABRÁ ALIVIO PARA OTRAS LICENCIAS

La reforma no se concentra exclusivamente en el permiso para manejar. Además, contempla protección frente a la negación, retención o suspensión de las demás autorizaciones comprendidas en la Sección 17520 del Código de Familia, siempre que el interesado demuestre ante la agencia local que cumple el requisito económico.

La diferencia está en el procedimiento. Para el documento de conducir no comercial, se impide incluir al beneficiario en la lista remitida al DMV. En los otros casos cubiertos, deberá presentar pruebas de sus recursos ante la dependencia encargada de gestionar el cumplimiento de la manutención.

Este cambio no constituye una prohibición general de aplicar sanciones en California. Su alcance se limita a las medidas relacionadas con dichas obligaciones familiares y a quienes reúnen las condiciones previstas.

Gavin Newsom firmó esta ley el 18 de septiembre (Foto: AFP)

¿DESDE CUÁNDO COMENZARÁN A APLICARSE LOS CAMBIOS?

El inicio está previsto para el 1 de enero de 2027, aunque podría producirse después. La disposición establece que las modificaciones serán operativas cuando se cumpla la más tardía de estas dos fechas:

El primer día de 2027. La jornada en que el Departamento de Servicios de Manutención Infantil de California (DCSS) notifique a la Legislatura que la plataforma estatal puede realizar la automatización necesaria.

Por tanto, la firma de Newsom no debe confundirse con la puesta en marcha del beneficio. Aunque la aprobación ocurrió el 18 de septiembre de 2026, su aplicación depende del calendario fijado y de la capacidad tecnológica para ejecutar los ajustes.

¿LA MEDIDA ELIMINA LAS DEUDAS O DEVUELVE UNA LICENCIA SUSPENDIDA?

La reforma no cancela los saldos pendientes ni sustituye el deber de cumplir una orden judicial. Tampoco debe interpretarse como una restitución inmediata de todos los documentos suspendidos: contempla requisitos para obtener alivio y un inicio operativo sujeto a la implementación estatal.

Asimismo, conserva la posibilidad de llegar a un acuerdo con la agencia local para resolver la negación, retención o suspensión de un permiso. El interesado también podrá solicitar revisión judicial de una decisión emitida por esa dependencia.

Para quienes mantienen un caso abierto, será importante identificar el umbral económico correspondiente a su condado, el tipo de licencia involucrada y el procedimiento aplicable. Cuando se trate de autorizaciones distintas de la de conducir no comercial, deberán acreditar sus recursos ante la oficina responsable de la manutención infantil.