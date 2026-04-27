Las temperaturas del océano frente a la costa de California están alcanzando niveles récord, lo que viene generando dudas entre quienes planean visitar el mar. Desde qué alimentos son seguros hasta qué se puede encontrar en el agua, el fenómeno está cambiando varias condiciones habituales en la zona costera.

A lo largo del litoral, desde San Francisco hasta Baja California, el mar se ha mantenido más cálido de lo normal durante varios meses. En algunos puntos incluso se registraron temperaturas máximas diarias históricas.

Por ejemplo, en el muelle Scripps, en La Jolla, se superaron récords en más de 30 días en lo que va del año, según reportes recientes.

Según USA Today, los científicos describen esta situación como una ola de calor marina, es decir, un periodo prolongado en el que el agua del océano presenta temperaturas mucho más altas de lo habitual. Este tipo de eventos puede afectar la vida marina, la pesca e incluso el clima en zonas costeras.

Este fenómeno, conocido como ola de calor marina, está afectando ecosistemas, especies y actividades humanas como la pesca. (Foto referencial: Freepik)

Una ola de calor marina ocurre cuando la temperatura del agua supera ampliamente los valores normales durante días, semanas o incluso meses, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Puede originarse por diversos factores, como cambios en las corrientes oceánicas, condiciones climáticas persistentes o fenómenos mayores como El Niño.

Aunque estos episodios pueden darse de forma natural, los científicos han observado que ahora son más frecuentes, intensos y duraderos.

En la costa de California, este calentamiento tiene efectos visibles. Puede alterar los ecosistemas marinos, modificar el comportamiento de los peces y cambiar las condiciones en las playas. Por ejemplo, es más probable ver proliferación de algas nocivas que tiñen el agua y generan toxinas, además de un aumento en la presencia de medusas u otros organismos que pueden causar picaduras.

El calentamiento del mar podría influir en el clima costero, generando condiciones más húmedas y cálidas. (Foto referencial: Freepik)

También es posible encontrar animales marinos muertos o debilitados en la orilla, ya que algunas especies no resisten temperaturas elevadas ni la reducción de oxígeno en el agua. A esto se suman cambios en las condiciones del mar, como aguas más agitadas o menor visibilidad, lo que puede afectar a nadadores, surfistas y navegantes.

El impacto no se limita al entorno natural, también llega a la pesca y a los alimentos. El calor puede desplazar a ciertas especies hacia otras zonas o aguas más profundas, afectar la recolección de mariscos por la presencia de toxinas y provocar restricciones temporales en la actividad pesquera. Esto puede influir en la disponibilidad y el precio de algunos productos del mar, por lo que se recomienda revisar su procedencia y posibles alertas sanitarias.

Este fenómeno no es completamente nuevo, pero los expertos señalan que se está volviendo más común y duradero debido a patrones climáticos más amplios, como el calentamiento global y la influencia de El Niño.

Cuando el océano se mantiene caliente por mucho tiempo, los efectos se multiplican: los ecosistemas cambian, las cadenas alimenticias se alteran y el clima costero puede variar, con aire más húmedo, noches más cálidas y posibles modificaciones en los patrones de tormentas.