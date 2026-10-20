¿Qué pasará con las cuentas que niños y adolescentes utilizan para ver videos, seguir a sus creadores favoritos o conversar con amigos? La pregunta cobra relevancia entre las familias de Miami-Dade, Broward y el centro de Florida, luego de que un fallo federal del 14 de octubre de 2026 permitiera mantener las restricciones establecidas por la HB 3. La legislación, firmada por el gobernador Ron DeSantis en 2024, prohíbe los perfiles propios en determinadas redes sociales a quienes aún no cumplen 14 años y exige autorización parental para usuarios de 14 y 15. Con esta decisión, el debate sobre el celular después de clases trasciende las reglas del hogar y plantea otra inquietud: cuáles aplicaciones quedarán alcanzadas por la norma.

La decisión representa un avance para las autoridades estatales, pero no cierra la disputa judicial. Tampoco establece una prohibición general de internet ni significa que todos los servicios mencionados en las noticias hayan sido declarados oficialmente fuera del alcance infantil. La legislación regula plataformas que reúnen requisitos específicos, entre ellos recomendaciones algorítmicas y funciones consideradas adictivas.

¿QUÉ DECIDIÓ EL TRIBUNAL SOBRE LA LEY HB 3 DE FLORIDA?

Un panel unánime de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito revocó la orden preliminar que había bloqueado las restricciones sobre cuentas juveniles. Los magistrados consideraron que la medida probablemente es constitucional y permitieron mantener su aplicación mientras continúa el proceso.

Existe un antecedente importante: Florida ya había recuperado esa facultad en noviembre de 2025, cuando una resolución anterior suspendió temporalmente el bloqueo. El pronunciamiento del 14 de octubre de 2026 resuelve la apelación sobre aquella orden, pero no equivale a una sentencia definitiva que termine toda la controversia.

Según informó Tallahassee Democrat, el juez Kevin Newsom explicó que la HB 3 regula las capacidades y funciones de los servicios digitales, sin distinguir entre los temas u opiniones que publican sus usuarios. El tribunal reconoció efectos sobre actividades protegidas por la Primera Enmienda, aunque consideró que las disposiciones probablemente superan la revisión constitucional correspondiente.

El fiscal general James Uthmeier celebró el resultado como una victoria para proteger a la niñez frente al diseño adictivo de estas herramientas. NetChoice, una de las organizaciones demandantes, señaló que evaluaba sus opciones para continuar la impugnación.

Diversas plataformas de redes sociales podrían quedar restringidas para menores de edad de Florida según la ley HB 3 del 2024 (Foto: Freepik)

¿QUÉ REDES SOCIALES PODRÍAN QUEDAR RESTRINGIDAS PARA MENORES DE 14 AÑOS?

La HB 3 no identifica por nombre las aplicaciones sujetas a sus disposiciones. En cambio, fija condiciones que deben cumplirse conjuntamente para que un servicio entre en la definición legal. Tener videos, publicaciones o un botón de “me gusta” no basta, por sí solo, para determinar su inclusión.

De acuerdo con Tallahassee Democrat, la descripción parece abarcar Facebook, Instagram, Threads, TikTok y X. El medio también indicó que los legisladores evitaron identificar sitios específicos durante la discusión de la iniciativa. Esa interpretación periodística no debe confundirse con una lista oficial.

Plataforma Qué señala la cobertura de Tallahassee Democrat Qué debe considerar el lector Facebook Figura entre los servicios que parecen encajar en la descripción legal. Su inclusión no depende únicamente del nombre de la aplicación. Instagram Aparece como una de las herramientas potencialmente alcanzadas. Debe reunir todos los criterios establecidos. Threads Es mencionada entre los ejemplos que podrían estar sujetos a restricciones. La legislación no la identifica expresamente. TikTok El medio considera que parece reunir las características descritas. Esa interpretación no confirma oficialmente su situación jurídica. X También integra la relación de posibles servicios afectados. Su tratamiento depende del cumplimiento de los requisitos legales.

Esta tabla recoge ejemplos de la cobertura informativa, no un registro definitivo de aplicaciones prohibidas. Snapchat y YouTube también han aparecido en documentos o noticias sobre la controversia, aunque esas referencias tampoco sustituyen el análisis correspondiente a cada plataforma.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE REUNIR UNA PLATAFORMA PARA QUEDAR ALCANZADA?

La legislación no se limita a comprobar si una aplicación permite compartir fotos o videos. Para quedar comprendida en su definición, debe reunir los siguientes requisitos:

Permitir publicaciones propias o consultar el contenido y las actividades de otras personas. Registrar que al menos el 10% de sus usuarios activos diarios menores de 16 años pasa, en promedio, dos horas o más al día dentro del servicio durante las jornadas en que lo utiliza, conforme al período de medición establecido. Emplear algoritmos que analicen información personal para seleccionar lo que aparece en pantalla. Incluir al menos una función clasificada como adictiva.

Entre las herramientas contempladas figuran:

Desplazamiento infinito: el contenido continúa cargándose sin necesidad de abrir otra página.

Notificaciones y alertas: avisos sobre actividades o acontecimientos vinculados con el perfil.

Contadores de interacción: cifras de reacciones, publicaciones compartidas o republicaciones.

Reproducción automática: videos que comienzan sin una activación manual.

Transmisiones en vivo: opciones para emitir imágenes en tiempo real.

La distinción resulta importante: disponer de cualquiera de estas funciones no convierte automáticamente a un sitio en objeto de restricciones. También deben cumplirse las demás condiciones, incluida la relacionada con el tiempo de uso entre personas de menos de 16 años.

¿QUÉ CAMBIA PARA LOS MENORES DE 14 AÑOS Y LOS ADOLESCENTES DE 14 Y 15?

La edad determina quién puede tener una cuenta propia y cuándo resulta suficiente el permiso familiar. Por debajo de los 14 años, esa autorización no elimina el impedimento en los servicios alcanzados. Quienes tienen 14 o 15, en cambio, necesitan el consentimiento de su padre, madre o tutor.

Edad del usuario Qué establece la disposición sobre redes sociales Menores de 14 años No pueden crear ni mantener cuentas propias en las plataformas alcanzadas, incluso con permiso parental. 14 y 15 años Pueden registrarse o conservar sus perfiles con el consentimiento correspondiente. 16 y 17 años Esta disposición no exige autorización familiar, sin perjuicio de otras reglas aplicables. Mayores de edad No están sujetos a la prohibición por edad, aunque los procedimientos de comprobación pueden generar requisitos adicionales.

Estas reglas pertenecen a la sección dedicada a redes sociales. Deben distinguirse de las obligaciones relativas al acceso a sitios con material sexual perjudicial para menores, incluidas en otro apartado.

Esta norma fue aprobada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el año 2024 (Foto: AFP)

¿SE ELIMINARÁN LAS CUENTAS QUE LOS MENORES YA TIENEN?

La HB 3 también contempla los perfiles existentes. Los servicios deben cancelar aquellos pertenecientes a usuarios de menos de 14 años, así como los de adolescentes de 14 y 15 sin autorización parental. La obligación incluye registros que la empresa clasifica como probablemente asociados con esas edades para dirigir contenido o publicidad.

Cuando una compañía determina que corresponde cerrar una cuenta por dichas restricciones, debe ofrecer 90 días para impugnar la decisión. Si el titular no logra cuestionarla de forma efectiva, la cancelación procede al finalizar ese período.

También existen vías para solicitar voluntariamente la baja:

Situación Plazo establecido El menor solicita cancelar su cuenta El cierre debe hacerse efectivo dentro de cinco días hábiles. Su padre, madre o tutor confirmado pide la baja La empresa dispone de diez días hábiles. El titular impugna una cancelación por edad o falta de consentimiento Cuenta con 90 días para disputar la decisión.

La plataforma debe eliminar permanentemente la información personal asociada con los perfiles cancelados, salvo cuando exista una obligación legal de conservarla.

¿CÓMO SE COMPROBARÁ LA EDAD DE LOS USUARIOS?

La verificación es uno de los aspectos más discutidos. La reglamentación de Florida contempla distintos procedimientos: estándar, anónimo y otros métodos empleados habitualmente por organismos públicos o empresas para comprobar identidad y edad. Por tanto, no existe una única vía universal descrita para todas las aplicaciones.

Además, ignorar deliberadamente indicios sobre la situación de una persona puede constituir un incumplimiento consciente o temerario. Si los datos disponibles generan motivos razonables para sospechar que alguien está sujeto a las restricciones, el servicio no puede simplemente desentenderse.

Para las familias, esto significa que la fecha de nacimiento escrita al registrarse no es el único elemento relevante. Las compañías pueden necesitar comprobaciones adicionales y confirmar razonablemente que quien concede permiso o solicita una cancelación tiene la condición de padre, madre o tutor.

¿LA LEY TAMBIÉN AFECTA LOS MENSAJES CON FAMILIARES FUERA DE ESTADOS UNIDOS?

No todos los canales de comunicación entran en la definición de red social. La HB 3 excluye aquellos cuya función exclusiva sea el correo electrónico o la mensajería directa, con textos, fotos y videos compartidos únicamente entre el remitente y los destinatarios identificados.

Para una familia que envía imágenes a los abuelos o mantiene contacto con parientes en América Latina, la diferencia es importante: una herramienta dedicada exclusivamente a conversaciones privadas no recibe el mismo tratamiento que otra con publicaciones abiertas y recomendaciones algorítmicas.

Sin embargo, incorporar un chat no exime automáticamente a toda la aplicación. La exclusión exige que el intercambio directo o el correo constituyan su única función.

¿QUÉ SANCIONES PUEDEN RECIBIR LAS PLATAFORMAS QUE INCUMPLAN?

Las consecuencias económicas recaen sobre las empresas responsables de vulnerar sus obligaciones. El apartado sobre redes sociales contempla tanto sanciones civiles reclamadas por el estado como indemnizaciones solicitadas judicialmente en nombre de menores.

Incumplimiento o vía de reclamación Consecuencia prevista Violación consciente o temeraria de las obligaciones sobre cuentas juveniles El estado puede reclamar hasta US$50.000 por infracción, además de honorarios legales y costas. Demanda en nombre de un menor por vulnerar deliberada o temerariamente esas disposiciones El tribunal puede conceder hasta US$10.000 en daños, más los gastos correspondientes. Patrón persistente de conducta consciente o temeraria Pueden imponerse daños punitivos bajo las condiciones legales. Incumplimiento de la verificación exigida a sitios con material perjudicial para menores La disposición separada contempla sanciones civiles de hasta US$50.000 por infracción.

Estos montos no representan pagos automáticos para las familias. Su aplicación depende de la conducta acreditada, la vía de reclamación y la resolución correspondiente. Tampoco deben confundirse las penalidades solicitadas por las autoridades con las indemnizaciones destinadas a una persona afectada.

Tallahassee Democrat también informó sobre las consecuencias económicas. El texto legal permite precisar que las demandas de hasta US$10.000 no se limitan exclusivamente a casos donde una compañía deja de atender una solicitud de cierre.

¿QUÉ OCURRE CON LOS SITIOS DE CONTENIDO SEXUAL PARA ADULTOS?

Otra disposición de la HB 3 exige comprobar la mayoría de edad para acceder a determinados sitios o aplicaciones que publican material definido legalmente como perjudicial para menores. Esta obligación alcanza a servicios donde esa categoría representa más del 33,3% del contenido.

No se trata de la misma regla que restringe las cuentas de redes sociales. En este caso, las empresas comprendidas deben impedir el acceso a quienes no hayan cumplido 18 años; el permiso parental no sustituye ese requisito.

¿POR QUÉ LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS SE OPONEN A LA HB 3?

NetChoice y la Computer & Communications Industry Association (CCIA) impugnaron la norma porque consideran que limita el acceso a contenidos legales y afecta derechos protegidos por la Primera Enmienda. Ambas organizaciones representan a compañías tecnológicas, incluidas algunas vinculadas con los servicios discutidos en el caso.

La controversia gira alrededor de dos asuntos: hasta dónde puede intervenir el estado para proteger a la niñez y qué efectos tienen los mecanismos de verificación sobre la privacidad del resto de la población. CCIA advirtió que el fallo podría impulsar procedimientos de autenticación de identidad para residentes de Florida de todas las edades.

Según recogió Tallahassee Democrat, Kate Ruane, del Center for Democracy & Technology, cuestionó las posibles consecuencias del razonamiento judicial para otros espacios donde los jóvenes consultan información e intercambian ideas.

Las autoridades estatales, por su parte, sostienen que buscan reducir los riesgos de funciones diseñadas para mantener conectados a los menores durante períodos prolongados. El tribunal consideró que ese interés probablemente permite sostener las restricciones bajo el análisis constitucional aplicado en esta fase.

¿QUÉ DEBEN TENER PRESENTE LAS FAMILIAS DE FLORIDA?

La diferencia principal está entre disponer de un perfil propio en una plataforma alcanzada y utilizar internet en general. El fallo tampoco establece un límite obligatorio de dos horas diarias para cada adolescente: ese tiempo integra el criterio legal destinado a identificar los servicios regulados.

Al revisar la situación de sus hijos, padres y tutores deben tener presentes estos puntos:

La edad del titular.

Si la aplicación está sujeta a la HB 3.

El procedimiento de consentimiento para adolescentes de 14 y 15 años.

Las notificaciones sobre comprobaciones o cancelaciones.

Los plazos para impugnar decisiones y solicitar bajas.

La resolución permite mantener las restricciones mientras continúa el litigio. Ante cualquier aviso sobre un perfil, conviene distinguir los cambios concretos de los titulares generales que anuncian una “prohibición de redes sociales”: el alcance depende de la edad, las características del servicio y la autorización parental cuando corresponda.