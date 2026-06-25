Si vives en Florida o estás pensando mudarte al estado, necesitas saber que pronto habrá cambios en las licencias de conducir y las identificaciones estatales a partir de julio. Una nueva norma, la HB 991, hará que estos documentos indiquen de manera más clara si una persona es o no ciudadana de Estados Unidos, algo que hasta ahora no se vio tan resaltado. En la práctica, esto quiere decir que, conforme las personas renueven o saquen una licencia nueva, su condición de ciudadanía quedará más visible en el documento. En esta nota te contamos, qué establece exactamente la ley y de qué manera puede afectar a muchos inmigrantes que usan estas licencias para conducir, identificarse y realizar trámites cotidianos.

La norma obliga al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados a adaptar sus sistemas para incorporar los cambios (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LO QUE DICE LA LEY HB 991 DE FLORIDA

La ley HB 991 de Florida ordena que, a partir de julio (con plena aplicación en 2027), las licencias de conducir y tarjetas de identificación del estado incluyan de forma visible si el titular es o no ciudadano estadounidense, exponiendo de forma evidente el estatus migratorio de muchas personas inmigrantes. A continuación, los cambios que introduce:

La norma autoriza al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) a emitir nuevas licencias e identificaciones con un formato que incluye un indicador explícito de ciudadanía, dato que antes no aparece de forma tan visible.

La implementación arranca el 1 de julio (la ley entra en vigor) y el nuevo diseño será obligatorio para todas las licencias e identificaciones emitidas, renovadas o reemplazadas a partir del 1 de enero de 2027.

Las licencias vigentes seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento; no se obliga a reemplazarlo de inmediato, pero cualquier trámite futuro ya llevará el indicador de ciudadanía o de “no ciudadano”. En otras palabras, significa que conforme se vayan renovando o sacando nuevas licencias, el documento mostrará de forma clara si el titular es ciudadano estadounidense o no.

¿Cómo se verá en el documento y a quién alcanza?

La legislación prevé que las personas que no son ciudadanas lleven una marca específica como “NC” o similares (por “Not a Citizen”), visible en la licencia o identificación.

Por lo tanto, el cambio alcanza a quienes tramiten licencias nuevas, renovaciones o duplicados: ciudadanos, residentes permanentes, personas con permisos de trabajo y otros estatus migratorios válidos que hoy pueden obtener licencia en Florida.

La medida forma parte de un paquete más amplio vinculado a verificación de ciudadanía y administración electoral, lo que facilita que autoridades, oficinas y terceros identifiquen rápidamente si alguien es ciudadano o no al presentar su identificación.

La nueva medida en el estado entrará en vigor desde el 1 de enero del 2027. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

EL IMPACTO ESPECÍFICO EN PERSONAS INMIGRANTES

Si bien no crea un requisito nuevo para obtener licencia, quienes ya eran elegibles seguirían pudiendo tramitarla, pero su condición de “no ciudadano” quedará marcada en el documento, algo que aumentaría la estigmatización sobre inmigrantes, en especial en controles policiales, trámites administrativos y contextos donde se revisa la identificación (bancos, obstáculos, etc.).

Pero ellos no serían los únicos, ya que también habría un gran impacto para naturalizados recientes, personas de bajos ingresos, adultos mayores y mujeres que cambiaron de nombre, por posibles errores de registro o dificultades para actualizar a tiempo la información de ciudadanía.

En resumen, la HB 991 no elimina de inmediato las licencias de inmigrantes elegibles, pero obliga a que, con el tiempo, sus documentos de Florida exhiban claramente que no son ciudadanos, lo que aumenta la visibilidad del estatus migratorio y abre la puerta a más controles y riesgos de discriminación en la vida diaria.