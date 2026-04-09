En California, mirar el precio para llenar el tanque se ha vuelto parte del ritual de cada mañana para muchos conductores: entre los embotellamientos de la I-5, los recorridos largos por ciudades como Los Ángeles, San Diego o San José, y una gasolina que casi siempre cuesta más que en otros estados, cualquier variación en el surtidor llama la atención de inmediato. Por eso, la reciente caída del petróleo crudo generó expectativas entre familias, trabajadores, repartidores y personas que dependen del auto todos los días. Aun así, aunque no hay una baja garantizada de forma inmediata, sí aparecen señales que conviene vigilar con calma en un estado donde cada centavo pesa y donde muchos piensan dos veces antes de detenerse en la gasolinera de camino al trabajo.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL PETRÓLEO Y POR QUÉ IMPORTA?

Cuando baja el petróleo, en teoría también debería bajar la gasolina. Y eso fue lo que empezó a ocurrir luego del anuncio de un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, impulsado por el presidente Donald Trump.

Ese movimiento calmó por un momento a los mercados, y el resultado fue inmediato: el crudo se desplomó. En paralelo, según el analista de GasBuddy Matt McClain, el promedio nacional de la gasolina se ubicó en US$4.15 por galón.

Un hombre llena con gasolina su auto en una estación en Alhambra, California. (Foto: AFP)

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Aquí es donde conviene bajar un poco las expectativas, pero sin perder de vista una posible mejora. McClain lo resumió de esta manera: “Creo que si algo nos ha enseñado este conflicto es a no apostar por nada hasta que haya sucedido físicamente”.

Aun así, dejó abierta una posibilidad que sí da algo de alivio: “Una disminución de hasta 10 centavos por galón entre ahora y la próxima semana… eso es lo que estamos considerando en este momento”. Para entenderlo mejor, te dejo un listado claro:

Posible baja: entre 5 y 10 centavos por galón

Tiempo estimado: hacia mediados de la próxima semana

Riesgo: podrían subir algunos centavos antes de bajar

Condición clave: que se mantenga el alto el fuego

Y hay un consejo práctico que vale oro, especialmente para quienes manejan mucho en California y no quieren gastar de más: Si no necesitas gasolina urgente, espera 1 o 2 días. Podrías encontrar precios más bajos durante el fin de semana.

LA MIRADA DE LOS CONDUCTORES

Más allá de los números, lo interesante es cómo lo vive la gente en la calle. Porque al final, son los conductores los que sienten el impacto directo cada vez que pasan por una gasolinera en la autopista, cerca del barrio o después de dejar a los niños en la escuela. Por ejemplo, de acuerdo con CBS, el usuario Ron Cook lo dijo con esperanza: “Ojalá que con esta suspensión temporal las cosas mejoren”.

Mientras que Tony DeFronzo sonó un poco más optimista: “Me imagino que en un mes todo volverá a la normalidad”. Pero no todos lo ven igual. Jason Knapp, que incluso gasta más por el combustible de su bote, lo puso en perspectiva: “La gente debe comprender que cuando sucede algo así, las cosas tienen que cambiar y eso llevará tiempo”.

ENTONCES, ¿BAJARÁ LA GASOLINA EN CALIFORNIA?

La respuesta honesta es: probablemente sí, pero con matices. En un estado como California, el precio no depende solo del petróleo. También influyen:

La estabilidad geopolítica.

La logística de distribución.

Los impuestos y regulaciones locales.

La demanda en zonas de alto tráfico como Los Ángeles, Riverside, Orange County y el Área de la Bahía.

Y aquí está el detalle clave: incluso si el precio nacional baja, en California el ajuste puede llegar más lento o sentirse con menos fuerza. Es decir, el alivio podría aparecer, pero no necesariamente de inmediato ni con la misma magnitud que en otros estados.

Carros estacionados mientras son llenados en una estación de gasolina de Shell en Alhambra, California. (Foto: AFP)

LO QUE PODEMOS ESPERAR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Para que no te pierdas entre tanto dato, aquí va un resumen más claro:

Escenario optimista:

Se mantiene el alto el fuego.

Baja el petróleo.

La gasolina cae entre 5 y 10 centavos.

Escenario incierto:

El conflicto se reactiva.

El petróleo vuelve a subir.

La gasolina aumenta nuevamente.

UN ALIVIO QUE AÚN NO ESTÁ ASEGURADO

Al final, lo que estamos viendo es un mercado muy sensible a cualquier noticia internacional. Y aunque hoy hay señales de alivio, todavía no conviene dar nada por hecho.

En California, donde muchos ya hacen malabares con la renta, la comida, el seguro del auto y el costo de vida, una baja pequeña en la gasolina puede sentirse como un respiro. No resuelve todo, claro, pero sí ayuda. La clave ahora será seguir de cerca lo que pase en los próximos días, porque entre tensiones externas y movimientos del mercado, cualquier giro puede cambiar otra vez el panorama.