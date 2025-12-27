Para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos, el primer depósito de 2026 no llegará tan pronto como esperaban. En una época en la que cada dólar cuenta, la espera puede sentirse larga, sobre todo si ese dinero se usa para pagar la renta, los servicios básicos, el supermercado o incluso para enviar remesas a la familia. Y aunque el nuevo año suele traer ilusiones y propósitos, esta vez también llega con un leve retraso en los pagos.

¿POR QUÉ LLEGARÁN MÁS TARDE LOS PAGOS?

Todo se reduce al calendario. Enero de 2026 comenzará en jueves, lo que empuja las fechas de pago del Seguro Social (SSA) a su punto más tardío dentro del mes. Como los pagos se realizan generalmente los miércoles, ese desfase significa que los depósitos se moverán una semana más de lo habitual.

Para ponerlo en perspectiva: mientras que en otros meses el primer pago puede llegar alrededor del día 8 o 9, esta vez los beneficiarios tendrán que esperar hasta el 14 de enero.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

ASÍ QUEDA EL CALENDARIO OFICIAL DE ENERO

Según la Administración del Seguro Social (SSA), el esquema se mantiene igual, pero las fechas se atrasan un poco. Este será el orden oficial:

Nacidos del 1 al 10: pago el miércoles 14 de enero

Nacidos del 11 al 20: pago el miércoles 21 de enero

Nacidos del 21 al 31: pago el miércoles 28 de enero

Esto significa que algunas personas podrían pasar hasta 35 días entre el último pago de diciembre y el primero de enero. Si el dinero del Seguro Social es tu principal fuente de ingreso, vale la pena tomar nota y preparar el presupuesto con tiempo.

¿QUIÉNES SÍ COBRARÁN ANTES?

Hay buenas noticias para dos grupos específicos:

Beneficiarios que reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997. Ellos verán su depósito el viernes 2 de enero, ya que el día 3 cae sábado. Personas que cobran tanto Seguro Social como Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). En su caso, recibirán el SSI el 31 de diciembre de 2025 y el pago del Seguro Social el 2 de enero.

El SSI está diseñado para personas mayores de 65 años o con discapacidades y bajos ingresos, y se paga con fondos diferentes al Seguro Social tradicional.

Este es el calendario oficial de los pagos del Seguro Social para el 2026 (Foto: SSA)

UN RETRASO PUNTUAL DENTRO DE UN AÑO ESTABLE

La buena noticia es que este escenario no se repetirá continuamente. Según el calendario oficial, el único otro mes de 2026 con pagos tan tardíos será octubre. En cambio, abril y julio tendrán depósitos más tempranos, lo que ayudará a equilibrar el flujo de dinero durante el año.

Aunque el retraso pueda complicar la primera quincena, hay un lado positivo. Desde enero de 2026, los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del 2.8% por el ajuste del Costo de Vida (COLA), que se calcula anualmente para compensar el efecto de la inflación.

Este incremento se aplicará automáticamente y aparecerá reflejado en los pagos de enero, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

PLANIFICACIÓN: LA CLAVE PARA EVITAR CONTRATIEMPOS

Si recibiste tu depósito el 10, 17 o 24 de diciembre, lo mejor es anticiparte. Organiza tus gastos, reserva una parte del dinero anterior y revisa tu cuenta con regularidad. No se trata de una falla del sistema, solo de un desfase ocasional que puede gestionarse con un poco de planificación.

Muchos latinos en EE. UU. suelen apoyarse en aplicaciones de banca digital o en herramientas como Direct Express, que notifican automáticamente los depósitos. Utilizar estos recursos ayuda a mantener el control y a evitar sorpresas.