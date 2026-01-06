Un fallo informático en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ha afectado a miles de conductores, quienes ahora deberán realizar trámites para subsanar errores en su documentación oficial. Ante la situación, las autoridades instan a los residentes afectados a informarse sobre el proceso de regularización lo antes posible. Bajo esa premisa, pretendo ayudarte con el fin de evitar cualquier inconveniente legal relacionado con la validez de tu identidad.

Según los datos otorgados por el DMV, aproximadamente 325 mil californianos resultaron afectados con esta falla. Con el transcurso de los días, serán notificados para que se acerquen a las agencias disponibles y así regularizar el inconveniente.

Este error de software de hace dos décadas ocasionó que miles de tarjetas REAL ID fueran emitidas con fechas de vencimiento erróneas. Esto provocaría una confusión entre la validez del documento y la estancia legal autorizada del extranjero en EE.UU.

Más de 325,000 californianos han resultado afectados por este error computacional. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por dicha razón, el estado de California quiere enmendar la equivocación. Según lo señalado por Víctor Nieblas, abogado de inmigración, a Univision Los Angeles es crucial que los afectados actualicen su licencia, ya que, de no hacerlo, traería consecuencias.

Qué hacer si fui notificado por el DMV de California

Si eres una de las personas afectadas, recibirás una carta por parte del DMV de California y allí se te indicará qué pasos seguir para reemitir tu tarjeta REAL ID. El proceso será sumamente sencillo, se eliminará cualquier cargo asociado y no tendrá costo alguno.

El proceso para los usuarios afectados será rápido y no tendrá costo alguno. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cuando te citen, es importante que reúnas ciertos documentos, tales como prueba de identidad (pasaporte, Green Card o cualquier documento de inmigración válido), número de seguro social y pruebas de que resides en alguna localidad de California.

El departamento informa a los ciudadanos californianos posiblemente afectados que no enviará mensajes de texto ni correos electrónicos solicitando información personal o pagos relacionados con este inconveniente.