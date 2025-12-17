El presidente Donald Trump anunció que se dirigirá este miércoles a la nación en un mensaje televisado en horario estelar, y subrayó que, a su juicio, ha sido “un gran año” para Estados Unidos desde su regreso al poder en enero. El discurso será transmitido en vivo desde la Casa Blanca a las 9 p. m. (hora del este de Estados Unidos, 02h00 GMT) .

“Mis compatriotas: mañana por la noche daré un discurso a la nación, en vivo desde la Casa Blanca, a las 9 p. m. (…) Espero ‘verlos’ entonces”, escribió el mandatario el martes en su plataforma Truth Social. “Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!”, agregó, en un tono marcadamente optimista.

Según adelantó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a Fox News, el mensaje se centrará en la inmigración y la economía. Añadió que Trump “hablará al país de sus éxitos históricos de este año” y “develará algunas decisiones que se tomarán el próximo año”, en un intento por marcar la agenda política.

Esta visión positiva del presidente y de la Casa Blanca contrasta con la inquietud reflejada en varias encuestas de opinión sobre el costo de la vida. El descontento de buena parte de la población con la política económica de Trump, basada en gran medida en los aranceles, genera preocupación en las filas republicanas a menos de un año de las elecciones legislativas de medio mandato. Algunos conservadores incluso llaman al mandatario a concentrarse más en los problemas internos.

En paralelo, Trump mantiene una intensa agenda política: tras encabezar un mitin la semana pasada en Pensilvania (noreste), se desplazará el viernes a Carolina del Norte (sureste) para movilizar a los votantes. El vicepresidente JD Vance, que estuvo el martes en Pensilvania, pidió paciencia a los estadounidenses y atribuyó la responsabilidad de la carestía al demócrata Joe Biden, antecesor de Trump. “Los electores saben que Roma no se hizo en un día. Saben que lo que Joe Biden rompió no se arreglará en una semana”, sostuvo. “Debemos perseverar y seguir trabajando para traer buenos empleos y dinero a Estados Unidos”.

El contexto económico, sin embargo, no favorece al gobierno. Este martes se conocieron nuevos datos de empleo en Estados Unidos que resultan poco alentadores para la Casa Blanca: el mercado laboral volvió a mostrar señales de enfriamiento en noviembre, con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,6%, el nivel más alto de los últimos cuatro años, según informó el Departamento de Trabajo.

¿A qué hora empieza y dónde ver el mensaje a la nación de Donald Trump hoy?

Husos horarios Estados de Estados Unidos TV / Streaming 9 p.m. ET Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida (este), Ohio, Míchigan (este), Indiana (mayoría), Kentucky (este), Tennessee (este), Distrito de Columbia (D.C.) CNN, Univisión, Telemundo, FOX News, NBC News, ABC News y CBS News 8 p.m. CT Alabama, Misisipi, Luisiana, Arkansas, Texas (mayoría), Oklahoma, Kansas (este), Nebraska (este), Misuri, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Dakota del Norte (este), Dakota del Sur (este), Florida (oeste), Kentucky (oeste), Tennessee (oeste), Míchigan (oeste, pequeña zona) CNN, Univisión, Telemundo, FOX News, NBC News, ABC News y CBS News 7 p.m. MT Montana, Wyoming, Colorado, Nuevo México, Utah, Arizona**, Idaho (este), Dakota del Norte (oeste), Dakota del Sur (oeste), Nebraska (oeste), Kansas (oeste), Texas (oeste), Oregón (este, pequeña zona) CNN, Univisión, Telemundo, FOX News, NBC News, ABC News y CBS News 6 p.m. PT California, Nevada, Washington, Oregón (oeste), Idaho (oeste) CNN, Univisión, Telemundo, FOX News, NBC News, ABC News y CBS News

Horarios en el mundo

20:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

21:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba y Canadá

22:00 horas de Venezuela, Puerto Rico, Bolivia y República Dominicana

23:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

02:00 horas del jueves 18 de diciembre en Reino Unido

03:00 horas del jueves 18 de diciembre en España, Italia, Alemania y Francia