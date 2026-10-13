El temor a que un familiar sea detenido o deportado puede acompañar a los estudiantes de California hasta el salón de clases y afectar su concentración, asistencia y bienestar emocional, incluso si nacieron en Estados Unidos. Ante ese escenario, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley que exige revisar cómo las escuelas orientan al alumnado y lo conectan con servicios de salud mental. La disposición establece obligaciones para el estado y los distritos educativos, con el objetivo de mejorar la respuesta de los planteles frente a situaciones que alteran la vida en casa. Sin embargo, no pone en marcha un programa de atención inmediata ni asegura una terapia específica para cada menor.

La norma es la AB 2460, presentada por la asambleísta Celeste Rodriguez y aprobada el 18 de septiembre de 2026. Su propósito es fortalecer la orientación escolar cuando una emergencia local relacionada con operativos migratorios o deportaciones afecte al alumnado o a sus familiares.

Para los padres y tutores, hay una diferencia importante: los nuevos plazos corresponden a la revisión de las políticas educativas. No es necesario esperar a que termine ese proceso para consultar los recursos existentes en el centro o la comunidad. La legislación estatal ya exige informar, al menos dos veces durante el año escolar, cómo solicitar el apoyo disponible.

ICE ha estado muy presente en California, realizando redadas para capturar indocumentados y así encaminar su deportación (Foto AFP)

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY AB 2460 DE CALIFORNIA?

La disposición incorpora dos artículos al Código de Educación de California para que los protocolos de salud conductual contemplen las necesidades del alumnado afectado por emergencias migratorias. El cambio busca mejorar la conexión entre quienes requieren orientación y los profesionales que pueden atenderlos.

El Departamento de Educación deberá revisar sus pautas modelo y actualizarlas cuando sea necesario, a más tardar el 1 de julio de 2027. Posteriormente, las agencias educativas locales que atienden los grados 7 a 12 tendrán hasta esa misma fecha de 2028 para examinar sus políticas y realizar los ajustes correspondientes.

La intención expresada por la Legislatura incluye identificar las necesidades emocionales de manera temprana, fortalecer el apoyo culturalmente adecuado y en distintos idiomas, y coordinar acciones con las familias y organizaciones comunitarias. Estos objetivos orientan la medida, pero no garantizan atención inmediata ni disponibilidad de todos esos recursos en cada plantel.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE ESTABLECE LA LEY

Medida ¿Qué establece la AB 2460? Revisión de los protocolos estatales El Departamento de Educación deberá examinarlos y, cuando sea necesario, actualizarlos a más tardar el 1 de julio de 2027. Ajuste de las políticas locales Las agencias educativas que atienden los grados 7 a 12 deberán evaluar sus disposiciones y modificarlas cuando corresponda, a más tardar el 1 de julio de 2028. Orientación ante emergencias migratorias Las pautas deberán contemplar apoyo de salud mental en situaciones locales relacionadas con operativos migratorios o deportaciones de alumnos o familiares. Derivación a profesionales Las políticas actualizadas deberán abordar, como mínimo, los procedimientos para conectar a los estudiantes con especialistas en salud conductual y servicios de apoyo. Participación de la comunidad Las agencias podrán utilizar los protocolos estatales actualizados o desarrollar sus propias políticas mediante consultas con representantes escolares, comunitarios y profesionales vinculados con los planteles.

Una política local que ya incluya la orientación requerida puede considerarse suficiente para cumplir con la nueva disposición.

La AB 2460 no obliga a abrir un centro de salud mental en cada escuela. Su alcance se concentra en las pautas de respuesta y los procedimientos de derivación, no en crear una prestación clínica para todos los estudiantes.

¿A QUÉ ESTUDIANTES PUEDE AYUDAR ESTA MEDIDA?

El enfoque no se limita a los alumnos indocumentados. Los fundamentos de la ley reconocen que el temor a una separación familiar también puede afectar a ciudadanos estadounidenses y menores que viven en hogares inmigrantes.

El texto legislativo recoge datos atribuidos al Departamento de Educación de California: aproximadamente la mitad del alumnado pertenece a familias inmigrantes y uno de cada cinco niños del estado vive en un hogar de estatus migratorio mixto. Este término describe la convivencia de personas con distintas situaciones de residencia o ciudadanía; la gran mayoría de esos menores son estadounidenses.

También conviene distinguir el alcance de las obligaciones: la revisión de las políticas locales corresponde a las agencias que atienden los grados 7 a 12. Esa condición no significa que quienes cursan primaria deban esperar o queden excluidos de los recursos disponibles en sus escuelas y comunidades.

¿POR QUÉ LOS OPERATIVOS MIGRATORIOS TAMBIÉN AFECTAN A LAS ESCUELAS?

La preocupación por una detención o deportación puede alterar la rutina infantil incluso cuando el operativo ocurre fuera del plantel. Entre los antecedentes citados por la ley figura una investigación de Stanford que documentó un aumento de las ausencias en comunidades del Valle Central.

El estudio analizó tres años de registros diarios de asistencia de cinco distritos escolares. Encontró un incremento promedio del 22% en las inasistencias durante enero y febrero de 2025, coincidiendo con la intensificación de las acciones migratorias en la zona, frente a los mismos meses de períodos anteriores. Los efectos fueron especialmente marcados entre los alumnos más pequeños. Ese porcentaje corresponde a las jurisdicciones evaluadas, no a todos los centros educativos de California.

El antecedente resulta relevante para las comunidades hispanas del Valle Central, una región con una importante población inmigrante latinoamericana. La investigación señala que las consecuencias pueden extenderse al conjunto del salón: cuando varios alumnos faltan, los docentes deben ajustar el ritmo de enseñanza y recuperar contenidos.

La norma también menciona una experiencia del condado de Los Ángeles. Su Oficina de Educación elaboró una guía para apoyar a estudiantes y familias inmigrantes, con recomendaciones sobre planificación de emergencias, capacitación del personal, consejería para menores cuyos parientes hayan sido detenidos y conexión con organizaciones comunitarias. El objetivo estatal es fortalecer esa orientación para que la respuesta no dependa únicamente de iniciativas locales.

Gavin Newsom firmó esta ley el 18 de septiembre (Foto: AP)

¿CÓMO BUSCAR AYUDA DE SALUD MENTAL PARA UN ESTUDIANTE EN CALIFORNIA?

Las familias pueden comenzar por consultar los recursos que ya funcionan en su escuela o distrito. La obligación de comunicar cómo acceder a los servicios disponibles existe desde antes de la AB 2460 y comprende a los planteles públicos de esas jurisdicciones, aquellos dependientes de oficinas de educación del condado y las instituciones chárter.

Si un hijo atraviesa miedo, angustia o dificultades vinculadas con una situación migratoria en casa, estos son algunos pasos para buscar orientación:

Contactar a la escuela. Preguntar en la oficina del plantel por el consejero, el psicólogo, el trabajador social o la persona responsable de coordinar el apoyo emocional. Los recursos pueden variar entre centros educativos. Consultar el procedimiento de derivación. Pedir que expliquen cómo conectan al alumno con un profesional o servicio comunitario cuando necesita atención adicional. Preguntar por atención en español. Al comunicarse con un proveedor, indicar el idioma en el que la familia necesita recibir orientación. Los directorios del sistema de salud conductual del condado incluyen información sobre los recursos culturales y lingüísticos disponibles. Revisar las opciones de Medi-Cal. Si el menor está inscrito, consultar a su plan de salud o al organismo de atención mental del condado para conocer la vía de evaluación y las prestaciones que correspondan a sus necesidades.

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California, conocido como DHCS, explica que las familias pueden llamar al número gratuito del plan de salud mental de su condado y solicitar una cita para una evaluación inicial. La referencia también puede llegar por medio de un médico, la escuela, un pariente, un tutor u otra entidad.

Según esa dependencia, el organismo responsable no puede rechazar una solicitud de valoración inicial para determinar si el menor cumple los criterios de acceso. Sin embargo, ese trámite no equivale a tener aprobados de antemano todos los tratamientos.

RECURSOS OFICIALES PARA CONSULTAR

Recurso ¿Para qué sirve? Departamento de Educación de California: sección de salud mental Reúne información sobre apoyo escolar, protocolos de derivación, prevención y recursos para familias y comunidades educativas. DHCS: servicios especializados de salud mental para niños y jóvenes Explica cómo solicitar una evaluación inicial y acceder a prestaciones mediante los planes de los condados.

La AB 2460 no crea una línea exclusiva para estudiantes afectados por operativos migratorios ni establece que toda atención vinculada con estas situaciones sea gratuita. El acceso dependerá de los criterios de cobertura y los recursos existentes; por eso, conviene confirmar las condiciones con la escuela, el proveedor o el plan correspondiente.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS ESCUELAS EN 2027 Y 2028?

La implementación tiene dos etapas. Primero, el Departamento de Educación revisará los protocolos modelo en consulta con las partes interesadas. Después, las agencias locales comprendidas por la norma deberán examinar sus propias políticas y actualizarlas si hace falta.

Responsable Fecha límite Obligación Departamento de Educación de California 1 de julio de 2027 Revisar y, cuando sea necesario, actualizar los protocolos modelo para incluir orientación ante emergencias locales relacionadas con operativos migratorios o deportaciones. Agencias educativas locales que atienden los grados 7 a 12 1 de julio de 2028 Evaluar y ajustar sus políticas cuando corresponda, incluyendo procedimientos de derivación a profesionales y servicios de apoyo.

Ambas fechas son límites de cumplimiento establecidos en la ley, no jornadas de apertura de un nuevo programa de terapia ni de inicio de inscripciones para las familias.

Mientras avanza ese proceso, los padres y tutores pueden preguntar qué apoyo ofrece actualmente el plantel, quién coordina las derivaciones y cómo solicitar una evaluación fuera del entorno escolar. Esa consulta permite identificar las opciones existentes sin confundirlas con las obligaciones futuras de la AB 2460.