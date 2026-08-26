La rutina de los estudiantes de California —la alimentación, las horas de sueño, el uso del celular, la presión cotidiana y las condiciones del entorno— podría ganar espacio en las orientaciones estatales para la enseñanza de salud. Ese es el efecto que busca la SB 1133, promulgada por Gavin Newsom el 22 de agosto de 2026. La iniciativa, llamada Ready to Learn, Ready for Health Act, no crea una materia adicional ni modifica de inmediato los horarios escolares. Su alcance consiste en que esos temas sean considerados en la próxima revisión de las guías que orientan la educación sanitaria en las escuelas públicas, con impacto potencial en comunidades de Los Ángeles, Orange County, el Inland Empire, el Valle Central y el Área de la Bahía.

La iniciativa fue impulsada por el senador estatal Tony Strickland, republicano de Orange County, y se centra en la prevención. Incluye nutrición, actividad física, descanso, manejo del estrés, hábitos digitales y condiciones ambientales. Para numerosos padres latinos, cuya escuela pública también funciona como un espacio de apoyo e información, el cambio puede resultar relevante, aunque no se aplicará de forma inmediata.

¿QUÉ CAMBIA CON LA SB 1133?

Hay una precisión fundamental: la SB 1133 no exige que cada colegio o distrito cree una clase nueva ni adopte un programa específico.

La medida modifica el proceso de revisión del Health Education Framework for California Public Schools, documento estatal que sirve como guía para abordar la salud en el aula. Cuando ese marco sea revisado desde el 1 de enero de 2027, la Instructional Quality Commission deberá considerar la inclusión de información sustentada en evidencia sobre prevención de enfermedades y hábitos saludables.

La diferencia es importante. Una norma puede ordenar que ciertos asuntos sean evaluados dentro de una guía educativa estatal, pero eso no implica que cada estudiante reciba una asignatura nueva, con nombre propio, a partir del próximo ciclo escolar.

Aspecto Qué establece la SB 1133 Nombre de la ley Ready to Learn, Ready for Health Act Autor Senador Tony Strickland, republicano de Orange County Firma de Newsom 22 de agosto de 2026 Próximo paso clave Revisión del Health Education Framework desde el 1 de enero de 2027 Organismo involucrado Instructional Quality Commission Alcance Prevención y hábitos vinculados al bienestar ¿Crea una nueva materia automáticamente? No ¿Obliga ahora a cada distrito a modificar su currículo? No

Newsom incluyó la SB 1133 en el grupo de proyectos que firmó el 22 de agosto. La norma aparece en el anuncio oficial de Sacramento como una disposición sobre instrucción estudiantil y salud preventiva.

LOS CONTENIDOS QUE SE CONSIDERARÁN

La propuesta plantea una mirada integrada. No presenta la comida, el descanso, la actividad física o el uso de dispositivos como asuntos separados, sino como factores que pueden influir conjuntamente en el bienestar y el aprendizaje de los menores.

1. Nutrición y alfabetización alimentaria

El texto establece que deberán evaluarse contenidos sobre nutrición, incluidos sus efectos sobre el metabolismo, la inflamación y el riesgo de enfermedades a largo plazo.

También incorpora el concepto de food literacy, o alfabetización alimentaria. En términos sencillos, se refiere a que los alumnos comprendan mejor qué consumen, cómo interpretar la información nutricional y cómo tomar decisiones informadas frente a los alimentos.

Para hogares que combinan recetas caseras —frijoles, arroz, sopas, frutas o platillos tradicionales— con jornadas extensas de trabajo y trayectos largos, esta información podría ser útil si se ofrece desde una perspectiva cercana, sin juzgar las costumbres familiares.

2. Ejercicio y movimiento

Otro eje será la relación entre la actividad física, la salud corporal y el estado de ánimo.

El planteamiento no se limita a practicar deporte o “mantenerse en forma”. Busca que los jóvenes entiendan cómo el movimiento diario puede estar relacionado con la energía, la salud mental y el bienestar a largo plazo.

3. Sueño y manejo del estrés

La futura actualización también deberá evaluar información sobre descanso y control del estrés. Entre los temas figuran sus posibles vínculos con las hormonas, el peso corporal, el sistema inmunológico y la capacidad cognitiva.

Para quienes salen temprano de casa, enfrentan tráfico en la I-5, la 101 o la 405, tienen tareas, actividades extracurriculares o responsabilidades familiares, hablar de estas cuestiones puede conectarse con situaciones reales de la vida diaria.

4. Redes sociales, inteligencia artificial y plataformas digitales

Este es uno de los puntos que probablemente despertará mayor interés entre padres, madres y cuidadores.

La SB 1133 pide considerar contenidos sobre el uso responsable de redes sociales, inteligencia artificial y otras plataformas digitales. El concepto central es el digital balance: encontrar un equilibrio entre pantallas, descanso, convivencia familiar, estudio y movimiento.

No se trata de prohibir la tecnología. La intención es que la educación preventiva tome en cuenta el entorno digital en el que hoy crecen niños y adolescentes.

5. Calidad del aire, agua y entorno alimentario

La norma amplía la conversación sobre bienestar hacia el ambiente. Entre los factores que se deberán tomar en cuenta aparecen:

La calidad del aire.

La calidad del agua.

Los entornos relacionados con la alimentación.

Las condiciones ambientales que inciden en la vida cotidiana.

Este apartado puede tener especial importancia para comunidades que enfrentan contaminación, humo de incendios forestales, temperaturas extremas o dificultades para acceder a alimentos frescos.

6. Decisiones cotidianas y bienestar

El objetivo final es vincular los asuntos anteriores. La SB 1133 propone que los estudiantes comprendan cómo las decisiones diarias relacionadas con comida, movimiento, descanso, estrés, tecnología y ambiente pueden influir en su salud física y emocional.

El uso de las redes sociales se ha masificado en todo el mundo, llegando también a los jóvenes, por lo que es importante enseñar medidas preventivas contra cosas negativas que se pueden encontrar en ellas (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO PODRÍAN LLEGAR LOS CAMBIOS?

La firma del gobernador no implica que todos los planteles de California tengan que incorporar estos contenidos de inmediato.

El punto de partida será la próxima revisión del Health Education Framework for California Public Schools, siempre que ocurra desde el 1 de enero de 2027. En esa instancia, la Instructional Quality Commission deberá evaluar la incorporación de los elementos de prevención descritos en la SB 1133.

El proceso, en términos generales, sería el siguiente:

Newsom firma la SB 1133. California revisa su marco de educación para la salud. La comisión analiza los nuevos temas preventivos. El documento actualizado puede incluir orientaciones adicionales. Distritos y educadores aplican esas pautas conforme a los procedimientos estatales y locales.

Por ese motivo, no es preciso afirmar que la ley impone una nueva materia obligatoria para todos los alumnos.

¿A QUIÉNES AFECTA?

La SB 1133 se relaciona con la educación pública de California y con el marco estatal que orienta la enseñanza de salud.

La legislación ya contempla contenidos para alumnos de primero a sexto grado y de séptimo a duodécimo grado, además de educación física y otras áreas vinculadas al bienestar. La nueva disposición suma una mirada preventiva que deberá evaluarse durante la futura actualización de las guías estatales.

Su efecto potencial podría alcanzar a estudiantes de varias edades. Sin embargo, el texto no define qué curso abordará cada asunto, qué lección deberá aplicarse en un distrito particular ni en qué fecha aparecerá dentro del salón de clases.

UNA MIRADA MÁS AMPLIA SOBRE LA SALUD

California ya cuenta con programas vinculados al bienestar infantil, entre ellos iniciativas de alimentación escolar. En ese contexto, la SB 1133 busca que la prevención también tenga espacio en el proceso educativo: no solo en lo que se aprende durante una clase, sino en la relación entre hábitos, descanso, salud mental, ambiente y vida digital.

Strickland sostuvo durante el trámite legislativo que su propuesta no obliga a crear una nueva asignatura ni a adoptar un currículo determinado. Su objetivo es que estos asuntos se incorporen al proceso estatal existente de revisión educativa.

LOS EJES CENTRALES DE LA SB 1133

Tema Qué se deberá considerar Nutrición Metabolismo, inflamación y riesgo de enfermedades. Alimentación Food literacy y decisiones informadas. Movimiento Relación entre actividad física, cuerpo y salud mental. Sueño y estrés Bienestar, inmunidad, peso y capacidad cognitiva. Tecnología Redes sociales, IA, plataformas y equilibrio digital. Medio ambiente Calidad del aire, agua y entornos alimentarios.

Para las familias de California, el dato central es distinguir entre lo que ya ocurrió y lo que aún dependerá de pasos posteriores. La SB 1133 ya fue promulgada, pero su efecto inmediato consiste en exigir que estos asuntos sean considerados durante una futura revisión del marco estatal de educación para la salud. Solo entonces se conocerá cómo podrían reflejarse en las orientaciones que reciben los docentes y las escuelas públicas.