Desde el 1 de octubre de 2026, los conductores de Florida deben tener en cuenta un nuevo límite para reportar ciertos accidentes de tránsito. La legislación firmada por el gobernador Ron DeSantis subió de $500 a $2,000 el monto de daños aparentes que activa el deber de avisar de inmediato a la Policía, al sheriff o a la Florida Highway Patrol (FHP). La medida puede tener efectos en situaciones habituales, como un impacto en la I-95 en plena hora punta, un roce en una avenida de Miami, un golpe en un estacionamiento de Hialeah o una colisión camino al trabajo en Orlando. El cambio no modifica la obligación de pedir ayuda cuando hay personas lesionadas o fallecidas: en esos casos, el aviso a las autoridades sigue siendo obligatorio sin depender del costo estimado de la reparación.

La modificación está incluida en el Senate Bill 488 (SB 488), una legislación de transporte aprobada por la Legislatura de Florida y promulgada como el Chapter 2026-39. El estatuto actualizó la sección 316.065 de los Florida Statutes, relacionada con los informes de siniestros viales y las consecuencias por no cumplir con esa obligación.

Para gran parte de la comunidad hispana que conduce a diario entre Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Tampa, Orlando o Jacksonville —para ir a la oficina, dejar a los niños en la escuela, hacer entregas o trabajar con aplicaciones de transporte— el punto central es claro: los perjuicios materiales deben alcanzar un valor visible de al menos $2,000 para activar este deber específico de comunicarse con las autoridades.

Los conductores de Florida deben tener bien claro los umbrales para notificar a las autoridades en caso sufran algún accidente de tránsito (Foto: EFE)

¿QUÉ CAMBIÓ CON LA NUEVA LEY?

Antes de la reforma, quien estuviera involucrado en un incidente vial debía dar aviso cuando hubiera personas lesionadas, una muerte o afectaciones aparentes de por lo menos $500 en un automóvil u otra propiedad.

Con la normativa vigente, ese parámetro por daños materiales aumentó a $2,000. El requisito de informar ante lesiones o fallecimientos no sufrió modificaciones.

Situación después de un accidente ¿Qué establece la nueva regla? Hay una persona lesionada Se debe notificar de inmediato a las autoridades Hay una persona fallecida Se debe notificar de inmediato a las autoridades Hay daños a un vehículo u otra propiedad por $2,000 o más Se debe notificar de inmediato a las autoridades Hay daños aparentes inferiores a $2,000 y no hay lesionados ni fallecidos El monto, por sí solo, no activa esta obligación específica de aviso inmediato Hay dudas sobre lesiones, daños o seguridad en la vía Conviene solicitar ayuda de emergencia o policial según la situación

La disposición emplea el término “aparentes”. Esto quiere decir que el conductor no necesita tener, en ese instante, una cotización de un taller, una factura de reparación ni una evaluación de la compañía de seguros.

En la práctica, se debe considerar lo visible tras el impacto: una defensa desprendida, una puerta abollada, una luz rota, daños en el radiador, una llanta afectada, bolsas de aire activadas o perjuicios a una cerca, señal de tránsito o poste.

El nuevo parámetro no debe entenderse como una autorización para ignorar un incidente. Un golpe que parece menor puede esconder fallas mecánicas, lesiones que se manifiestan más tarde o desacuerdos con la aseguradora. Además, si alguien reporta dolor, mareo, dificultad para respirar o cualquier malestar físico, la situación deja de ser solamente un caso de afectación material.

¿CUÁNDO SE DEBE LLAMAR A LAS AUTORIDADES?

La sección 316.065 de los Florida Statutes señala que el conductor debe informar el hecho de inmediato y mediante el medio de comunicación más rápido disponible cuando ocurra una de estas circunstancias:

Hay una persona lesionada.

Hay una persona fallecida.

Los daños aparentes a un vehículo u otra propiedad llegan a $2,000 o más.

El sitio donde suceda el hecho determina qué agencia debe recibir la notificación.

Lugar donde ocurre el accidente Autoridad a la que se debe notificar Dentro de un municipio o ciudad Departamento de Policía local Fuera de un municipio Oficina del sheriff del condado Fuera de un municipio o en carretera estatal Oficina o estación más cercana de la Florida Highway Patrol (FHP)

En áreas urbanas del sur del estado, esto puede significar comunicarse con la Policía de Miami, Hialeah, Doral, Miami Beach, Fort Lauderdale o West Palm Beach, según el punto exacto donde ocurrió el impacto. Fuera de los límites de una ciudad incorporada, puede corresponder contactar a la oficina del sheriff del condado o a la Florida Highway Patrol.

La ley ordena realizar el aviso sin demora. Por ello, cuando haya heridos, una muerte o afectaciones que superen claramente el nuevo límite, no corresponde esperar hasta el día siguiente, regresar a casa o hablar primero con la aseguradora para decidir qué hacer.

Ante una emergencia —en especial si hay personas lastimadas, riesgo de incendio, vehículos bloqueando una vía, derrame de combustible o peligro para otros automovilistas— se debe llamar al 911.

¿QUÉ PASA SI NO SE REPORTA?

La regulación conserva una sanción para quien no informe un incidente cuando la norma lo exige. La falta se clasifica como una infracción de tránsito no penal y se procesa como una violación que no implica movimiento del vehículo, bajo el capítulo 318 de los Florida Statutes. Esto significa que no está tipificada en esta disposición como delito penal, pero puede derivar en una citación o multa de tránsito.

También conviene diferenciar este requisito de otros deberes posteriores a una colisión. Aunque el valor visible no llegue a $2,000, el conductor debe detenerse de forma segura, intercambiar información y comprobar si alguna persona necesita atención médica.

Para reducir problemas con posterioridad, resulta útil conservar fotos de los vehículos, placas, afectaciones visibles, ubicación, señales de tránsito y condiciones de la calle. En Florida, donde las lluvias fuertes, el tráfico de autopistas como la Turnpike o la I-95 y la congestión en zonas comerciales complican una colisión, esos registros pueden servir durante el proceso con la aseguradora.

ANTES Y DESPUÉS DE SB 488

La diferencia entre el criterio anterior y el que rige desde el 1 de octubre de 2026 se observa de la siguiente manera:

Regla Umbral de daños materiales aparentes Antes del 1 de octubre de 2026 $500 Desde el 1 de octubre de 2026 $2,000 Aumento del umbral $1,500 Incremento porcentual 300%

La Florida Senate resumió la reforma como un incremento de $500 a $2,000 en la cantidad estimada de daños que obliga al automovilista a informar el incidente a las autoridades.

El ajuste aplica a quien conduzca un vehículo involucrado en un hecho que produzca lesiones, una muerte o perjuicios materiales aparentes dentro del nuevo límite. La redacción no distingue entre marcas, modelos ni clases específicas de automóviles.

SB 488 no se limita a los reportes de incidentes viales. La legislación incluye otros cambios de transporte vinculados con registros vehiculares, licencias, placas y vehículos comerciales. Sin embargo, para quienes buscan saber cómo actuar después de un impacto, la modificación clave se encuentra en la sección 316.065 de los Florida Statutes.

¿DESDE CUÁNDO RIGE EN FLORIDA?

El cambio está vigente desde el 1 de octubre de 2026. La ficha legislativa del SB 488 registra esa fecha de entrada en vigor y la identifica como Chapter 2026-39.

En términos simples, un accidente con daños materiales aparentes de al menos $2,000 debe notificarse de inmediato a la agencia correspondiente. Pero si una persona resulta herida o fallece, el deber de comunicar lo ocurrido no depende del costo de la reparación: se debe avisar sin demora.

La recomendación principal para los conductores es no fijarse únicamente en el valor del arreglo. Si existen posibles lesiones, peligro en la carretera, vehículos que bloquean la circulación o dudas sobre la gravedad del hecho, la prioridad debe ser proteger a las personas y solicitar ayuda.