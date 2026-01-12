Los vuelos comerciales dejaron de operar en un aeropuerto de Oregón, lo que también provocó la salida de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). La situación marca un cambio importante en el funcionamiento de la terminal, que ahora solo recibe operaciones de carga.

Según reportó el Salem Statesman Journal, la última aerolínea comercial que prestaba servicio en el lugar fue Avelo Airlines, que puso fin a sus vuelos en julio. Desde entonces, únicamente permanecen activos los vuelos de carga.

El aeropuerto afectado es el Salem-Willamette Valley Airport. Sobre este cambio, el vocero de la ciudad de Salem, Jason Roberts, explicó a USA TODAY: “El 30 de diciembre se nos informó que el aeropuerto de Salem-Willamette Valley ya no se considera federalizado y que la regulación del aeropuerto por parte de la TSA ha sido suspendida”.

“Ahora que SLE no está federalizado, las normas de seguridad de la TSA ya no se aplican y SLE funcionará como un aeropuerto de aviación general. Nuestros usuarios e inquilinos actuales del aeropuerto probablemente no verán ningún impacto por el cambio”, agregó.

Avelo Airlines fue la última aerolínea en operar allí y suspendió sus servicios en julio. (Foto: Freepik)

Roberts también señaló que el equipo de la TSA permanecerá en el aeropuerto hasta que la agencia decida reubicarlo. Por otra parte, los agentes asignados tendrán la posibilidad de trasladarse a otros aeropuertos.

No obstante, advirtió que retirar ese equipamiento podría complicar el regreso de vuelos comerciales en el futuro.

“Si el equipo se retira y luego es necesario devolverlo, el equipo de reemplazo podría tardar varios meses en adquirirse e instalarse”, señaló en su declaración.

Las autoridades locales explicaron que el aeropuerto ya no está “federalizado” y funcionará como aeropuerto de aviación general (Foto: AFP)

Por su parte, la TSA no emitió comentarios sobre la medida.

Otros aeropuertos de EE. UU. que han dejado de operar en los últimos años