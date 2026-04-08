En California, hablar de los salarios en la construcción también es hablar del pulso económico de ciudades que no dejan de crecer, desde obras viales y viviendas nuevas hasta proyectos que transforman barrios completos. Para muchos hispanos en lugares como Los Ángeles, San José, San Diego o el Área de la Bahía, este sector sigue siendo una de las alternativas más accesibles para conseguir empleo estable, aun sin pasar por una universidad, en un estado donde siempre hay algo por reparar, ampliar o levantar desde cero. Por eso, saber cuánto se gana por hora, por semana o al año ayuda mucho a comparar opciones y elegir mejor dónde trabajar.

Para ponerlo en contexto, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, conocida como BLS, proyecta que el empleo de obreros y ayudantes de construcción crecerá un 7% entre 2024 y 2034. No es un dato menor: hablamos de miles de oportunidades nuevas en una industria que sigue siendo clave para quienes buscan estabilidad, desde trabajadores recién llegados hasta familias hispanas que ya llevan años haciendo vida en California.

En California se paga más a los trabajadores de construcción, a comparación de otros estados (Foto: Freepik)

UN VISTAZO GENERAL: ¿CUÁNTO SE GANA EN EE. UU.?

Si se mira el panorama nacional, el salario puede variar bastante según la experiencia, las habilidades y el tipo de obra. A nivel de todo Estados Unidos, el salario medio anual para trabajadores de la construcción fue de US$46,050 en 2024, según la BLS.

Salarios en Estados Unidos 2024:

Salario medio: 46,050 dólares al año.

10% con menores ingresos: menos de US$33,610.

10% con mayores ingresos: más de US$75,560.

Por otro lado, plataformas como Indeed ubican el promedio en unos US$41,772 al año, lo que confirma que hay diferencias importantes según el perfil del trabajador, el tipo de contrato y la zona donde se desempeñe.

CALIFORNIA: SUELDOS POR ENCIMA DEL PROMEDIO

En California, el panorama cambia para mejor. Este estado paga, en promedio, un 17% más que el promedio nacional, algo que muchos trabajadores toman en cuenta al momento de buscar empleo, sobre todo en áreas donde el alquiler, la gasolina y hasta una comida rápida salen más caros de lo que uno quisiera.

Según Indeed, estas son las cifras promedio:

US$24.38 por hora.

US$195 al día.

US$975 a la semana.

US$4,064 al mes.

US$48,769 al año.

Como puede verse, no es casualidad que tantos trabajadores hispanos miren hacia California cuando piensan en construcción, remodelación, mantenimiento o proyectos de obra pública.

¿CUÁNTO SE GANA EN CADA CIUDAD DE CALIFORNIA?

Aquí es donde la diferencia realmente salta a la vista. Según la ciudad, el salario por hora puede cambiar bastante, sobre todo por el costo de vida, la demanda local y el ritmo de nuevos desarrollos.

Salario por hora en principales ciudades:

Los Ángeles: US$24,47.

Área de la Bahía de San Francisco: US$30,69.

San José: US$26,44.

Sacramento: US$25,79.

San Diego: US$24,05.

Fresno: US$23,99.

Oakland: US$27,77.

Anaheim: US$22,45.

Long Beach: US$27,32.

Si se mira con calma, el Área de la Bahía lidera con claridad, algo que encaja con una región donde el costo de vivienda, transporte y servicios suele ser de los más altos del país. En ciudades como Los Ángeles o Long Beach, además, la demanda se mantiene por obras residenciales, comerciales y de infraestructura que no paran, desde mejoras en barrios familiares hasta proyectos vinculados con el crecimiento urbano.

¿POR QUÉ CAMBIA TANTO EL SALARIO?

Estas diferencias no aparecen por casualidad. Factores como el costo de vida, la cantidad de obras activas y la presencia de grandes desarrollos inmobiliarios influyen directamente en lo que se paga.

Por ejemplo:

En San Francisco o San José, la cercanía con el sector tecnológico y los grandes proyectos de infraestructura empuja los salarios hacia arriba.

En zonas como Fresno o Anaheim, aunque hay empleo, los pagos suelen ser un poco más bajos.

En áreas con más competencia laboral, el salario puede estancarse, incluso cuando la carga física del trabajo sigue siendo alta.

¿QUÉ HACE UN TRABAJADOR DE CONSTRUCCIÓN?

A veces se piensa que todos los trabajadores de construcción hacen lo mismo, pero en realidad el trabajo es bastante diverso. De forma general, sus funciones incluyen:

Preparar y limpiar los sitios de construcción.

Manipular herramientas manuales y eléctricas.

Transportar materiales.

Construir estructuras básicas.

Operar equipos como mezcladoras o martillos neumáticos.

Es un trabajo físico, muchas veces al aire libre y en jornadas exigentes. Aun así, también es un oficio que permite aprender rápido, ganar experiencia y crecer con el tiempo, algo que muchos trabajadores latinos valoran porque abre puertas sin pedir un camino académico largo.

La construcción es un trabajo muy ejecutado por los inmigrantes (Foto: Freepik)

EDUCACIÓN Y REQUISITOS

Este sector suele ser más accesible de lo que parece. En la mayoría de los casos, no exige estudios formales avanzados y el aprendizaje ocurre en el propio trabajo.

Aun así, algunos empleadores sí prefieren candidatos con:

Diploma de secundaria o equivalente.

Experiencia previa.

Conocimientos básicos de herramientas.

Eso convierte a la construcción en una opción frecuente para quienes buscan incorporarse rápido al mercado laboral, especialmente en comunidades hispanas donde el oficio de albañil, ayudante o trabajador de obra sigue teniendo un peso cultural y económico muy fuerte.

La BLS proyecta US$149,400 nuevos empleos al año en la próxima década para este tipo de ocupaciones, lo que refuerza la idea de que la construcción no solo sigue vigente, sino que seguirá siendo una fuente importante de empleo.

En California, ese crecimiento se siente con más fuerza en ciudades donde el desarrollo urbano no se detiene y donde cada nuevo edificio, carretera o complejo habitacional necesita mano de obra constante.