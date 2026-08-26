Florida se encamina a convertirse en el primer estado del país en imponer controles específicos sobre cómo se gasta la asistencia temporal entregada mediante el programa Temporary Cash Assistance (TCA). La administración de Ron DeSantis anunció una modificación al plan estatal de Temporary Assistance for Needy Families (TANF) que impedirá usar estos recursos en compras y actividades que el gobierno considera no esenciales. El cambio alcanzará a los hogares que reciben dinero a través de la tarjeta EBT, utilizada habitualmente para cubrir ropa, productos de higiene, alquiler, facturas de electricidad o agua y otras necesidades diarias. En comunidades hispanas de Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa y Hialeah, donde muchas familias distribuyen cada depósito entre el supermercado, el transporte y los gastos de los hijos, las nuevas reglas podrían hacerse notar al momento de pagar en determinados comercios o contratar ciertos servicios.

El ajuste no elimina la ayuda ni transforma el TCA en un programa exclusivo para alimentos. Sin embargo, amplía las restricciones sobre artículos, servicios y actividades que podrán ser bloqueados cuando la nueva política entre en funcionamiento.

Los ciudadanos de Florida deberán prestar atención a estas nuevas restricciones al momento de hacer compras (Foto: Freepik)

¿QUÉ COMPRAS QUEDARÁN RESTRINGIDAS?

La administración de DeSantis informó que el dinero del TCA no podrá utilizarse para adquirir productos, servicios o actividades catalogados como inapropiados, de lujo o ajenos a las necesidades básicas. La relación incluye mercancías físicas, opciones de entretenimiento y prestaciones personales.

Categoría Compras o servicios que no se podrán pagar con TCA Tabaco y nicotina Productos de tabaco, nicotina y vapeo Drogas Drogas y sustancias intoxicantes Pornografía Productos y servicios relacionados con pornografía Entretenimiento Videojuegos, entradas para espectáculos y suscripciones de entretenimiento Parques temáticos Entradas a parques temáticos Servicios de lujo Tatuajes, servicios de spa, bronceado y otros servicios similares Servicios psíquicos Servicios de videntes y adivinación

La inclusión de pases para parques temáticos tiene especial relevancia en Florida, donde Disney World, Universal Orlando, SeaWorld y otras atracciones forman parte de los planes familiares durante las vacaciones escolares, el verano o los fines de semana largos. Con las nuevas normas, ese tipo de desembolso no podrá cargarse directamente a la asistencia en efectivo.

TCA, SNAP Y EBT: LA DIFERENCIA

Una confusión frecuente ocurre porque la misma tarjeta EBT puede concentrar más de un beneficio. Aun así, TCA y SNAP son programas distintos, con reglas y objetivos propios.

Programa o herramienta Para qué sirve TCA Asistencia temporal en efectivo para familias elegibles con menores de edad. SNAP Beneficio destinado a la compra de alimentos autorizados. EBT Tarjeta que permite acceder a beneficios de alimentos y/o asistencia en efectivo.

El TCA está dirigido principalmente a hogares con hijos menores de 18 años, o menores de 19 si cursan secundaria a tiempo completo, siempre que cumplan los requisitos estatales de ingresos, patrimonio y elegibilidad. En ciertas circunstancias, las mujeres embarazadas también pueden calificar.

La ayuda busca respaldar a quienes atraviesan una situación económica difícil. El promedio estatal para un hogar participante es de cerca de 250 dólares mensuales. Ese monto puede destinarse a comida, vestimenta, alquiler, servicios públicos, artículos domésticos, higiene personal y otras necesidades autorizadas.

FLORIDA YA BLOQUEABA OTROS USOS

La decisión anunciada no parte de cero. Florida ya tenía límites para el uso de las tarjetas EBT en determinados negocios y tipos de transacciones.

La normativa estatal prohíbe emplear estos recursos en licorerías, bares, establecimientos de entretenimiento para adultos, casinos, instalaciones de apuestas, locales con máquinas tragamonedas y ciertos centros de bingo comercial. Los controles también pueden aplicarse en cajeros automáticos ubicados en sitios restringidos.

Con la ampliación anunciada, el gobierno busca incorporar bloqueos específicos en las cajas de comercios y plataformas de pago. En la práctica, si una tienda o proveedor aparece incluido en el sistema, el intento de pago con dinero de TCA será rechazado.

¿CUÁNDO EMPEZARÁN LOS CAMBIOS?

Por el momento, Florida no ha anunciado una fecha única para que todas las prohibiciones entren en vigor al mismo tiempo.

La implementación será gradual. La primera etapa comenzará en comercios autorizados para SNAP y, más adelante, el estado extenderá los controles a nivel de transacción hacia otros artículos y servicios incluidos en la medida.

Para evitar contratiempos, los beneficiarios pueden revisar los avisos oficiales del Florida Department of Children and Families, guardar los recibos de sus operaciones y consultar el saldo disponible antes de hacer pagos importantes. La tarjeta también permite retirar efectivo en cajeros que muestren el logotipo Quest, siempre que el usuario tenga fondos de asistencia en efectivo disponibles.

¿QUÉ SEGUIRÁ CUBRIENDO EL TCA?

La modificación no cancela el programa ni cambia su propósito principal. La asistencia continuará destinada a ayudar a las familias mientras buscan mayor estabilidad económica.

Entre los gastos que podrán seguir cubriéndose se encuentran:

Alimentos.

Ropa.

Vivienda.

Servicios públicos.

Artículos para el hogar.

Cuidado personal.

Otras necesidades básicas permitidas.

También conviene diferenciar esta medida de los cambios aplicados bajo la iniciativa Healthy SNAP. Desde el 20 de abril de 2026, quienes reciben SNAP en Florida no pueden usar esa ayuda para comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces ni ciertos postres ultraprocesados de larga duración. Esa regla corresponde al programa de alimentos y no a los fondos en efectivo del TCA.

El anuncio del gobernador también recordó que el dinero federal de TANF respalda el Relative Caregiver Program, destinado a familiares que cuidan a menores elegibles. De acuerdo con la administración estatal, esa iniciativa brinda apoyo a responsables del cuidado de más de 4,000 niños en Florida.